Vybíráme nové auto do 500.000 Kč. Má mít úsporný motor a automat
Původně jsme hledali zánovní ojetinu, ale nakonec z autosalonu odjelo vonící zcela nové auto s plnou zárukou. Stačilo využít příležitosti, která se neobjevuje každý den. Ve finálním výběru spolu soupeřilo japonské, české a francouzské auto.
Hledání ideálního služebního vozu pro malou rodinnou firmu často připomíná balancování na hraně nemožného. Když se na mě obrátil známý s prosbou o pomoc při výběru auta pro administrativní pracovnici rodinné firmy, zadání znělo jasně: úsporný motor, automatická převodovka a rozpočet, který se z původních 450 tisíc nakonec zastavil na magické hranici půl milionu korun. Výběr se nakonec dostal přes racionální kalkul i k nečekaným emocím.
Při průzkumu segmentu malých vozů se dnes kupující pohybuje v minovém poli. Ceny v posledních letech vystřelily vzhůru a bude hůř. Najít plnohodnotné auto s automatickou převodovkou pod 500.000 Kč je disciplína pro pátrače. Do finálního výběru se dostali mí tři oblíbení zástupci segmentu B.
Yaris, fabia, nebo...
Moje první úvaha směřovala k Toyotě Yaris. Je to sice etalon spolehlivosti a nejen její motor s nepřímým vstřikováním slibuje dlouhověkost, jenže yaris tvrdě naráží na dva limity. Tím prvním je vnitřní prostor, který je v rámci třídy na samé spodní hranici. Tím druhým je cena. Pokud chcete slušnou výbavu Executive s digitálním štítem a moderním infotainmentem, pohybujeme se i v akcích kolem ceníkových 664.000 Kč, což byl pro náš rozpočet definitivní konec nadějí.
Logickým dalším krokem byla česká klasika v podobě Škody Fabia čtvrté generace. Mladoboleslavský bestseller s osvědčeným motorem 1.0 TSI o výkonu 85 kW a dvouspojkovou převodovkou DSG se zdá být sázkou na jistotu. Ve výbavě Top Selection, která už nabízí třeba solidní LED světlomety i osmipalcový infotainment, vychází ceníkově na 519.900 Kč. Fabia je racionální volba, která jezdí dospěle, drží si hodnotu a v interiér je prostorný. Na trhu se ale objevila nabídka, která všechny ostatní strčila do kapsy.
Do hry vstoupil Renault Clio s pohonem E-Tech Full Hybrid 145 s kombinovaným výkonem 105 kilowatt. Ačkoliv jeho ceníková cena činila 580.000 Kč, což je citelně více než u vybavené Fabie, podařilo se nám objevit zcela novou skladovku z doprodeje generace za nádherných 515.000 Kč. Jde o moderní a silný hybrid kombinující atmosférickou šestnáctistovku s nepřímým vstřikováním a unikátní multimódovou převodovku se schématem 4+2 převodových stupňů, která se stará o mimořádně plynulou jízdu.
Vybavený francouzský hybrid
Klíčovým jazýčkem na vahách byla nakonec i konkrétní specifikace s paketem Winter Comfort. Ten do vozu přidal nejen vyhřívání sedadel a volantu, ale především výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce. Bez této funkce se totiž v Cliu sedí vpravo nepříjemně vysoko. Klasická ergonomie interiéru, solidní zpracování a výbava nakonec budoucí majitele oslovily natolik, že nebylo co řešit.
Francouzský šarm v kombinaci s nízkou spotřebou hybridu zvítězil nad pragmatickým českým přístupem. Stinná stránka věci? Lehce zastaralý infotainment s menším 7" displejem a vědomí, že platforma pětkového clia byla představena už v roce 2019. Vadí to něčemu? Nikoli, spíš naopak.
Dosavadní zkušenosti s vozem jsou natolik pozitivní, že se původně zamýšlený služební nástroj stal miláčkem celé firmy. Kombinace klasického atmosferického motoru s moderní hybridní technikou je pro městský a příměstský provoz trefou do černého. A i na dálnici lze spotřebu hravě udržet pod 5 litrů. Hybridní clio také vyniká podvozkem, skvěle kombinuje komfort s překvapivě zábavnými a vyváženými jízdními vlastnostmi. A předpokládám, že u francouzské automobilky do budoucna potěší také příznivá cena náhradních dílů, zejména oproti konkurenci z Japonska nebo Koreji.
Za cenu mírně nad původní limit se podařilo pořídit auto, které svou technologickou úrovní i komfortem výrazně převyšuje to, co trh v této cenové hladině běžně nabízí. Noví majitelé jsou spokojeni natolik, že už teď se tahají o následném odkupu pro soukromé účely.
