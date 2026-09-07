Výrobce baterií varuje před sériovými poruchami. Vývoj nových aut je příliš rychlý
Překotné uvádění nových automobilů a tlak na cenu podle šéfa CATL zkracují čas potřebný pro vývoj a ověřování kvality. Některé trakční baterie už údajně postihly poruchy v sériovém měřítku. Podrobnosti však nezveřejnil.
Ceng Jü-čchün (Ceng Yuqun), známý také jako Robin Ceng, stojí v čele čínského výrobce akumulátorů Contemporary Amperex Technology Limited (CATL). Na Světové konferenci o trakčních bateriích v čínském I-pinu (Yibin) varoval, že rychlost současného vývoje může ovlivňovat kvalitu.
„Všichni soupeří v rychlosti, parametrech a ceně. Vývojové cykly se neustále zkracují. To všechno ovšem na úkor kvality výrobků a důvěry spotřebitelů,“ prohlásil Ceng. Dodal, že u některých trakčních baterií se už objevily poruchy v sériovém měřítku.
Přes šest set novinek během osmi měsíců
Rozsah konkurenčního boje ilustroval počtem automobilových novinek. Od začátku letošního roku jich podle něj bylo na čínský trh uvedeno víc než šest set, tedy téměř tři denně.
Ceng ovšem nevysvětlil, co přesně do tohoto čísla započítává. V přepisu jeho projevu se navíc mluví obecně o nových vozech, nikoli výhradně o elektromobilech. Není tak jasné, zda číslo zahrnuje pouze samostatné modely, nebo také modernizace a nová provedení existujících automobilů.
Šéf CATL ani neuvedl, kterých značek, dodavatelů nebo typů baterií se poruchy týkaly. Neupřesnil ani jejich povahu, počet dotčených akumulátorů či případné bezpečnostní následky.
Z jeho slov proto nelze vyvozovat, že byly vadné celé výrobní šarže, že baterie způsobovaly požáry nebo že se připravují konkrétní svolávací akce. Ceng ani nepředložil analýzu, která by příčinnou souvislost mezi zkracováním vývoje a zmíněnými poruchami dokládala. Jde o jeho hodnocení situace v odvětví.
Rozhoduje nejslabší článek
Klíčovým požadavkem při výrobě baterií je podle Cenga konzistence. Trakční akumulátor obsahuje stovky článků a jeho vlastnosti může omezit jediný článek s nižší kapacitou, vyšším odporem nebo jinou odchylkou.
„Vyrobit jednu baterii není těžké. Těžké je vyrobit miliardu stejně dobrých baterií,“ uvedl. CATL podle něj usiluje o nejvýše jeden vadný článek z miliardy. Toto číslo však firma prezentuje jako vlastní výrobní metu. Nejde o nezávisle auditovaný údaj o četnosti poruch baterií v reálném provozu.
„Kvalitu nelze získat kontrolou, musíte ji navrhnout a vyrobit,“ shrnul Ceng přístup CATL. Firma podle něj vyhodnocuje rizika už při volbě materiálů, konstrukci článků a návrhu celého systému. Ve výrobě sleduje jednotlivé procesy a využívá umělou inteligenci k včasnému rozpoznávání odchylek.
Od svého založení má CATL také interní oponentní skupinu složenou mimo jiné z odborníků na elektrochemii, mechaniku a umělou inteligenci. Tento tým hledá potenciální slabiny a má právo veta.
Téma se týká také Evropy
Bateriové články a systémy CATL používají také automobily prodávané na starém kontinentu. Firma sériově vyrábí články a moduly v německém Arnstadtu. V Debrecínu už sestavuje bateriové moduly, zatímco výrobu článků v novém závodě podle dostupných informací dosud nezahájila. Se Stellantisem mezitím staví ve španělské Zaragoze továrnu na LFP baterie. CATL je také jedním z nasmlouvaných dodavatelů článků pro elektrické modely BMW Neue Klasse.
Cengovo vystoupení tedy není důkazem závad žádných konkrétních vozů v Číně ani v Evropě. Upozorňuje ale na jedno podstatné riziko: ani homologace a výstupní kontrola nemohou nahradit dostatečně důkladnou validaci konstrukce a stabilitu následné sériové výroby.
Zdroj: CATL, CarNewsChina, EastMoney