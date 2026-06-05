Výroba MG se vrací do Evropy. Británie už má ale smůlu
Po delší odmlce se do Evropy vrací výroba vozů se znaky MG. Tentokrát už plně pod taktovkou Číňanů a ve Španělsku místo původně domovské Británie. Jedním z potenciálních kandidátů bylo i Česko, které však SAIC nezaujalo dostatečně.
Značka MG má za sebou dlouhou evropskou historii. Jako Morris Garages byla založena v Británii už v roce 1924 a od počátku se věnovala produkci sportovních vozů. Vedle toho se pod logem MG prodávala také upravená jiná auta BMC, British Leyland a naposledy Roveru. Právě jeho kolaps v roce 2005 značku MG dostal do čínských rukou, kde je dodnes.
Přechod pod Nanjing Automobile Group a následně SAIC ale neznamenal okamžité ukončení výroby v Evropě. MG si totiž ponechalo svou historickou základnu a továrnu v Longbridge. Zde se z dovezených kitů z Číny nadále montovaly některé modely pro britský trh včetně MG6, což byl vůbec první zcela nový model vzniklý pod čínským vedením. Vydrželo to ale jen do roku 2016 a od té doby jsou všechna MG v Evropě vyrobená v Číně.
To se ale brzy změní, SAIC si totiž vybral zemi, kde postaví novou továrnu právě pro vozy MG. Británie tentokrát výběrové řízení nevyhrála a částečně za to může i brexit. Budoucí elektrická MG se místo toho budou vyrábět ve španělské Galicii. Lídr Galicie Alfonso Rueda uvedl, že jeho administrativa dala tomuto projektu strategickou prioritu, přičemž počáteční investice se předpokládá ve výši kolem 200 milionů eur.
Projekt, jehož součástí je i logistické centrum, stále vyžaduje schválení přímých zahraničních investic ze strany centrální vlády. Závod v přístavu Ferrol by měl vytvořit přibližně 1000 přímých a další navazující pracovní místa a bude využívat mnoho lokálně vyráběných komponentů, uvedla vláda ve svém prohlášení. Pokud budou do té doby získána všechna potřebná povolení, stavba by měla začít příští rok a závod by byl uveden do provozu v roce 2028, uvedl Rueda. Po dokončení druhé fáze výstavby v roce 2029 by zde mělo vznikat až 120.000 aut ročně.
MG je dnes stále nejúspěšnější čínskou značkou v Evropě. Loni zde prodalo 307.282 aut a dostalo se tak na 16. místo v žebříčku za Volvo a před Cupru. V Česku je situace pro MG ještě lepší, loni se zde s 4678 prodanými auty dostalo na 12. místo mezi automobilkami.
Španělsko se tímto stává nejdůležitějším výrobním hubem pro čínské automobilky. Ještě letos zde bude zahájena výroba vozů Leapmotor v továrně poskytnuté koncernem Stellantis. Ve stejné by měly v budoucnu vznikat vozy značky Hongqi. V továrně po Nissanu u Barcelony se dnes vyrábí vozy pod značkou Ebro, což jsou přeznačkovaná Chery. Vyrábět by se zde ale měly i vozy vlastních značek Chery, včetně modelů Omoda a Jaecoo.
Bývalá automobilka Santana byla loni vzkříšena s pomocí čínského Dongfengu a vyrábí přeznačkovanou verzi pick-upu Dongfeng Z9. Geely jedná s Fordem o využití části jeho továrny u Valencie a Changan zvažuje výstavbu nové továrny v severním Španělsku. Největší čínský výrobce baterií na světě už ve Španělsku investoval přes 4 miliardy eur do obřího závodu na montáž akumulátorů.
Zdroj: Reuters, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz