V Česku startuje předprodej Volkswagenu ID. Polo GTI. Má 266 koní a vejde se pod milion
Volkswagen otevírá další kapitolu padesátileté historie modelů GTI a zahajuje na českém trhu předprodej nového čistě elektrického modelu ID. Polo GTI. Slibuje spontánní reakce, precizní ovladatelnost a sportovně sebevědomý vzhled.
Spalovací hot-hatche z trhu mizí, relativně rychle ale roste počet těch elektrických. A elektrické ID. Polo ve sportovní specifikaci GTI se mezi ně brzy přidá i na českém trhu. Cenovku od 999.000 Kč už importér oznámil před pár týdny, nyní je však elektrické GTIčko možné předobjednat.
GTI je standardně spojeno s větší baterií o kapacitě 52 kWh (dojezd až 424 km), příplatek proti vrcholné výbavě Style je tak přibližně 80 tisíc korun. Sportovní varianta navíc dostala speciálně nastavené progresivní řízení, adaptivní regulaci podvozku DCC nebo elektronicky řízenou uzávěrku předního diferenciálu.
Elektromotor APP290 je také o 11 kW výkonnější a dosahuje systémového výkonu 166 kW (226 koní). Maximální točivý moment zůstává 290 Nm, vozu s hmotností 1540 kg to ale stačí ke zrychlení z 0-100 km/h za 6,8 s. Od představení byla na základě zpětné vazby zákazníků navýšena také maximální rychlost (z původních 175 km/h na 190 km/h). Stále to ale nestačí na spalovacího předchůdce, přestože poměr hmotnosti ku výkonu je prakticky totožný.
Zvenku i uvnitř zachovává novinka pro modely GTI typicky červené prvky, kárované čalounění sedadel však v tradičním stylu chybí. Automobilka říká, že nové ID. Polo GTI přenáší hlavní koncept prvního modelu Golf GTI z roku 1976 do elektrické budoucnosti. Nový design potahů sportovních sedadel prý typický vzor modernizuje.
Digitální cestování časem pokračuje na palubní desce, kde najdeme moderní přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25" a centrální displej infotainmentu s úhlopříčkou 12,9". Oba fungují velmi dobře, jsou přehledné, intuitivní a také mohou být přepnuty do retro zobrazení, které právě na Golf první generace odkazuje.
Nechybí ale ani výdobytky moderní doby. Na přání lze nakonfigurovat panoramatické střešní okno, ve 12 směrech elektricky ovládaná přední sedadla s funkcí masáže nebo audiosystém Harman/Kardon s výkonem 425 W. Nechybí ani vylepšený Connected Travel Assist, který dokáže rozpoznat červené světlo na semaforech a zpomalovat až do úplného zastavení.
Pro mimořádně sportovně orientované řidiče jsou navíc nabízeny speciálně vyvinuté prémiové sportovní pneumatiky pro 19“ kola Wörthersee. Pokud vybavíme ID. Polo vším výše zmíněným a jako správní Češi přidáme i tažné zařízení, blíží se plně vybavené ID. Polo GTI hranici 1.150.000 korun.
Zdroje: Volkswagen