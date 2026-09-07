Vyzkoušeli jsme brutálně rychlé kombi Zeekr 7GT. Je to takový taycan po čínsku
Elektrické kombíky se začaly objevovat teprve nedávno a stále jich na trhu moc není. Nadšeně se do nich pustily čínské automobilky a pár výsledků toho už vidíme i u nás. Nově se zde začíná prodávat stylový kombík Zeekr 7GT.
V Číně nikdy neměli moc v oblibě kombíky. Až na výjimky je tam neprodávaly západní značky a ty lokální se do nich téměř nepouštěly. Začalo se to měnit koncem dekády a v této se dokonce dostaly do módy. Jejím spouštěčem se stalo Nio ET5 Touring, které jsme na tomto webu také testovali. Nio ET5 se na domácím trhu, ale také na mnoha exportních, prodává lépe jako kombi než jako výchozí sedan.
Všimly si toho i jiné automobilky a dnes se nové modely objevují téměř každý měsíc. Ostatně jsem o tom psal letos v dubnu po návštěvě autosalonu v Pekingu. I v Česku je dnes k dispozici několik čínských kombíků, i když spíše z opačného konce nabídky. Levné elektrické MG5 už skončilo, ale nově se tu objevil plug-in hybridní BYD Seal 6 a spalovací Dongfeng Shine GS.
Vrcholem čínské nabídky kombi u nás je nově příchozí elektrický Zeekr 7GT. Prémiová značka spadající do koncernu Geely u nás sice oficiálně zatím není, její vozy ale nabízí prodejce Evoo. První kusy Zeekru 7GT už dorazily do Česka a já si na víkend půjčil k vyzkoušení vrchol nabídky, plně vybavenou verzi AWD Privilege.
Do české představy kombi jako vozu, který stojí především na kapacitě kufru, Zeekr 7GT příliš nezapadá. Současná vlna elektrických kombíků staví spíše na stylovém designu a většina těchto vozů by si zasloužila spíše označení Shooting Brake. Platí to i pro 7GT, které působí jako protažený hatchback s malým oknem ve sloupku C. I sklon zadního okna ukazuje, že spíše než na praktičnost se zde myslí na aerodynamiku a dynamický vzhled.
Verze GT vychází ze sedanu, který se v Evropě vůbec nenabízí. Od něj auto přebírá celou přední část i s velkou černou lištou na přídi. V Číně zde má auto volitelně veliký LCD displej, na kterém je možné si volit vlastní světelné podpisy. V Evropě by to asi neprošlo, a tak si musíme vystačit s černým plastem, pod jehož spodní hranou se schovávají světlomety, úzkou svítící lištou téměř propojené.
Za designem 7GT stojí švédský tým pod vedením německého designéra Stefana Sielaffa, který předtím pracoval třeba na prvním Mercedesu CLS, Bentley Continental GT nebo Audi A7. Čínský kombík asi není univerzálně líbivý, ale z jinak poněkud unylého designu moderních čínských vozů jasně vyčnívá.
Zeekr je pro Geely prémiová značka a patří k tomu nabídka některých specifických funkcí. Stejně jako Zeekr 7X nebo 9X má i tento automaticky otevírané dveře. Takže když jsem k autu poprvé přišel, očekával jsem, že jeho zasunuté kliky automaticky vyskočí. To ale nikdy neudělají a místo toho se po přejetí prstem po dotykové plošce na klice dveře automaticky otevřou. Klika sama se nikdy nevysune, i když manuálně to udělat jde pro nouzové situace.
Otevírají se takto všechny dveře a uvnitř opět stačí stlačit tlačítko, ovládat je lze také přes 3D model na obrazovce. Takže řidič může takto snadno otevírat a zavírat všechny čtyři dveře a samozřejmě také kufr. To je nepochybně praktické a také to rychle udělá dobrý dojem. V reálném použití jsou ale automatické dveře celkem otrava, protože stačí stát příliš blízko a odmítnou se otevřít, někdy ani není zjevné proč. Při manuálním posunutí mají celkem odpor a občas to navíc nepochopitelně pochopí jako pokyn k zavření a ještě vás trefí. V autě je možnost manuálního režimu dveří, který ale stále znamená nutnost stlačit tlačítko a dveře se pak jen pootevřou. Samozřejmě je zde i záložní mechanická klika. Automatické dveře jsou standardem ve výbavě Privilege.
