Vrchol Škodovky odhaluje svůj majestát. Peaq bude vypadat skvěle
Škoda dnes představila skici své nadcházející vlajkové lodi v podobě velkého čistě elektrického SUV Peaq. Implementuje designový směr Modern Solid.
Do světové premiéry 4871 mm dlouhého SUV zbývají necelé tři týdny a Škoda Auto nám nyní ukazuje vůz bez maskování na exteriérových skicách. Designový směr Modern Solid znamená implementaci výrazných předních světlometů ve tvaru písmene T spojených světelnou linkou nad maskou Tech-Deck Face.
Spolu s precizně tvarovanými plochami a jasnou strukturou detailů vyjadřují podle vedoucího designu exteriéru Karla Neuholda identitu značky Škoda v nové éře elektromobility. „Při navrhování exteriéru modelu Škoda Peaq jsme vycházeli z principů designového jazyka Modern Solid, který kombinuje čisté linie, vyvážené proporce a výrazné prvky,” popisuje inspiraci designu vlajkového SUV.
Kontrast k specifické horní části přídě vytváří výrazná část předního nárazníku Volcano Line s dominantní spodní částí a jasně definovanou horizontální linií. Spodní část má zajímavý design kombinující velké množství vertikálních linek a působí elegantněji než hravé otvory modelu Epiq. Pod kapotou najdeme také mělký kufr, tedy frunk neboli přední zavazadelník.
Pohled zboku ukazuje vysoké boční linie a robustní D-sloupky, jejichž cílem je zdůraznit sebevědomý postoj vozu. Snad nebudou příliš bránit ve výhledu šikmo vzad, protože svůj estetický účel splňují skvěle.
Dle automobilky skici rovněž prozrazují aerodynamicky zapuštěné kliky dveří, které jsou hladce integrovány do karoserie vozu, přestože na skicách jsou kliky neviditelné. Z osobního setkání s maskovaným prototypem však víme, že vůbec první výsuvné kliky v produkční škodovce peaq určitě dostane.
V zadní části znovu dominuje světelný podpis ve tvaru písmene T a tvoří tak ucelený celek s designem přídě. Díky němu si podle automobilky Škodu Peaq v provozu s jiným vozem nespletete. Na světovou premiéru produkční verze se můžeme těšit 23. června v 18:25 ve francouzském Monnetier-Mornex.
Zdroje: Škoda Auto