Vyberte ojeté Auto roku 2026! Které je nejvíc sexy a které se moc nepovedlo?
Mezi novými vozy se to anketami o všemožná auta roku jen hemží. Od loňska mají vlastní žebříček popularity i ojetiny. Po premiéře z roku 2025 spouští Aures Holdings druhý ročník hlasování veřejnosti o nejoblíbenější ojeté vozy v Česku.
„Každoročně si jich Češi koupí osm set tisíc, tedy čtyřnásobek počtu nových aut. Proto tahle anketa,“ říká generální ředitel Aures Holdings Petr Vaněček. Proti loňsku dostávají hlasující absolutní volnost: organizátoři nedělají žádný předvýběr modelů.
Na webu ojeteautoroku.cz mohou Češi hlasovat pro jakékoli vozidlo, a to v každé ze šesti kategorií: 1. nejvíce cool-sexy auto, 2. nejošklivější auto, 3. nejúspornější spalovací auto, 4. nejlepší elektromobil, 5. nejlepší vůz pro rodinu, 6. nejpraktičtější-nejuniverzálnější auto.
Stačí vyplnit svůj tip v jednotlivých kategoriích a na závěr hlasování uvést kontaktní údaje, potřebné pro zařazení do slosování o ceny. „Tou hlavní je zápůjčka absolutního vítěze ankety na dobu tří měsíců včetně palivové karty v hodnotě 20.000 Kč. V případě, že zvítězí elektromobil, získá výherce nabíjecí čip od společnosti Pražská energetika,“ upřesňuje Petr Vaněček. Druhou cenou je satelitní bezpečnostní a vyhledávací systém GlobalSec v hodnotě 20.000 korun, třetí cenou pak palubní kamera do auta. Dalšími cenami jsou značkové vůně do interiéru vozu nebo knihy.
Anketa Ojeté auto 2026 potrvá do 30. září, výsledky budou vyhlášeny o šest dní později. Chcete se před hlasováním zorientovat? Nejlepší pomůckou je čerstvý Speciál Světa motorů nazvaný Ojetiny, který rozebírá nejdůležitější modely včetně cen, problémů a přidává mnoho zajímavých témat, rozhovorů a reportáží s auty z druhé ruky.
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Spočítá to AI
Vyhodnocení hlasování má na starosti umělá inteligence, která očistí vložené kontakty od případných duplicit, spočítá výsledky v jednotlivých kategoriích a určí absolutního vítěze ankety. Tím se stane auto s největším počtem hlasů napříč všemi šesti kategoriemi. Poté AI také vylosuje výherce cen.
Zdroj: Svět motorů