Vyvažovací hřídele u spalovacích motorů: Proč je tříválec mít nemusí a čtyřválec může?
Jednou z cest, jak spalovacímu motoru zajistit klidnější běh, je vybavit jej vyvažovacími hřídeli. Zatímco u některých agregátů je to milá pozornost uším řidiče, u jiných jde o nezbytnost.
Jak zajistit klidnější běh spalovacímu motoru? Možností je celá řada. Jednou z nejúčinnějších metod je vybavit jej vyvažovacím hřídelem nebo hřídeli. Už z toho vyplývá, že může být pouze jeden nebo dva. Slouží k potlačení dynamických účinků pohybu ostatních rotujících a oscilujících hmot motoru. Slouží tak k vyvážení setrvačných sil 2. řádu u pohybujících se hmot, zejména klikového hřídele, ale také ojnic a pístů.
Obecně u řadových tříválcových motorů se používá pouze jeden vyvažovací hřídel. Typické pro tříválcový motor Škoda 1.2 HTP. To platí tak pro vidlicové šestiválce s úhlem rozevření řad válců 90 stupňů, jak dokazují některé konstrukce motorů firmy Audi. V obou případech se vyvažovací hřídel točí proti smyslu otáčení klikového hřídele.
Naproti tomu dva vyvažovací hřídele se používají u řadových čtyřválců, kde existují dvě odlišné koncepce. Ta první vychází z původního principu Lanchestera, přičemž vyvažovací hřídele jsou umístěny v tubusech bloku motoru, někdy i v různé vzdálenosti od osy klikového hřídele, čili výškově přesazené. Tímto způsobem dojde k vyvážení také setrvačných momentů druhého řádu. Jejich pohon je řešen zpravidla řetězem (motor VW EA 888) nebo ozubenými koly (například čtyřválce BMW) od klikového hřídele, přičemž vyvažováky rotují vzájemně v opačném smyslu. Čili jeden z nich se točí stejně jako klikový hřídel, druhý rotuje v opačném smyslu.
Druhá koncepce spočívá v použití kazety s vyvažovacími hřídeli. Ta je v tomhle případě umístěna níže, zpravidla mezi blokem motoru a spodním víkem (olejovou vanou). Pohon hřídelů je opět od klikového hřídele, většinou ozubenými koly, v minulosti ale také řetězem. Velmi často jsou poháněny zároveň s olejovým čerpadlem. V minulosti bylo tohle řešení uplatněno u některých motorů VW 2.0 TDI EA 189 a dále u benzinového dvoulitru VW 2.0 FSI/TFSI/TSI z řady EA 113.
O střední pístové rychlosti
A zatímco třeba u dvoulitrového motoru je přítomnost vyvažovacích hřídelů skutečně hlavně snahou výrobce nabídnout tišší chod a méně vibrací v širokém rozsahu otáček, u větších čtyřválců, řekněme od 2,1 litru až 3,0 litru objemu, jsou vyvažovací hřídele mnohdy nezbytné. Důvodem je obyčejně delší zdvih na klice v porovnání s vrtáním válců. Se zvětšujícím se zdvihem (a také s rostoucími otáčkami) roste střední pístová rychlost, což je průměrná rychlost pohybu pístu. Vyšší hodnota střední pístové rychlosti přináší kromě teoreticky kratší životnosti motoru (opotřebení pístů a pístních kroužků) také zvýšenou hlučnost a obecně tedy takový motor vyžaduje pečlivější vyvážení pohybujících se částí.
Právě to je hlavním důvodem, proč takto koncipované motory potřebují vyvažovací hřídele. Typické pro velké čtyřválce Porsche 924S, 944 a 968, tedy u modelů z řady transaxle. Podobné řešení má ale celá řada dalších čtyřválců. Například Mazda 2.3 (L3) nebo 2.5 MZR (L5), Honda 2.4 i-VTEC (K24), agregát Suzuki Kizashi (J24B), nebo PSA 2.2 16V (EW12J4). V minulosti používaly vyvažovací hřídele v bloku ve značné míře také čtyřválcové motory Mitsubishi.
Proč ale některé tříválce vyvažovací hřídel nepotřebují? Důvodem je uplatnění jiného systému vyvážení. Jde například o specificky řešený dvouhmotový setrvačník, který je záměrně jakoby nevyvážený, čímž se kompenzují nežádoucí setrvačné síly. Popsané řešení přinesl v automobilech jako první Ford u přeplňovaného tříválce 1.0 EcoBoost z řady Fox. Také u tříválců může rozhodovat velikost zdvihu pístů vůči vrtání válců. To je také jeden z důvodů, proč tříválcový motor PSA EB0 (1.0 VTi) známé z první generace modelu 208 nepoužíval vyvažovací hřídel, kdežto jeho větší sourozenec EB2 (1.2 VTi) jej dostal.
Hladce i bez vyvažováků
Některé motory jsou vyvážené přirozeně, a tudíž vyvažovací hřídele nepotřebují ani v případě velkého zdvihu kliky a menšího vrtání válců. Nejlepší jsou v tomhle ohledu řadové šestiválce a dále motory s protilehlými válci. Typické pro motory značek BMW, Porsche a Subaru.
Vyvažovací hřídele obecně činí motory tišší a kultivovanější, avšak zároveň mají i řadu nevýhod. Od skutečnosti, že motoru odebírají výkon, přes zvýšenou hmotnost motoru až po fakt, že jejich pohon může s léty vyžadovat pozornost. Třeba u čtyřválců VW EA 888 se při výměně rozvodového řetězu mění také kratší a tenčí řetěz pohonu vyvažovacích hřídelů. Ty je navíc potřeba přesně nastavit, jinak vyvažovací efekt nebude fungovat a běh motoru bude ještě horší, než kdyby běžel bez nich.
U některých motorů byly vyvažovací hřídele poháněny ozubeným řemenem, opět užším než řemen pro pohon vačkových hřídelů. Typické pro motor Fiat 2.0 16V původní konstrukce Lampredi nebo Alfa Romeo 2.0 16V Twin Spark (z modelů 147 a 156). Pokud při výměně rozvodů mechanik nevyměnil také řemen pohonu vačkových hřídelů, ten obyčejně časem prasknul, zamotal se do rozvodového (který byl nový) a došlo ke zničení motoru.
Do třetice zmíníme známý problém s pohonem olejového čerpadla od jednoho ze dvou vyvažovacích hřídelů v kazetě nabízené u některých motorů (záleželo na aplikaci a kódu motoru) VW 2.0 TDI EA189, a to jak u původní verze se sdruženými vstřikovači (PD), tak pozdější s common-railem. Celé to bylo řešeno šestihrannou hřídelí, která se ukázala být příliš krátká a její povrch měkký. Po čase se ztratil záběr, což způsobilo výpadky olejového čerpadla, až se motor jednoho dne zadřel. Od roku 2008 je hřídelka delší a má jinou povrchovou úpravu, což problém eliminovalo.
Zdroj: Automobilová technická příručka, Wikipedia, Jalopnik, Haynes Autodata, Foto archiv: Světa motorů, Porsche, Mazda, Volkswagen, BMW, Fiat, Alfa Romeo a autor