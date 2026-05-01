Výsuvné plátno pro filmy a nový designový jazyk. BYD odhalil koncept Ocean-V
Kombinace MPV a SUV v podání čínského BYDu nabídne režim pro sledování filmů i možnost sklopit sedačky do podoby veliké postele. Se jménem Ocean-V se odhalila na pekingském autosalonu.
Radikální průzkum budoucnosti mobility – tak BYD nazývá svůj koncept Ocean-V, který se odhalil na pekingském autosalonu. Siluetou jednoprostorový vůz má nabídnout velkorysý prostor pro rodinu po vzoru MPV, ale vysokou světlou výšku po vzoru skutečných SUV.
Automobilka ho nazývá „kostkou pro rodinný život na cestách“ a neopomíná přidat marketingové fráze, jako že vůz „odmítá spadat do běžných kategorií sedanů, SUV či MPV“. Se vzhledem pokračuje podobně: „Ocean-V bere estetiku Ocean příští generace za svou klíčovou filozofii a oprošťuje se od omezení konvenčního automobilového designu. Nabízí hřejivou a plynoucí náturu oceánu a avantgardní, průkopnickou osobnost mobility budoucnosti.“
Pominu-li připomínku, že na oceánu toho není moc hřejivého, můžu na karoserii hledět hodiny na fotkách i naživo a inspiraci plynoucími vlnami moří, které se drží většina dosavadních aut značky BYD alespoň v detailech, v tomhle konceptu nevidím. Ovšem, v představených produkčních modelech Sealion 8 a Seal 8 už toho oceánu ve smyslu aut jako Sealion 7 či Seal taky mnoho vidět není, a tedy budu ostré tvary oceanu-v považovat za nový designový jazyk značky.
Bez zajímavosti totiž rozhodně není, všimněte si třeba umístění pruhu, který by se v produkční verzi mohl stát denním svícením, nahoře pod čelním sklem. Vzadu se tento nápad opakuje, lampa tu je protažená napříč šířkou auta a umístěná hned pod zadním oknem.
Umístění zas takovou novinkou není, podobně svítí některé modely značky Li Auto; zajímavější je povrchová úprava svítícího elementu, která působí trochu jako zmačkaný papír, díváte-li se na ni pod úhlem. Něco podobného je vidět v interiérech BMW řady 5 či řady 7 před čerstvě odhaleným faceliftem.
Interiér je přístupný protisměrně otevíranými dveřmi bez B-sloupku. Nehledejte v tom indicii, že by takto měl vypadat i případný produkční model – takhle se vnitřek lépe ukazuje. A že je co ukazovat. Motiv oceánu je uvnitř znát výrazně víc jak v barvách, tak i v zakulacených tvarech úplně všeho včetně centrálního displeje.
Že ocean-v není tradiční auto, ale spíš životní prostor, naznačují také lampičky a reproduktory, které je možné z auta vyjmout a používat i třeba při kempování. Tomu je dokonce věnován jeden z režimů vozu, kdy se přední sedačky otočí proti těm zadním, a tak je možné uvnitř sedět a debatovat nad nesmrtelností brouka. Anebo v něm lze sedačky i zcela sklopit a vytvořit tak uvnitř postel, na niž se mají vejít dva dospělí s jedním menším dítětem.
Kempování nahrává i přítomnost vyklápěcího stolečku uprostřed vozu nebo větší stůl v zadním čele, který jde vyklopit poté, co záď otevřete. A v přídi zase je výklopné sedátko, které lze použít třeba při pozorování hvězd.
Dalším netradičním módem je režim kino, kdy se volant schová, sedačky posunou a sklopí a palubní deska se otočí, takže odhalí obří plochu pro sledování filmů. Animace, která vůz představuje, ukazuje snad plátno; detailní informace, které by to vysvětlily, automobilka nezveřejnila.
Konečně, v režimu pro jízdu je vysunutý minimalistický volant a řidič může normálně řídit. Pomáhá mu v tom kromě centrálního displeje, který je jediným ovládacím prvkem, také protáhlý zobrazovací prostor pod čelním sklem.
O produkční verzi zatím neexistuje zmínka, stejně jako o technice. Ocean-V je v každém případě koncept poměrně divoký, a tak není vyloučeno, že má sloužit spíš jako výkladní skříň technologií nebo soubor nápadů dohromady, než o předobraz sériově vyráběného vozu.
Zdroj: Autorský text, BYD | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz, BYD