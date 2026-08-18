Vypínáte rádio při parkování, abyste lépe viděli? Má to smysl. Hudba nabourává periferní vidění
Pokud si za volantem pustíte rádio naplno, akustický hluk spotřebuje tolik mentální kapacity, že lidský mozek začne okraje silnice ignorovat. Výsledkem je takzvané kognitivní tunelové vidění, které vás může připravit o drahocenné zlomky vteřiny. Přitom stačí ubrat pár decibelů a ze zrádného rozptylovače se stane ideální společník proti mikrospánku.
Zvukové vlny z autorádia samozřejmě nemohou ovlivnit tvar oční bulvy ani sítnici. Fyzikální optika zůstává nedotčená a světelný paprsek od chodce na přechodu na vaše oko dopadne bez ohledu na to, jak hlasitě reproduktory hrají. Problém však nastává v samotném mozku.
Lidský mozek má při řízení k dispozici jen omezenou kapacitu pracovní paměti, podobně jako počítač. Pokud ji z podstatné části zahltí akustický tlak přesahující 80 decibelů, centrální nervová soustava přepne do úspornějšího režimu. Aby zabránila přetížení, zaměří veškerou pozornost na střed zorného pole, tedy na asfalt přímo před kapotou, a zpracování podnětů z okrajů jednoduše potlačí.
Smršťování užitečného zorného pole
Vědci tomuto jevu říkají smršťování užitečného zorného pole. V praxi se projevuje jako „pohled bez vnímání“. Řidič se sice dívá směrem do ulice, ale cyklistu vyjíždějícího z vedlejší uličky nebo dítě vybíhající mezi zaparkovanými auty jeho mozek vyhodnotí až s výrazným zpožděním.
Reakční doba na periferní hrozby se při hlasitém poslechu prodlužuje o drahocenné stovky milisekund, což i při běžné městské rychlosti znamená posun brzdné dráhy o důležité metry.
Ostatně tento fenomén nevědomky potvrzujeme pokaždé, když se s autem snažíme nacouvat do těsné mezery a instinktivně ztlumíme rádio. Není to úsměvný zvyk, ale rychlé a účelné odlehčení kognitivní kapacity.
Zaparkování vyžaduje maximální soustředění, prostorovou představivost a neustálou analýzu zpětných zrcátek. Jakmile utichne akustický šum v kabině, mozek uvolněnou mentální kapacitu okamžitě přesměruje do zrakového centra. Ztlumení hudby při složitém manévrování je tak tím nejsrozumitelnějším důkazem, jak úzce spolu sluch a zrak za volantem souvisí. Vedle lepšího soustředění navíc v tichu okamžitě uslyšíte i akustické senzory nebo případný lehký kontakt s překážkou.
Občas se nabízí myšlenka, že hudba naplno se staženými okénky funguje jako svérázný bezpečnostní prvek – všichni kolem si přece řeknou, co je to za blázna, a raději si drží odstup. Výrazná zvuková kulisa však z okolních řidičů lepší účastníky provozu neudělá. Když staženými okny zaplavíte křižovatku basy, okolí o vás sice okamžitě ví, ale namísto plynulého soustředění to u ostatních vyvolává spíše momentální vyrušení a odvádí pozornost od dění před jejich vlastní kapotou.
Rozumná hlasitost naopak pomáhá
Byla by však chyba hudbu za volantem zcela zatratit. Výzkumy také potvrzují, že v rozumné míře je rádio jedním z nejlepších spojenců proti únavě. Pokud hlasitost udržíte v mírném rozmezí mezi 50 a 70 decibely, hudba zrakové pole nenarušuje, ale naopak mozek jemně stimuluje. Na monotónních dálničních úsecích udržuje optimální hladinu pozornosti a brání tomu, aby mysl sklouzla do útlumového stavu, který předchází obávanému mikrospánku. Samozřejmě to neplatí o jemných písních hudby určené k relaxování či přímo usínání, takže i samotný hudební vkus rozhoduje.
Tajemství bezpečné jízdy tak spočívá v přizpůsobení. Zatímco na prázdné dálnici může mírná kulisa zachránit život, v rušném městském provozu plném chodců a nepřehledných křižovatek je rozumnější stáhnutím hlasitosti vrátit mozku jeho plné zrakové pole.
Otázka tedy nestojí tak, zda hudbu za volantem úplně zakázat, ale jak efektivně dokážeme hospodařit se svou vlastní pozorností. Schopnost vědomě ztlumit autorádio ve chvíli, kdy se situace na silnici stává nepřehlednou, není projev nejistoty, ale dospělý řidičský návyk. Čím náročnější provoz před sebou máte, tím větší část mentální kapacity musíte dopřát svým očím.
Zdroje: Beh & Hirst (1999), Brodsky (2015), Brodsky & Slor (2013), Dalton et al. (2007), Gao et al. (2023), NCBI/NIH (2022), Ünal et al. (2019), Ziakopoulos et al. (2023)