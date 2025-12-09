Vyhráli jste v loterii? Jeden z nejvzácnějších Pontiaců GTO bude skvělým vánočním dárkem
Sice se bude dražit až po Vánocích, ale je to nádherný exemplář nejlepší doby amerických muscle cars s malým nájezdem, po renovaci a s původním motorem i převodovkou.
Čím blíž je Štědrý večer, tím víc se množí články typu „Co koupit petrolheadovi pod stromeček“. Jeden takový tip bychom pro vás také měli – pokud tedy petrolheadovi nebude vadit, že dárek dostane až s drobným zpožděním. Je jím totiž Pontiac GTO „The Judge“, který bude v aukci 17. ledna 2026.
Už „Soudce“ v krásném stavu je velmi zajímavý vůz, ovšem tohle není jen tak ledajaký judge. Jde o jeden z 24 vyrobených kusů modelového roku 1970 s manuální převodovkou a plátěnou skládací střechou. A ani to není všechno – měl by to být poslední kus z těch čtyřiadvaceti, který si dodnes zachoval svůj původní motor, převodovku, karoserii i rám.
Vypadá jako nový, protože v roce 2017 byl důkladně zrenovován. Při tom dostal svou původní zelenou barvu Pepper se žlutými linkami na bocích a logem The Judge a má i svá původní kola. Pod kapotou pracuje 6,6l osmiválec, který dává 376 koní a na zadní kola je posílá přes čtyřstupňovou manuální převodovku.
The Judge byl ve své době paket výbavy a v modelovém roce vždy zahrnoval motor Ram Air III, označovaný v roce 1970 jen Ram Air. Příplatkovou volbou byla verze motoru Ram Air IV, která měla stejný objem 400 kubických palců, tedy 6,6 litru, ale čtvrtá verze měla lehčí sání, upravené časování zapalování a větší zdvih ventilů, takže byla o nějakých 10 koní výkonnější. V modelovém roce 1970 ho dostalo 397 kusů GTO s paketem The Judge a celkem tento motor dostalo v letech 1969–1970, kdy se vyráběl, jen 1808 aut.
Vůz má od novoty najeto pouze 84.500 km; není to příliš podstatné právě pro nedávnou renovaci, ale ve světě vrcholného sběratelství aut je to poměrně vysoký proběh. Přesto můžeme soudit, že prodejní cena bude velmi vysoká. Aukční dům Mecum, který vůz bude nabízet, sice nezveřejnil odhad ceny, ale v roce 2023 se podobně vzácný kus s automatickou převodovkou prodal za 1,1 milionu dolarů, tedy dnešním kurzem 22,9 milionu korun. Běžnější kupé ze stejného roku se prodávají za desetinovou cenu, i když jsou třeba v krásném stavu.
