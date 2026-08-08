Výhřev, čidla a stačí, říká průzkum. Pokročilá elektronika není prioritou zákazníků
Funkce, kterou zájemci o nové auto chtějí nejvíce, nemá nic společného s moderní elektronikou. Pokročilých asistentů však je v první desítce několik.
Automobilky se dnes předhánějí v nabídnutí co nejpokročilejší elektroniky, ať už po stránce výbavy nebo bezpečnosti. V posledních letech se s těmito prvky roztrhl pytel. K důvodům může patřit, že v Číně je auto mnohem častěji druhý obývák, kde lidé tráví čas i jinými činnostmi než cestováním.
Anebo třeba to, že nová a „skvělá“ funkce pomůže marketingovému oddělení odpoutat pozornost od toho, že někde jinde nějakou jinou, která byla reálně užitečnější, do nové generace auta nenamontovala a ušetřila tak pár korun výrobních nákladů. Stropní madla, výškově stavitelné bezpečnostní pásy, servodovírání dveří, roletky střešních oken nebo třeba schránky na brýle by mohly vyprávět.
Nový průzkum trhu analytické společnosti AutoPacific odhaluje, že realita zájmu zákazníků se tak úplně nestýká s vizí, kterou o ní mají marketingová oddělení automobilek – přinejmenším v Severní Americe, kde proběhlo dotazování 19 tisíc řidičů. Výsledky ukazují, že nejvíce žádanou funkcí jsou vyhřívané sedačky, následování parkovacími senzory na obou koncích auta a nouzovým brzděním při couvání, aby nedošlo k nárazu do překážky.
|Nejčastěji žádané prvky do nového auta
|Podíl respondentů, kteří uvedli prvek na prvním místě
|Vyhřívané sedačky
|47%
|Přední a zadní parkovací čidla
|45%
|Samočinné nouzové brzdění při couvání
|44%
|Elektrická sedačka řidiče
|43%
|Asistent změny jízdního pruhu
|43%
|Noční vidění
|43%
|Adaptivní tempomat s vedením ve středu pruhu a schopností zastavit a rozjet se
|43%
|Kamery pro sledování mrtvého úhlu (vyžaduje 360° kamerový systém)
|43%
|Sledování příčného provozu za vozidlem se samočinným brzděním
|42%
|Samočinné parkování
|41%
|Bezdrátová nabíječka
|41%
|Elektrická sedačka spolujezdce
|40%
|Palubní kamera
|40%
|Detekce velkých zvířat vpředu
|39%
|Pohon všech kol
|39%
|zdroj: AutoPacific
V patnácti prvcích, které by lidé v novém autě chtěli nejvíc, vidíme i řadu pokročilých asistenčních systémů, jako třeba adaptivní tempomat s aktivním vedením ve středu jízdního pruhu a schopností zastavit a rozjet se, ale i samočinné parkování. Poměrně vysoko figuruje také asistent změny jízdního pruhu či noční vidění, které není zrovna novinkou, ale z drahých aut se bohužel do těch levnějších neprosadilo tak masově, jak by se při každé noční jízdě lesem hodilo.
Na 15. místě – všimněte si ale, že v procentech lidí, kteří mají o danou funkci zájem, jsou jen velmi těsné rozdíly – je pohon všech kol. AutoPacific se zároveň ptalo, jak důležitý je ten konkrétní prvek pro lidi, kteří ho chtějí – jestli je to nutnost, jestli je důležitý, nebo jestli by „jen“ bylo příjemné ho mít. Pohon všech kol se tu umístil na prvním místě metrikou nutnosti.
|Nejnutnější prvky v novém autě*
|Nutnost
|Potřeba
|Bylo by to hezké
|Pohon všech kol
|41%
|39%
|20%
|Bezdrátové zrcadlení smartphonu
|37%
|39%
|24%
|Elektrická sedačka spolujezdce
|36%
|42%
|22%
|Vyhřívané sedačky
|36%
|43%
|21%
|Kamery pro sledování mrtvého úhlu (vyžaduje 360° kamerový systém)
|33%
|46%
|21%
|Palubní kamera
|32%
|45%
|23%
|Vestavěný navigační systém s aktualizacemi dat online
|31%
|44%
|24%
|Kožené sedačky
|31%
|43%
|26%
|Přední a zadní parkovací čidla
|31%
|46%
|24%
|Sedačky s potahem z koženky či jiné alternativy kůže
|29%
|43%
|27%
|* - v rámci lidí, kteří tento prvek do auta žádají dle první tabulky
|zdroj: AutoPacific
Nezbývá tak, než se zeptat vás, čtenářů Auto.cz – kterého ze jmenovaných prvků si v autě ceníte nejvíc a budete ho vyžadovat i v příštím voze, jenž si koupíte?
Zdroj: AutoPacific