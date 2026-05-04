Vrátí se osmiválce do aut? Podporu získávají z nečekaného místa
Celá Čína sice masivně elektrifikuje, neznamená to ale, že se se spalovacími motory úplně končí. Po návratu boxeru u BYD a pokusech s wankelem menší renesancí prochází i osmiválec. Tomu důvěřuje zejména automobilka GWM.
V souvislosti s čínskými značkami se mluví téměř výhradně o elektrifikovaných vozech. Ty už mají ostatně přes 50 % tamního trhu a čínské automobilky prodávají více elektrifikovaných aut, než se udá v celém zbytku světa dohromady. Spalovací auta se zde produkují také a jsou úspěšná i na exportních trzích, o žádné ukázky moderních technologií ovšem nejde.
Asi jste si už všimli, že takřka univerzální motorizací v Číně je čtyřválcová patnáctistovka, občas se vyskytnou také motory s objemy 1,6 nebo 2,0 litru. Dáno je to daňovým zatížením, které je nejvýhodnější právě pro objemy nižší než 1500 ccm, naopak dost drahé pro cokoliv nad 2000 ccm. Dnes jsou tak šesti- a víceválcové motory s většími objemy v Číně dost vzácné.
Například osmiválec dnes do produkčních osobních automobilů montuje pouze značka Hongqi. Míří do reprezentativních limuzín Hongqi Guoya a Guoli a také do SUV Guoyao, které všechny spadají do vrcholné série Golden Sunflower. Použit je v nich přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec z vlastního vývoje FAW o výkonu až 358 kW. Ten se objevil také v supersportu Hongqi S9, kde měl spolu s hybridem kombinovaný výkon 1030 kW.
Sedan Guoya může mít i třílitrový vidlicový šestiválec, stejně jako minibus Guyue. Naopak sedan Guoli jako jediné čínské auto dokáže nabídnout vidlicový dvanáctiválec, žádný civilista si jej ale nekoupí. Šestilitrová jednotka je totiž vyhrazena pouze pro variantu modelu pro nejvyšší státní činitele a jezdí s ní například čínský prezident.
Nově se do osmiválců pustila také automobilka Great Wall Motor, u nás známá pod zkratkou GWM. Ta představila svůj první produkční osmiválec v roce 2024 a od loňska se dá na tamním trhu koupit. Dvoulitrový motor má nezvyklou konstrukci, jde totiž o horizontálně protiběžný osmiválec neboli boxer (Flat 8). Atmosférická jednotka s výkonem 113 kW je spojena s dvouspojkovým osmistupňovým automatem a instalována je v motorce Souo S2000.
První model nové značky se zatím prodává pouze v Číně, loni ale získal homologaci také pro evropský trh. Krom motorky by se možná mohl v budoucnu objevit také v automobilu. Na letošní výstavě CES totiž zástupce GWM řekl, že by mohl najít využití v malém lehkém sportovním voze. Nic ani zdaleka podobného dnes GWM v nabídce nemá. „V budoucnu můžeme tento motor V8 osadit i do jiných vozidel,“ shrnul na stánku GWM manažer pro exportní trhy Shenghao Tang. „Není to motor jen pro motorky... je i pro auta,“ dodal.
Automobilka, která je od svého založení známá zejména pro SUV, offroady a pick-upy, ale má velké ambice také se sportovními vozy. Už delší dobu láká na svůj chystaný supersport, který má na Čínu netradičně dostat pouze spalovací motor. Auto podznačky GWM GF míří podle šéfa automobilky Jacka Weie třeba na Ferrari a má mít nově vyvinutý osmiválcový motor.
Aby společnost Great Wall dosáhla takto ambiciózního cíle, angažovala bývalého šéfkonstruktéra divize GT u McLarenu, Adama Thomsona, aby vedl vývoj platformy a celého vozidla. Představit se má příští rok, automobilka zatím ukázala jen pár teaserů a trochu techniky. Zajímavé je, že nejde o jediný osmiválec, jehož vývoj na pekingském autosalonu automobilka potvrdila.
Ukázal se totiž také nový čtyřlitrový vidlicový osmiválec, který chce GWM nasadit do svých tradičnějších aut, tedy do SUV, offroadů a pick-upů. Jedním z důvodů, proč se automobilka do takového dobrodružství pustila, je prý odezva z Austrálie. Tam je dnes GWM velmi silné a místní klientela prý po silnějších motorech stále touží. Jack Wei přiznal, že „tato strategie sázící na motory V8 není v souladu se současnými trendy v Číně“ a že se místo toho soustředí na globální trhy. Na domácím trhu jej údajně vůbec nenabídne.
Nový čtyřlitr ale nejspíše bude spojen s nějakou formou hybridu. „V budoucnu bude motor V8 používat model Tank 700,“ řekl novinářům na pekingském autosalonu Jack Wei. Více než 5 metrů dlouhý offroad na rámu je vlajkovou lodí prémiověji laděné značky Tank, která spadá pod GWM. Dnes je dostupné s plug-in hybridním pohonem s vidlicovým šestiválcem anebo s čtyřválcovým dieselem o objemu 2,4 litru.
Automobilka GWM je aktivní i na evropském trhu, kam vstoupila jako vůbec první čínská automobilka už v roce 2005. Po prvotním úspěchu se ale její prodeje propadly na dno. Krom hlavní značky Great Wall zde prodává i modely značky Wey a Ora. Před dvěma roky to už vypadalo, že kvůli nízkým prodejům Evropu opustí. Místo toho ale letos přichází expanze, která značku přiveze i do České republiky.
Na rozdíl od ostatních čínských výrobců je strategie GWM závislejší na spalovacích motorech. Vidět to je třeba na její značce Ora, která původně nabízela pouze elektromobily. Nové SUV Ora 5, které bude i v evropské nabídce, také bylo uvedeno jako elektromobil, tento měsíc ale dostalo také hybridní pohon a čistě spalovací verzi.
Zdroj: GWM, zdroj foto: Michal Dokoupil, GWM, zdroj videa: GWM