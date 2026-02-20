Výdrž baterií v elektromobilech předčila očekávání
Britská společnost Generational chce pomocí každoroční studie stavu baterií získat kvalitní data o stavu baterií z reálného světa. Podaří se díky tomu získat větší důvěru veřejnosti k elektrickým vozidlům?
Jedním z největších strašáků elektromobility je baterie. Ať už jde o energetickou a environmentální náročnost její výroby, obavy z nedostatečného dojezdu nebo riziko požáru, středem pozornosti je vždy právě baterka.
Nejinak tomu je také u ojetin, vzhledem k degradaci baterií v čase. Vidíme na trhu strašáky v podobě první generace Nissanu Leaf, které na jedno nabití nejsou schopné ujet ani 50 kilometrů, natož kdyby snad majitelé chtěli využít klimatizaci a najet na dálnici. Od doby prvních pokusů o masový elektromobil se však technologie pořádně posunuly, což dokazuje nová britská studie.
Důvodem pro její vypracování je právě fakt, že se na trh dostává stále více ojetých elektromobilů. Stejně jako při koupi auta se spalovacím motorem, u kterého kupující nejvíce zajímá stav motoru, převodovky a dalších důležitých komponent pohonného ústrojí, zajímá kupujícího elektromobilu stav baterie. „Poskytnutí certifikátu o stavu baterie pro automobily je tím nejlepším způsobem, jak rozptýlit obavy zákazníků,“ uvedl Richard Norris, ředitel společnosti Drive Green.
Společnost Generational proto v roce 2025 analyzovala více než 8000 elektrických osobních a lehkých užitkových vozidel 36 výrobců, všech věkových skupin a různého množství najetých kilometrů. Jde o největší studii stavu baterií ve Velké Británii, jejíž výsledky mohou pozitivně překvapit. Průměrný stav baterie totiž mezi testovanými auty dosáhl solidních 95,15 % SoH.
Ještě by se hodilo doplnit, co přesně 95,15 % SoH znamená. SoH je označení metriky stavu zdraví baterie z anglického „State of Health“. Používá se k popisu stavu baterie ve vztahu k její původní kapacitě v novém autě. Tato hodnota je důležitá, protože z ní lze predikovat předpokládanou zbývající životnost baterie a maximální dojezd vozidla.
SoH v současné době hraje důležitou roli pro důvěru spotřebitelů, zbytkovou hodnotu vozidel i záruční opravy. Baterie s SoH nižším než 70 % už nejsou pro použití v elektromobilech vhodné, ale stále pro ně existuje využití jinde Nejčastějším příkladem jsou bateriová úložiště, ale existují i další možné aplikace, které nepožadují od baterií tolik, jako provoz elektromobilu.
Vysoký nájezd nevadí
Vozidla ve věku 8 až 9 let vykázala ve studii střední kapacitu baterie 85 %, což je pozitivní číslo. Auta s nájezdem přesahujícím 160 tisíc kilometrů navíc často vykázala stav baterie mezi 88 % a 95 %. Spíše než o kilometry tedy stejně jako u spalovacích aut jde o údržbu a způsob používání konkrétního vozu. Pokles kapacity více podléhá jejímu stáří než nájezdu, což zčásti vysvětluje, proč se na internetu čas od času objeví nějaká senzace, že elektromobil té či jiné značky urazil za první tři roky života mnoho bezstarostných kilometrů.
„Tříleté vozidlo z vozového parku s 90.000 najetými kilometry, pokud je dobře udržované a řízené méně intenzivním a šetrným způsobem, může představovat lepší nákup než šestileté vozidlo s pouhými 30.000 najetými kilometry,“ uvádí studie. Dále uvádí, že drtivá většina elektromobilů rychleji najede 100.000 mil (160.000 kilometrů), než jak rychle se sníží kapacita akumulátoru pod 70 % jeho SoH. To souvisí s obvyklou záruční lhůtou v těchto mezích.
To dokazují i data, která říkají, že mezi elektromobily nižšího věku existuje menší variace mezi nejhorším SoH a nejlepším SoH mezi měřenými vozy. V průběhu let se tedy na baterii podepisuje také způsob užívání vozu, využívání předehřevu baterie, nabíjení do 100 % nebo úplné vybíjení, ostré rozjezdy v mrazu a podobně.
Studie zatím nemá dostatečná data k určení rozdílů kvality baterií jednotlivých výrobců, ale data plánuje společnost Generational shromažďovat každoročeně. Časem by spolehlivost jednotlivých výrobců měla být pozorovatelná.
Co bude dál
Výsledky studie jasně ukazují, že výkon a kapacita baterií u elektromobilů klesají pomaleji, než společnost očekává. Průměrný stav baterií zůstává vysoký, nehledě na nájezd, stáří či používání. Potřeba výměny baterie není běžnou záležitostí, zejména ne v záruční lhůtě.
Je tak možné zvýšit tlak na prodloužení těchto záruk, automobilky zase mohou s větším klidem komunikovat výdrž baterií. Kombinací dobré komunikace a vzdělávání veřejnosti by bylo možné dosáhnout vyšších zůstatkových hodnot ojetých elektromobilů. Momentálně totiž čelí rychlejšímu propadu hodnoty oproti svým spalovacím protějškům.
Studie zároveň vyzdvihuje důležitost existence dat z reálného světa, která mohou posloužit při prodeji ojetiny. Jelikož baterie vydrží déle, než si většina z nás myslela, mohou v rámci svých služeb prodejci nabízet delší záruky na základě přesnějších predikcí.
Naopak mezi flotilovými manažery by mělo na základě studie dojít k další optimalizaci tras a nabíjení, aby jejich vozidla déle vydržela, případně si zachovala vyšší prodejní cenu díky lepší hodnotě SoH. To ostatně platí pro každého, kdo adopci elektromobility už vzal do vlastních rukou.
Zdroje: Generational, The Autopian