Vydražili jsme redakční Chevrolet Spark: Na pozůstalé jde 100.000 Kč!
Redakční Chevrolet Spark vydražil vítěz aukce za 45.000 Kč. Ovšem na pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod poputuje ještě víc – celých 100.000 korun. Díky všem!
Jak dobře víte z našich stránek, dvouleté soužití s červeným sparkem vyvrcholilo v březnu dobročinnou akcí. Peníze poputují na dobrou věc a máme v redakci ohromnou radost, že se vybralo tolik.
Nejvíc – a to 45.000 korun – přihodil Jiří Caha od Jindřichova Hradce. A právě na jihočeských vozovkách odteď budete červené auto vídat. „Spark ještě může přinést mnoho radosti. Necháme ho sloužit v rodině a časem uvidíme,“ svěřil se nám při předávání klíčků nový majitel vozu.
A co vydražené peníze? Slavnostně je předáme v sobotu 11. dubna na naší akci Jízdy Světa motorů v Brně u OC Olympia. Za České sdružení obětí dopravních nehod je převezme předsedkyně Jana Neusarová, která neskrývala radost z výsledku aukce.
„Děkujeme všem, kteří se zapojili, peníze pomohou konkrétním pozůstalým rodinám,“ vzkazuje. Jsou to silné příběhy.
Kde se vzala stovka?
A to nejlepší nakonec! Nápad s aukcí pro dobrou věc se zalíbil Platformě VIZE 0, která se rozhodla částku dorovnat na rovných 100.000 korun. Je nám proto ctí, že na pódiu budeme předávat symbolický poukaz na takto vysokou částku společně s výkonným manažerem platformy Liborem Budinou.