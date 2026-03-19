VW Brouk s elektromotorem místo čtyřválce! Na kolik vyjde přestavba z AliExpressu?
Elektromobilita je dnes tak silná, že se nabízejí přestavbové kity i pro ta nejklasičtější auta. Třeba pro původní VW Brouk.
Původní Volkswagen Brouk je bez debat jedním z nejvýznamnějších vozů automobilové historie. Jde o jeden ze symbolů masové mobility. V Evropě tak byl Brouk tím, čím o několik desítek let dříve v Americe Ford Model T, který se stal prvním skutečně široce dostupným vozem na světě.
Výroba původního Brouka probíhala v Evropě až do druhé poloviny 70. let, ve světě se však výroba udržela až do roku 2003. Brouk se dodnes těší nesmírné oblibě, což zvyšuje jeho ceny. Populární byl také mezi příznivci tuningu, v němž Německo již tradičně vyniká. Pohonnou jednotkou je vzduchem chlazený dvouválec s protilehlými válci umístěný podélně za zadní hnanou nápravou. Nabízeny byly postupně různé objemy, výkony, stejně jako příslušenství.
A teď si představte, že namísto typického zvuku motoru Brouka neslyšíte při stání na křižovatce nic. A když se vůz rozjede, zní jak tramvaj. Důvod je prostý, ale zároveň velmi zajímavý. Majitel vozu si koupil kit, který umožňuje nahradit původní vzduchem chlazený spalovací motor elektromotorem. Celé je to navíc vyřešeno tak, že byste přestavbu měli zvládnout svépomocí, tedy pokud jste manuálně zruční a ovládáte alespoň trochu elektrotechniku.
Sadu pro přestavbu navíc koupíte na serveru AliExpress. Pokud sem zabrousíte a dáte si tu práci s hledáním, zjistíte, že takových kitů se pro Brouka nabízí hned několik. Jeden z nich je od čínské firmy Guangdong. Jeho koupě ale není zase taková láce. Číňané za něj požadují částku přesahující 220.000 korun.
Co všechno za uvedenou částku získáte? Přední trakční elektromotor spolu s bateriemi. Oboje je umístěno v zadní části vozu, stejně jako v případě originálního spalovacího agregátu. Brouk má palivovou nádrž vpředu, takže je trochu s podivem, proč tvůrci přestavbovou sadu nekoncipovali tak, aby bylo možné akumulátor umístit sem. Prospělo by to vyvážení, na druhou stranu by to znamenalo tahat kabely pro vysoké napětí dozadu.
Systém pracuje s napětím až 144 voltů, přičemž elektromotor disponuje nejvyšším výkonem 20 kW a maximálním točivým momentem 120 N.m. Dle tvůrců je nejvyšší rychlost takto poháněného Brouka 90 km/h.
Bohužel informace neobsahuje údaje o dojezdu, rychlosti nabíjení a další potřebné věci. Také chybí COC list (Certificate of Conformity), tedy certifikát o shodě výrobku, který je pro provoz vozidla v zemích EU nutný. V opačném případě takto přestavěné auto nesmí jezdit na veřejných komunikacích.
Zde je namístě dodat, že AliExpress často uvádí velmi pochybné nabídky. Nejde jen o právní stránku věci, ale také o skutečnost, že po objednání kolikrát ani nevíte, co vlastně dostanete. Vzhledem k ceně kitu bychom si koupi dobře rozmysleli.
Zdroj: AliExpress, Auto Bild Klassik, Wikipedia,