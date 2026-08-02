Vrcholný Genesis GV90 dostane dveře jako Rolls-Royce Cullinan. Představí se už za měsíc
I přes trend ustupující elektromobility sází značka Genesis u své chystané vlajkové lodi GV90 výhradně na bateriový pohon. Velké luxusní SUV plánuje zaujmout nejen svou koncepcí, ale především netradičními dveřmi po vzoru vozů Rolls-Royce.
S velkými luxusními SUV se v poslední době roztrhl pytel, ovšem už neplatí, že by většina z nich vsázela na čistě elektrický pohon. Zástupci z Číny věří sériovým plug-in hybridům s prodlužovačem dojezdu a teprve před pár dny představená Audi Q9 dokonce čistě elektrickou variantu nenabídne vůbec. Naopak spoléhá na spalovací šesti- a osmiválce.
Genesis se tímto vývojem však odradit nenechal a svůj vrcholný model GV90 představí už za měsíc výhradně s čistě elektrickým pohonem. Bude tak konkurovat chystanému čistě elektrickému Bentley Torcal, které ale podle dostupných informací bude rozměrově menší.
Značka Genesis se dlouhodobě snaží proniknout do segmentu luxusních vozů, ovšem v Evropě se jí to zatím příliš nedaří. V minulém roce prodala v Evropě pouhých 2500 vozů a do roku 2030 si stanovila poněkud skromný cíl prodat alespoň 12.500 vozů.
Generální ředitel Genesis Europe Peter Kronschnabl v rozhovoru pro časopis CAR Magazine dodal, že by si přál, aby se značka Genesis dostala do povědomí zákazníků v Evropě. „Model GV90 ukazuje, čeho je značka schopna, pokud jde o luxus. Je to další dimenze prémiovosti,“ dodal.
Poprvé byl jeho příchod naznačen konceptem Neolun před více než dvěma lety a produkční varianta by se mu dle dostupných špionážních snímků měla značně podobat. Obrovské SUV se v rámci modelové nabídky zařadí nad stávající sedan G90, nenahradí ho jako Audi Q9 nahradilo model A8.
Kronschnabl také prozradil, že model GV90 bude ve svém segmentu jediným vozem s dveřmi otevírajícími se dozadu. „Jedinou další značkou s proti směru jízdy otevíranými dveřmi je Rolls-Royce. Bude to skutečně jedinečný prodejní argument pro Genesis [ve své třídě],“ dodal.
Ještě před uvedením modelu GV90 na trh v roce 2027 se v druhé polovině roku 2026 objeví nový model GV60 Magma, který cílí na druhé spektrum zákazníků. Genesis s ním plánuje odstartovat výkonnostní divizi společnosti, do které má v budoucnu přibýt také velké osmiválcové kupé či sportovně střižený kombík.
Kronschnabl tento krok dále rozvedl: „Nechceme v prémiovém segmentu vyloučit velmi důležitou skupinu zákazníků, kteří hledají výkon. Magma představuje další směr vývoje značky Genesis.“
Kromě toho značka ustupuje od cíle čistě elektrické nabídky a naznačuje příchod hybridních modelů i modelů s prodlužovačem dojezdu. „K čistě spalovacím motorům se již nevrátíme, ale budeme nabízet více pohonných jednotek,“ dodává Kronschnabl. Vlajkové GV90 však zůstane věrné elektřině.
Zdroj: Car Magazine