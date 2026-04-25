Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Vyplatí se ještě dieselová auta? Ceny pohonných hmot mohou být poslední hřebík do rakve

Vývoj cen paliv
Osobní vozy: podíl naftových motorizací v ČR
Lehké užitkové vozy: podíl naftových motorizací v ČR
Čerpací stanice
47 Fotogalerie
Leoš Káňa
Diskuze (1)

Aktuálně řeší motoristé zapeklitý problém s vysokými cenami pohonných hmot. A velký problém zažívají majitelé dieselových vozidel, protože cena nafty dokonce přeskočila benzin. Vyplatí se tedy ještě naftová auta?

Složitou geopolitickou situaci nikdo v České republice neovlivní. Jsme závislí na tom, jak se velcí světoví hráči vyspí a zda si náhodou nevzpomenou, že chtějí napadnout nějaký jiný stát. Českého motoristu by to asi nemuselo vůbec zajímat, pokud ovšem do nějakého konfliktu není zapojena země produkující ropu. Bez ní totiž nelze pohonné hmoty do nádrží vyrobit.

Takže stejně, jako když v roce 2022 napadlo Rusko Ukrajinu, vyletěly ceny benzinu a nafty do nebeských výšin i po nedávném útoku USA na Írán. Ale nejde jen o tyto dvě země. Ochromena je celá oblast Perského zálivu, v němž se těží zhruba 34 % celosvětové produkce ropy.

Ani nás proto nepřekvapilo, že cena pohonných hmot dramaticky vzrostla. To samozřejmě bude mít vliv na celonárodní ekonomiku, protože se u nás zboží převáží z místa na místo ostošest. My se ale nyní zaměříme na normální motoristy, kterým se z vysokých cen také zatočila hlava – a buďme rádi, že nejezdíme po německých silnicích. Platí to zejména o naftě, která je nyní dražší než benzin. Vzhledem k tomu, že dieselové verze automobilů stojí více než podobně výkonné benzinové, napadla nás myšlenka, zda se vůbec naftové verze finančně vyplatí, i když mají nižší spotřebu.

Osobní vozy: Podíl naftových motorizací v ČR
 Malá SUV Velká SUV 
RokCelkemNafta Podíl (%) Celkem Nafta Podíl (%)
2026* 30 8444 39614,252 5841 40754,45
2025119 33415 09912,659 6365 20554,02
2024102 99518 73318,199 1045 16456,72
202390 55216 66818,419 1825 24457,11
202278 99314 78818,726 6923 66754,8
202181 38816 16819,876 5804 08962,14
202066 16718 24927,585 6124 23475,45
201977 58921 77928,075 3904 26379,09
201872 25624 12333,394 7974 05884,59
Zdroj: SDA, * za první tři měsíce 2026. Malá SUV (SUV B, SUV C), Velká SUV (SUV D, SUV E)

Zlaté časy

Nejprve si shrňme základní fakta. V hluboké totalitě a budování socialismu u nás jezdily osobní automobily hlavně na benzin a nafta byla vyhrazena nákladní dopravě, traktorům a pracovním strojům. Ti starší si jistě pamatují heslo, že auta jezdí na benzin a nafta patří do kamen.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Možnost aktivního zapojení do diskuzí a anket
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (1)

