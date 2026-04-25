Vyplatí se ještě dieselová auta? Ceny pohonných hmot mohou být poslední hřebík do rakve
Aktuálně řeší motoristé zapeklitý problém s vysokými cenami pohonných hmot. A velký problém zažívají majitelé dieselových vozidel, protože cena nafty dokonce přeskočila benzin. Vyplatí se tedy ještě naftová auta?
Složitou geopolitickou situaci nikdo v České republice neovlivní. Jsme závislí na tom, jak se velcí světoví hráči vyspí a zda si náhodou nevzpomenou, že chtějí napadnout nějaký jiný stát. Českého motoristu by to asi nemuselo vůbec zajímat, pokud ovšem do nějakého konfliktu není zapojena země produkující ropu. Bez ní totiž nelze pohonné hmoty do nádrží vyrobit.
Takže stejně, jako když v roce 2022 napadlo Rusko Ukrajinu, vyletěly ceny benzinu a nafty do nebeských výšin i po nedávném útoku USA na Írán. Ale nejde jen o tyto dvě země. Ochromena je celá oblast Perského zálivu, v němž se těží zhruba 34 % celosvětové produkce ropy.
Ani nás proto nepřekvapilo, že cena pohonných hmot dramaticky vzrostla. To samozřejmě bude mít vliv na celonárodní ekonomiku, protože se u nás zboží převáží z místa na místo ostošest. My se ale nyní zaměříme na normální motoristy, kterým se z vysokých cen také zatočila hlava – a buďme rádi, že nejezdíme po německých silnicích. Platí to zejména o naftě, která je nyní dražší než benzin. Vzhledem k tomu, že dieselové verze automobilů stojí více než podobně výkonné benzinové, napadla nás myšlenka, zda se vůbec naftové verze finančně vyplatí, i když mají nižší spotřebu.
|Osobní vozy: Podíl naftových motorizací v ČR
|Malá SUV
|Velká SUV
|Rok
|Celkem
|Nafta
|Podíl (%)
|Celkem
|Nafta
|Podíl (%)
|2026*
|30 844
|4 396
|14,25
|2 584
|1 407
|54,45
|2025
|119 334
|15 099
|12,65
|9 636
|5 205
|54,02
|2024
|102 995
|18 733
|18,19
|9 104
|5 164
|56,72
|2023
|90 552
|16 668
|18,41
|9 182
|5 244
|57,11
|2022
|78 993
|14 788
|18,72
|6 692
|3 667
|54,8
|2021
|81 388
|16 168
|19,87
|6 580
|4 089
|62,14
|2020
|66 167
|18 249
|27,58
|5 612
|4 234
|75,45
|2019
|77 589
|21 779
|28,07
|5 390
|4 263
|79,09
|2018
|72 256
|24 123
|33,39
|4 797
|4 058
|84,59
|Zdroj: SDA, * za první tři měsíce 2026. Malá SUV (SUV B, SUV C), Velká SUV (SUV D, SUV E)
Zlaté časy
Nejprve si shrňme základní fakta. V hluboké totalitě a budování socialismu u nás jezdily osobní automobily hlavně na benzin a nafta byla vyhrazena nákladní dopravě, traktorům a pracovním strojům. Ti starší si jistě pamatují heslo, že auta jezdí na benzin a nafta patří do kamen.