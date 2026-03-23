Vstup do světa Bugatti je dostupnější. Nyní vám stačí zhruba 600.000 Kč
Bugatti znovu ukazuje, že jeho značka nemusí žít jen na čtyřech kolech. Novinka vytvořená s britským specialistou Factor přenáší do světa cyklistiky důraz na aerodynamiku, exkluzivitu i řemeslnou práci, přesto nejde jen o luxusní sběratelský výstřelek. Má i technická řešení, která z něj dělají pozoruhodný stroj.
Vstup do světa Bugatti je cenově dostupnější, tedy pokud nemáte ambice na hypersport, ale jste nadšený cyklista. Pak se vám může zalíbit nový model, který automobilka připravila ve spolupráci s britským výrobcem kol Factor.
Ten vzal svůj nejlepší model a ještě ho zdokonalil, aby odrážel řemeslné zpracování Bugatti a jeho pozornost k aerodynamice. Tisková zpráva hovoří o podobnosti se sportovními vozy od Type 35 přes Veyron až po Chiron. Pro budoucí majitele je mnohem důležitější, že ač jde o rychlý stroj, nebudou na něm moci profesionálně závodit.
Důvodem je horní část přední vidlice, která je ohnutá do tvaru lemu přední masky chladiče výše zmíněných novodobých modelů, ale jinak je odvozená od dráhových kol. Předpisy pro závodní kola povolují maximální šířku této části 115 mm, ovšem tady je širší, má 147 mm. Tvar pomáhá usměrnit vzduch předtím, než se dostane k nohám cyklisty. To zlepšuje výkon ve vyšších rychlostech.
Mezi další pozoruhodné detaily patří zpracování karbonu na kolech a jeho 3K krepová vazba na vnější straně rámu. Materiál se v odhalené podobě objevuje na sedlovce, rámu vidlice a dalších částech. Mezi další prvky patří sedlo Italia, kotouče a převodníky CARBON-TI a pneumatiky Continental. Vše je pochopitelně vyrobené na míru. Zajímavá je grafika na horní straně rámu.
Tato část je tvarovaná tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám energie vyvinuté cyklistou. Kolo Factor One vznikne ve 250 kusech, každý za cenu v přepočtu 632.000 Kč. To se může zdát hodně, ale před deseti lety Bugatti prezentovalo městské kolo s jedním převodem, vyrobené v 667 kusech za 957.000 Kč. Ve srovnání s tím je to zajímavá koupě.
