Vyvažování kol s největším profesionálem: Povinný díl pro všechny pneuservisy
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Moje starší video o vyvažování kol sklidilo velký ohlas. Problematika vibrací i po vyvážení totiž trápí velkou část motoristů. Druhý díl jsem proto natočil přímo s technickým školitelem Petrem Kunzlem z AD Technik, který je autoritou i pro pneuservisy.
Už v prvním videu jsem naznačil, že nejčastější příčinou neúspěšného vyvážení kola je jeho špatné upnutí. Když disk na vyvažovačku upnete křivě, vyvážíte odstředivé síly dané nejen nerovnoměrnou hmotností po obvodu, ale právě i tím křivým upnutím. Když pak takové kolo na auto upnete rovně, bude v tu chvíli nevyvážené a vibrací při jízdě se nezbavíte.
V minulém videu jsme radili zkusit kolo z vyvažovačky sundat, otočit a upnout podruhé. Když vám ukáže stejný nevývažek a poručí dát závaží do stejného místa, je jasné, že pracuje správně a že i kolo máte upnuté dobře. Zároveň jsme se však dopustili chyby, že jsme středicí kužel použili z vnější strany litého disku. Vnější hrana středové díry totiž při upnutí na autě nemá žádnou funkční roli, a tak nemusí být přesně opracována. Přesně obrobená a zaručeně rovnoběžná s dosedací plochou musí být vnitřní hrana. Proto kužel dáváme vždy zevnitř.
Technický školitel Petr Kunzl má navíc výhrady k univerzálním kuželům, které mnoho pneuservisů používá. Ve videu vysvětluje, proč kužely s menším rozsahem poskytnou přesnější ustavení kola na vyvažovačce.
Možná jste něco slyšeli o „uchycení kola za šrouby“. Jde o nepřesné označení přípravku, který slouží k pravidelnému přitlačení disku bez rizika jeho poškození za díry pro šrouby. Středit jej však samozřejmě musí stále kužel za středový otvor.
Ve videu probíráme i možnost středění kola nikoliv za hranu středové díry, ale přímo za její vnitřní válcovitou plochu. Kleština, která je k tomu určena, má však specifické nároky na obsluhu.
Již ve vzpomínaném prvním videu jsem zmínil, že vyvážíte i křivé kolo, na autě však bude vibrovat právě proto, že není kulaté – tedy že obvodově hází. Házivost, a to ať disku, či pneumatiky, odhaluje vyvažovačka s přítlakem. Její funkci si ve videu též ukážeme a pečlivěji než minule popíšeme princip, kterým rozpoznává, z jaké míry za vibrace může křivý disk a z jaké nestejnoměrná tuhost pneumatiky po obvodu. Petr Kunzl i vysvětluje, jak může házivost pneumatik ovlivňovat jejich skladování.
Dnešní video je zajímavé pro zvídavější motoristy, ale doslova povinné pro pneuservisy.
Zdroj: Autorský text