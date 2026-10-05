Výrobce falešného porsche a nejlevnějšího auta světa chystá návrat. Už potřetí
Automobilek je v Číně tolik, že se očekává jejich masové bankrotování. Na spoustu z nich už došlo, některé se pokusily o návrat, žádné se to ale nepodařilo. Nejvytrvalejší z nich je Zotye, které dříve zaujalo falešným porsche i nejlevnějším vozem světa.
Když v roce 2015 na autosalonu v Šanghaji debutoval vůz Zotye SR9, nemohli tomu věřit zejména manažeři Porsche. Šlo totiž o kopii jejich nového macanu, a to vizuálně opravdu velmi blízkou. A nejen vizuálně – když si totiž vystavený kus prolezli lidé z Porsche přímo na ploše autosalonu, tak usoudili, že některé komponenty má Zotye asi ze stejného zdroje jako oni.
A také že to celé není vlastně vyrobené vůbec špatně. Podání žaloby na Zotye Porsche zvažovalo, ale vzhledem k očekávané prohře před čínským soudem na to nikdy nedošlo. Falešné Macany se rozšířily do ulic a jak je tamním zvykem, většina dostala už v autosalonu Zotye loga i nápisy Porsche.
V roce 2005 založená soukromá automobilka Zotye měla s kopírováním bohaté zkušenosti, začala přitom dobře. V počátku nakoupila licence na starší modely od zahraničních automobilek a zejména s první generací Daihatsu Terios, které prodávala jako Zotye 2008, se jí celkem dařilo.
Zotye nakupovalo také v Itálii a získalo licence třeba na Lancii Lybru, Fiaty Palio a Siena a také na slavnou multiplu. Lybru do prodeje nikdy nedostalo, palio a siena s upravenou přídí se už v autosalonech Zotye objevily. Fiat Multipla se u Zotye montoval jako Zotye Multiplan, a to už v nudnější faceliftované verzi. U Číňanů se dokonce dočkal i elektrické varianty, která měla i možnost rychlé výměny baterií.
S následujícími vozy se ale Zotye odpoutalo od tohoto modelu a pustilo se do starého dobrého kopírování. Zotye T300 se inspirovalo u Mazdy CX-3, T700 u Range Roveru Evoque, Z100 bylo kopií Suzuki Alto, Z300 Toyoty Allion. Zajímavý byl model T600, který měl předek z Volkswagenu Tiguan a profil se zadní částí z Audi Q5. Právě s tímto modelem se Zotye rozhodlo vstoupit do Evropy a začalo právě v Německu. Dlouho mu to ale nevydrželo.
Vedle toho pod Zotye od roku 2006 patřila také starší automobilka Jiangnan, která produkovala licenční verzi Suzuki Alto čtvrté generace. Tedy vozu, který se v domovině vyráběl mezi roky 1994 a 1998, v Číně ale vydržel podstatně déle. Jako Jiangnan TT se ještě v polovině minulé dekády prodával za cenu v přepočtu tehdejších 62.000 Kč a byl tak nejlevnějším vozem světa – Tata Nano už tehdy stála podstatně více.
S uvedením falešného macanu v roce 2015 a rozšířením portfolia i o pár originálněji tvarovaných modelů se Zotye začalo velmi dařit. Malá automobilka rostla v prodejních žebříčcích a přišla i s další typickou čínskou činností – zakládáním nových značek. Během pár let se k Zotye a Jiangnanu přidaly také Traum, Domy (Dorcen) a Hunkt. Vlastnická struktura byla trochu komplikovanější než u běžného koncernu, ale funkčně šlo o velmi propojené značky.
Jenže v roce 2020 se prodeje rapidně propadly, což do té doby rychle expandující automobilka neustála. Nepomohla ani nabídka elektromobilů, kterých měla několik. Zatímco ostatní čínské automobilky už tehdy nabízely technicky vyspělé modely, nabídka zotye byla dost zastaralá a například stále využívala motory Mitsubishi. Zotye prošlo bankrotem a v roce 2021 už nevyrobilo jediné auto. Spolu s tím padly i všechny propojené značky, včetně Dorcenu a Hunktu, které Zotye formálně nevlastnilo.
V roce 2022 se Zotye pokusilo o návrat a restartovalo výrobu menšího elektrického SUV T300. V roce 2021 totiž do Zotye vstoupila investiční skupina Jiangsu Shenshang Holding Group, která splatila část dluhů. Nově se měla zaměřit pouze na export, kde firma viděla větší šanci na úspěch než na přeplněném čínském trhu. Pár kousků exportního elektrického Zotye se mimochodem objevilo i v české inzerci.
Tato fáze ale také netrvala dlouho a výroba byla znovu zastavena. Další pokus o restart přišel v roce 2023 a tentokrát se značkou Jiangnan. Ta představila malý elektrický model U2, který byl upraveným modelem původně vyvinutým pro jednu ze zrušených značek spadajících pod automobilku BAIC. Jako Jiangnan U2 se opravdu dostal na čínský trh, kde nikoho nezaujal, a tak projekt zase rychle skončil.
Zotye se ale zjevně nevzdává, a tak letos v září ohlásilo třetí pokus o návrat. Tentokrát opět pod hlavní značkou Zotye, ale s novou verzí modelu U2. Ten se přejmenoval na Zotye Wink Y01 a změnil design. Paradoxně není modernější, ale vrátil se k tomu původnímu, který měl mít pod automobilkou BAIC.
Auto už je v omezené produkci v továrně Zotye a zamířit by mělo pouze na exportní trhy. Pro rozjetí sériové produkce prý ale automobilka stále potřebuje dodatečné finance a shání proto další investory. I přes předchozí bankrot a šest let v úpadku s téměř nulovou výrobou automobilů mimochodem Zotye zůstalo aktivní na burze v Šen-čenu. Hodnota akcií po oznámení nového modelu vzrostla o 10 % na 6,14 Kč.
Novinka je elektrický hatchback s délkou jen 3,9 metru. Techniku nové verze firma nezveřejnila, dříve ale byly v nabídce verze s výkonem 31, 55 nebo 80 kW. Baterie byly tři, všechny LFP a o kapacitách 13,3 kWh, 29,9 kWh nebo 43 kWh. Nejlevnější varianta se dala pořídit v přepočtu za 176.000 Kč, vrcholná přišla na 306.000 Kč.
Zdroj: Gasgoo, zdroj foto: Zotye, zdroj videa: Zotye