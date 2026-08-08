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Výhřev, čidla a stačí, říká průzkum. Pokročilá elektronika není prioritou zákazníků

Kamery pro sledování mrtvého úhlu

Kamery pro sledování mrtvého úhlu Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Vyhřívané sedačky
Vyhřívání sedačky
Bezdrátová nabíječka
Mercedes-Benz spouští první plně autonomní parkovací systém
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Funkce, kterou zájemci o nové auto chtějí nejvíce, nemá nic společného s moderní elektronikou. Pokročilých asistentů však je v první desítce několik.

Automobilky se dnes předhánějí v nabídnutí co nejpokročilejší elektroniky, ať už po stránce výbavy nebo bezpečnosti. V posledních letech se s těmito prvky roztrhl pytel. K důvodům může patřit, že v Číně je auto mnohem častěji druhý obývák, kde lidé tráví čas i jinými činnostmi než cestováním.

Anebo třeba to, že nová a „skvělá“ funkce pomůže marketingovému oddělení odpoutat pozornost od toho, že někde jinde nějakou jinou, která byla reálně užitečnější, do nové generace auta nenamontovala a ušetřila tak pár korun výrobních nákladů. Stropní madla, výškově stavitelné bezpečnostní pásy, servodovírání dveří, roletky střešních oken nebo třeba schránky na brýle by mohly vyprávět.

Nový průzkum trhu analytické společnosti AutoPacific odhaluje, že realita zájmu zákazníků se tak úplně nestýká s vizí, kterou o ní mají marketingová oddělení automobilek – přinejmenším v Severní Americe, kde proběhlo dotazování 19 tisíc řidičů. Výsledky ukazují, že nejvíce žádanou funkcí jsou vyhřívané sedačky, následování parkovacími senzory na obou koncích auta a nouzovým brzděním při couvání, aby nedošlo k nárazu do překážky.

Nejčastěji žádané prvky do nového auta
 Podíl respondentů, kteří uvedli prvek na prvním místě
Vyhřívané sedačky47%
Přední a zadní parkovací čidla45%
Samočinné nouzové brzdění při couvání44%
Elektrická sedačka řidiče43%
Asistent změny jízdního pruhu43%
Noční vidění43%
Adaptivní tempomat s vedením ve středu pruhu a schopností zastavit a rozjet se43%
Kamery pro sledování mrtvého úhlu (vyžaduje 360° kamerový systém)43%
Sledování příčného provozu za vozidlem se samočinným brzděním42%
Samočinné parkování41%
Bezdrátová nabíječka41%
Elektrická sedačka spolujezdce40%
Palubní kamera40%
Detekce velkých zvířat vpředu39%
Pohon všech kol39%
zdroj: AutoPacific

V patnácti prvcích, které by lidé v novém autě chtěli nejvíc, vidíme i řadu pokročilých asistenčních systémů, jako třeba adaptivní tempomat s aktivním vedením ve středu jízdního pruhu a schopností zastavit a rozjet se, ale i samočinné parkování. Poměrně vysoko figuruje také asistent změny jízdního pruhu či noční vidění, které není zrovna novinkou, ale z drahých aut se bohužel do těch levnějších neprosadilo tak masově, jak by se při každé noční jízdě lesem hodilo.

Na 15. místě – všimněte si ale, že v procentech lidí, kteří mají o danou funkci zájem, jsou jen velmi těsné rozdíly – je pohon všech kol. AutoPacific se zároveň ptalo, jak důležitý je ten konkrétní prvek pro lidi, kteří ho chtějí – jestli je to nutnost, jestli je důležitý, nebo jestli by „jen“ bylo příjemné ho mít. Pohon všech kol se tu umístil na prvním místě metrikou nutnosti.

Nejnutnější prvky v novém autě*
 NutnostPotřebaBylo by to hezké
Pohon všech kol41%39%20%
Bezdrátové zrcadlení smartphonu37%39%24%
Elektrická sedačka spolujezdce36%42%22%
Vyhřívané sedačky36%43%21%
Kamery pro sledování mrtvého úhlu (vyžaduje 360° kamerový systém)33%46%21%
Palubní kamera32%45%23%
Vestavěný navigační systém s aktualizacemi dat online31%44%24%
Kožené sedačky31%43%26%
Přední a zadní parkovací čidla31%46%24%
Sedačky s potahem z koženky či jiné alternativy kůže29%43%27%
* - v rámci lidí, kteří tento prvek do auta žádají dle první tabulky
zdroj: AutoPacific

Nezbývá tak, než se zeptat vás, čtenářů Auto.cz – kterého ze jmenovaných prvků si v autě ceníte nejvíc a budete ho vyžadovat i v příštím voze, jenž si koupíte?

Anketa
Který z těchto prvků v autě nejvíc potřebujete?
Vyhřívané sedačky
Přední a zadní parkovací čidla
Samočinné nouzové brzdění při couvání
Elektrická sedačka řidiče
Elektrická sedačka spolujezdce
Noční vidění
Adaptivní tempomat s vedením ve středu pruhu a schopností zastavit a rozjet se
Sledování mrtvého úhlu
360° kamerový systém
Sledování příčného provozu za vozidlem se samočinným brzděním
Samočinné parkování
Bezdrátová nabíječka
Palubní kamera
Asistent změny jízdního pruhu
Detekce velkých zvířat vpředu
Pohon všech kol
Bezdrátové zrcadlení smartphonu
Vestavěný navigační systém s aktualizacemi dat online
Kožené sedačky
Sedačky s potahem z koženky či jiné alternativy kůže
Celkově 202 hlasů

Video placeholder
Mercedes-Benz CLA 200 Hybrid zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

Zdroj: AutoPacific

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