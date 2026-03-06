Výrobce MG do detailu zkopíroval Porsche Taycan. A rovnou obě karosérie
Porsche Taycan v Číně moc velké prodejní úspěchy neslaví, přesto se jeho design stal oblíbeným. A to mezi automobilkami, které se u něj více než inspirovaly. Po Xiaomi se na čínský trh dostává už druhá zjevná kopie německého elektromobilu.
Zjevné kopírování designu zahraničních automobilek už v Číně poslední roky vypadalo jako zapomenutá činnost. Po krachu těch největších provinilců Zotye a Landwindu a najmutí opravdového designéra automobilkou BYD se čínské kreace snažily o docela svébytný vzhled. Dokonce se některé designové prvky začaly z Číny šířit i naopak k západním značkám.
Přesto se opět objevilo pár značek, které si zjevně spletly dekádu. V roce 2023 představené Xiaomi SU7 si bere zjevnou inspiraci u Porsche Taycan a nové SUV Xiaomi YU7 je neskrývanou kopií Ferrari Purosangue. Xpeng GX kombinuje svébytné prvky s těmi zjevně ukradenými od Range Roveru.
Nejdále ale zachází nový vůz nazvaný SAIC Z7, jehož první fotky se dostaly na internet počátkem března. Auto se na nich ukázalo ve dvou variantách, jako sedan a kombík. Oba jsou naprosto ukázkovými kopiemi Porsche Taycan v obou jeho karosářských verzích. A to opravdu do detailu.
První pohled ještě není tak špatný. Novinka má totiž trochu jinak tvarovaná přední světla, což dává přídi jiný výraz, než má Taycan. Jenže jejich grafika už má čtyři stejně velké LED prvky, stejně jako Taycan a každé nové Porsche. Kapota má podobné prolisy, stejně je rozvržený nárazník a úplně totožné je velmi specifické navázání předního blatníku na dveře.
Profil je v podstatě totožný s úplně stejnými okny, zkopírovaná jsou i kola, kliky nebo zrcátka. No a úplně stejná je i záď s jednoduchou svítící linkou protaženou přes celé víko kufru. To samé platí i pro kombík, který má úplně stejný profil, okna i záď. Prostě zde nelze jakkoliv zpochybnit, že okopírování taycanu zde byl jasný záměr. V Číně jej tedy označují i jako kopii velmi úspěšného Xiaomi SU7, od kterého si Z7 vypůjčilo laky a design kol.
O to zábavnější je fakt, že Z7 vyrábí čínský partner Volkswagenu, koncern SAIC. S tím Volkswagen založil společný podnik už v roce 1984 jako druhá taková firma v Číně. Pro tamní trh SAIC-Volkswagen vyrábí vozy Volkswagen, Škoda a Audi. SAIC má i vlastní značky Roewe, IM, Maxus a především MG, se kterým je velmi úspěšný v Evropě. Porsche se v Číně přímo nevyrábí, všechny vozy jsou zde importovány z Evropy.
SAIC Z7 spadá pod novou značku SAIC, kterou SAIC provozuje s technologickou firmou Huawei. Je jednou z pěti značek spadajících do aliance HIMA, kde se Huawei podílí na vývoji a vozy i prodává ve svých salonech. Zvláštní je mimochodem pojmenování. V angličtině má koncern i značka jméno stejné, v čínštině je ale koncern Shangqi a značka Shangjie.
Novinka nabídne elektrický pohon nebo sériový hybrid. Auto zatím nebylo oficiálně uvedeno, a tak technika není známa. Mělo by ale nabídnout baterie o kapacitě 80 nebo 100 kWh, 800V architekturu s velmi rychlým nabíjením a nějakou formu autonomie, jak dokazuje lidar nad čelním oknem.
V interiéru také „designéři“ SAIC neprokázali moc invence, inspirace ale nepřišla od Porsche. Všechna nová čínská auta mají totožný interiér a platí to i pro Z7. Tedy velký displej, žádná tlačítka, středový tunel se dvěma bezdrátovými nabíječkami na mobil, stejné linky palubní desky, stejný volant i podobně vypadající software.
Že by se SAIC Z7 někdy dostal do Evropy, asi není moc reálné. První model nové značky, SUV SAIC H5, se sem ale nepřímo dostal. Svoji variantu s totožnou karoserií, ale jiným softwarem zde uvedlo MG jako elektrický model S6. Na českém trhu novinka zatím není dostupná, jako první se jí dočkali v Británii.
Nejde samozřejmě o první případ, kdy lokální partner zahraniční automobilky zkopíroval nějaké její vozy. Naopak, dříve to bývalo spíše normou. Například BAIC BJ80 je věrnou kopií Mercedesu třídy G, obě značky přitom v Číně spolupracují. BAIC má ale v portfoliu také kopie Jeepu, se kterým měl společný podnik dříve. Dnes už pod svojí značkou nevyrábějící Brilliance zase ve svých vozech využívalo design BMW, se kterým má společný podnik dodnes.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: SAIC, Porsche, Xiaomi, zdroj videa: Xiaomi