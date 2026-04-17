Vyhodnocení akce Speed Marathon 2026: Počet hříšníků vzrostl
Ve středu 15. dubna se Policie ČR zaměřila na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v místech, která pomohla vybrat veřejnost. Zvýšený počet dopravních kontrol odhalil také další prohřešky, vysoká rychlost je ale stále tím nejčastějším.
Speed Marathon je označení akce pořádané v rámci evropského sdružení ROADPOL, které sdružuje dopravní policie jednotlivých členských států. Během akce, která letos připadla na středu 15. dubna, zkontrolovaly stovky policistů 6414 vozidel na více než 1000 vybraných lokalitách.
Během akce policisté zjistili celkem 3188 dopravních přestupků, což znamená, že téměř každý druhý zkontrolovaný řidič se dopustil dopravního přestupku. Z toho se dvě třetiny (1910) týkaly překročení nejvyšší povolené rychlosti v daném místě.
Výběr lokalit je po jejich pečlivém výběru přitom veřejnosti předem známý. Vychází nejen z dopravních analýz, ale také z podnětů veřejnosti, která se letos podílela více než v minulém roce. Veřejností doporučených lokalit bylo na 16.000 a celkový počet hlasů dosáhl 167.000, o 50.000 více než v roce minulém.
Zpráva Policie ČR uvádí, že je u veřejnosti patrný zájem o problematiku rychlosti, ale dodává, že část řidičů stále podceňuje rizika spojená s překračováním rychlostních limitů. Další zjištěné přestupky zahrnovaly nejčastěji:
- nevyhovující technický stav vozidla – 230 případů
- způsob jízdy – 203
- telefonování za jízdy – 173 případů
- nezaplacené dálniční poplatky – 130 případů
- nesprávné předjíždění – 69 případů
- nepoužití zádržného systému (bezpečnostní pásy, autosedačky) – 60 případů
Mezi nejvýznamnější přestupky patřil řidič, jemuž v Brně na ulici Jedovnická s maximální povolenou rychlostí 50 km/h bylo naměřeno 125 km/h, v obci Bílina se jiný řidič řítil rychlostí 115 km/h a na Rohanském nábřeží v Praze 8 řidič povolenou padesátku překročil přesně dvojnásobně, a navíc pod vlivem návykových látek.
Takových řidičů oproti minulým ročníkům akce bohužel přibylo; zatímco před rokem řidičů pod vlivem návykových látek zastavili policisté 6, letos to bylo celkem 10 kontrolovaných. Naopak ubyl počet zjištěných přestupků řízení pod vlivem alkoholu z loňských 14 na letošních 9 případů.
Přestože letos bylo celkově zkontrolováno méně vozidel, počet přestupků se zvýšil. Procentuálně se přestupku v letošním roce dopustilo 49,7 % zkontrolovaných řidičů. V minulém to bylo o více než 6 % méně.
Vyhodnocování akce nadále probíhá. Na základě získaných poznatků se policisté i v následujícím období zaměří na nejrizikovější lokality s cílem dále zvyšovat bezpečnost na českých silnicích.
Zdroje: PČR