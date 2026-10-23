Registrační značky na přání už nefrčí. K tomuto cadillacu si můžete vybrat VIN!
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Obří SUV se poprvé zařazuje do sběratelské řady Cadillacu. Každý exemplář připomene konkrétní rok historie automobilky a zákazník si bude moci vybrat jeho identifikační číslo.
Cadillac v roce 2027 oslaví 125 let a první dárek si nadělil s předstihem. Před Velkou cenou USA v texaském Austinu představil Escalade-V 125th Anniversary Collector Series modelového roku 2027. Velké SUV se tím poprvé zařazuje do sběratelské řady Collector Series.
Celkem vznikne pouze 252 exemplářů ve dvou barevných provedeních. Pro každé z nich Cadillac připravil 126 vozů označených jednotlivými roky od založení automobilky v roce 1902 až do výročí v roce 2027. Zákazníci navíc dostanou příležitost vybrat si VIN i sériové číslo svého automobilu.
Na výběr budou matně šedý lak Midnight Stone Frost a bílá třívrstvá metalíza Vibrant White Tricoat. Obě varianty doplní specifická kovaná kola o průměru 24 palců, modré brzdové třmeny a ztmavené emblémy. Na orámování masky chladiče, krytech vnějších zpětných zrcátek, spodní části zadního nárazníku a krytu motoru se objevuje karbonové vlákno. Při odemknutí přivítá majitele světelný motiv připomínající historii osmiválců promítnutý v prostoru nástupu.
Kabina kombinuje černé a šedé čalounění s modrým prošíváním. Odstín Santorini Blue se objevuje také na bezpečnostních pásech a klíčku. Výbavu završují osvětlené prahové lišty, speciální koberečky a výroční emblémy.
Modrá barva odkazuje na jeden z odstínů v emblému divize V-Series a vytváří spojení se závodním prototypem Cadillac V-Series.R. Poprvé se objevila na konceptu Project GTP, později ji automobilka použila také na dalších závodních vozech a sběratelských edicích Petit Pataud a Le Monstre.
Pod kapotou pracuje stejně jako v běžném Escalade-V ručně sestavovaný osmiválec LT4 o objemu 6,2 litru, přeplňovaný mechanickým kompresorem. Výroční edice jeho parametry nezvyšuje, což při výkonu 509 kW (692 koní) a točivém momentu 885 Nm není zásadní nedostatek.
Sílu přenáší desetistupňová automatická převodovka na všechna čtyři kola. Navzdory hmotnosti přesahující 2,8 tuny dokáže Escalade-V zrychlit z klidu na 60 mph, tedy přibližně 97 km/h, za 4,4 sekundy. Nejvyšší rychlost dosahuje přibližně 201 km/h.
Cena výroční edice začíná na přibližně 239.000 dolarech (5.175.000 Kč) včetně dopravy k americkému prodejci, ale bez daní, registračních a dalších poplatků. Běžný Escalade-V modelového roku 2027 stojí podle oficiálního webu Cadillacu 169.300 dolarů (3.666.000 Kč), po připočtení stejného poplatku za dopravu však jeho srovnatelná cena dosahuje 172.195 dolarů (3.728.000 Kč). Sběratelské provedení je tedy dražší o 66.805 dolarů (1.446.000 Kč), což odpovídá příplatku 38,8 procenta.
Zdroj: Cadillac I Video: Cadillac