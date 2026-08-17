Vypadá vaše cesta na chalupu jako Rallye Dakar? Land Rover představuje ultimátní defender
Defender letos debutoval na prestižní soutěži Rallye Dakar ve třídě sériových vozů a s vozem D7X-R okamžitě triumfoval. Vítězství nyní slaví civilní verzí, která se té závodní podobá téměř jako vejce vejci. Sdílí s ní karoserii, převodovku i pohonné ústrojí.
Náročné podmínky zvládl závodní speciál Defender Dakar D7X-R v rukách posádky Rokas Baciuška a Oriol Vidal na výbornou. V těsném závěsu skončila také posádka Sary Priceové a Seana Berrimana na druhém místě. Legenda Dakaru Stéphane Peterhansel a Michaël Metge skončili na místě čtvrtém.
Společně posádky na celkové vzdálenosti 24.000 km prokázaly neochvějnou odolnost modelu D7X‑R, který tím upevnil pozici Defenderu jako symbolu síly a odolnosti. Na akci The Quail by The Peninsula v rámci Monterey Car Week představila automobilka Land Rover tento závodní vůz určený pro silniční provoz.
Zachová si stejnou robustní karosářskou architekturu D7x, převodovku i hnací ústrojí jako závodní vůz D7X‑R, u kterého vše vychází z modelu Defender OCTA. Limitovaná edice Defender Dakar bude rovněž vybavena stejným dvojitým turbodmychadlem přeplňovaným motorem 4.4 V8.
Oproti závodní verzi však nebude omezena závodními předpisy a bude moci plně využít svůj výkon až 467 kW (635 k); závodní vůz má „pouze“ 394 k a evropská varianta po modernizaci 397 kW (540 k). Maximum točivého momentu zůstává na hranici 750 Nm a pro civilní variantu byl ještě vylepšen chladící systém motoru.
„Je to vrcholný projev dobrodružství a skutečný odraz toho, jak se nebojíme nemožného. Ztělesňuje nejen ducha týmu Defender Rally, ale i naše nepřetržité a historické dědictví inovací v terénu. Tento model v limitované sérii předvede vše, co jsme se naučili,“ říká o chystaném modelu Mark Cameron, generální ředitel řady Defender.
Defender Dakar bude i ve své civilní verzi vybaven sadou 35" pneumatik Advanced All-Terrain na nových kovaných 20" kolech, vinutým odpružením s tlumiči Bilstein Advanced, které se v motorsportu osvědčilo, a také novými jízdními režimy Dunes, Gravel Drive a revolučním režimem Flight Mode. Ten Defenderu sice nedá křídla, ale zajistí hladké přistání v extrémním a rozmanitém terénu.
V exteriéru je kromě lakování a již zmíněných disků kol několik dalších odkazů na závodní speciál. Patří mezi ně výrazné světelné moduly na střeše, pevná kovová střecha, rozšířené blatníky s viditelnými nýty nebo krycí deska zadních dveří místo typického náhradního kola.
Nechybí ani díly z uhlíkových vláken. Patří mezi ně vyvýšené přívody vzduchu a kapota. Nezapomnělo se ani na ochranu podvozku a vylepšení se dočkal mimo jiné kovový přední spodní kryt. Defender Dakar bude k dispozici v celé řadě barevných variant, představen byl ale v kombinaci odstínu Dakar Sand na karoserii a tyrkysové Yanbu na střeše. V těchto barvách byl totiž vyhotoven vítězný vůz D7X-R.
V interiéru bude tento limitovaný model dle automobilky kombinovat detaily inspirované rallye s robustním luxusem. Zatím nám interiér sice neukázala, ale slibuje něco, co nemá mezi produkčními SUV či offroady obdoby. Defender Dakar nabídne uspořádání sedadel 2+2 a v první řadě budou instalována závodní sedadla ve spojení s volitelnými čtyřbodovými bezpečnostními pásy. Zatímco model OCTA je primárně zaměřen na luxus a jeho vynikající terénní schopnosti jsou až na druhém místě, u edice Dakar Land Rover evidentně cílí na opačný konec zákaznického spektra.
Podobně jako u dalších závodně orientovaných vozů na základě produkčních modelů (Jaguar Project 8, Alfa Romeo Giulia GTAm) byl i zde zadní úložný prostor navržen tak, aby se do něj vešly závodní přilby. Do zavazadlového prostoru se také přestěhovalo rezervní kolo a vzduchový kompresor pro případ defektu či potřeby mimo civilizaci pracovat s tlakem v pneumatikách.
V současné době mohou zákazníci vyjádřit o vůz zájem, definitivní rezervace modelu Defender Dakar bude možné provádět až od začátku roku 2027. Další technické podrobnosti a specifikace budou příhodně zveřejněny během Rallye Dakar 2027 v Saúdské Arábii. Land Rover očekává prodejní úspěch, kterým chce navázat na model Defender OCTA.
Ten je totiž zejména za oceánem velmi oblíbený a významně značce pomohl dosáhnout přes 130.000 prodaných vozidel pouze pět let po návratu na tamní trh. Proto model představil na prestižní akci v Monterey po boku historických modelů Heritage Defender a vítězného vozu Defender D7X-R z Rallye Dakar.
Zdroj: Land Rover