Interiér je velmi podobný tomu v 7X a také většině dražších čínských elektromobilů. Znamená to minimalistické rozložení s velkým centrálním displejem a téměř bez jakýchkoliv tlačítek. Nechybí ale přístrojový panel a průhledový displej. Software vozu je opět velmi podobný jiným moderním čínským elektromobilům jako Xpeng, Nio nebo Leapmotor. Výhodu to má v tom, že hned víte, kam sáhnout. Například po sjetí prstem z horní hrany displeje vyjede rychlá nabídka, kde se dají deaktivovat povinné asistenty a aktivovat spousta jiných funkcí.
I přes nižší karoserii a tlustou baterii v podlaze není interiér 7GT stísněný a standardně montované panoramatické okno tomu spíše pomáhá. Nemá mimochodem roletku, spoléhá se na automatické zatmavení. Na zadních sedačkách je spousta místa na nohy, na hlavu to ani zde není špatné – mám 187 cm a usadil jsem se zde pohodlně.
Všechna sedadla jsou vyhřívaná, ta přední mají i ventilaci a masáž. K tomu je zde velmi hezky hrající audio s 23 reproduktory a skvělé odhlučnění. Auto má také světla s funkcí Matrix, která není příliš sofistikovaná, funguje povětšinou uspokojivě, ale mohla by protijedoucí auta brát už z větší dálky.
Kufr má objem jen 456 litrů, což je na kombi opravdu málo. Přijde mi tedy, že jej v Číně měří jinak než v Evropě a až tak malý není. S velkým stěhováním ale nepočítejte, opravdu jde spíše o praktičtější stylovku. Opěradla druhé řady jdou sklopit, ale Zeekr neudává celkový objem, vpředu je ještě malý frunk se 32 litry. Auto může mít tažné zařízení s tažnou kapacitou až 1600 kg.
Zeekr 7GT stojí na stejné platformě PMA2+ jako SUV 7X a nabízí velmi podobnou techniku. Základní varianta má pohon zadních kol, výkon 310 kW a LFP baterii o kapacitě 75 kWh. Střední Long Range nechává stejný pohon, ale mění baterii na 100kWh NMC. Vrcholné Privilege AWD k větší baterii přidává elektromotor na přední nápravu, kombinovaný výkon je 475 kW. Auto má 800V platformu a umí se nabíjet výkonem až 480 kW.
Že je dynamika skvělá, asi není překvapující, na stovku zrychlí za 3,3 sekundy. U některých čínských vozů mi ale přijde, že pružnost neodpovídá slibovanému výkonu. V 7GT rozhodně tento pocit nemám, protože do sedačky mě nezatlačí jen při startu z nuly, ale třeba i při plném sešlápnutí plynu ve 100 km/h. Velmi ochotně pak zrychluje až na maximálních 210 km/h.
Kombíky jsou tradičně vozy ideální pro cestování do dálek a 7GT v tomto na poměry elektromobilů nezklame. Já se s ním vydal po německých dálnicích a více než 300 km jsem ujel rychlostí mezi 140 až 150 km/h, při předjíždění jsem navíc používal opojnou pružnost v režimu Sport. Finální spotřeba přesto byla velmi příjemných 23,8 kWh/100 km, reálný dojezd je tedy přes 400 kilometrů, když bereme v potaz použitelnou kapacitu asi 97 kWh.
Nepřišlo mi, že by při 130 km/h na českých dálnicích byla spotřeba nijak zásadně nižší. Na okreskách a po městě už jsem jezdil za 15 až 16 kWh/100 km, což není špatné, ale ani nijak úchvatné. Tyto moderní elektromobily ale mají výhodu, která vylepšuje použitelnost při delším cestování.
Nejde jen o brutálně rychlé nabíjení, které není v Česku možné ani naplno otestovat. Já při svém cestování narazil jen na 200kW nabíječky, takže měření křivky možné nebylo. Ještě v 70 % si auto každopádně drží minimálně těch 200 kW. Zeekr slibuje v rozmezí 10 až 80 % jen 16 minut dobíjení. Já dobíjel v rozmezí 30 až 90 % na 200kW nabíječce a zabralo to jen 20 minut. A právě to, že velmi rychlé dobíjení pokračuje až k 90 %, je onou výhodou. Dnes jsme zvyklí využívat na dálnicích kapacitu baterie jen do 80 %, v 7GT se ale přidává dalších 10 % k dobru. Dobíjení střídavým proudem zvládá nadprůměrnými 22 kW, což také u čínských vozů nevídáme, nechybí ani V2L o výkonu 3,6 kW.
Verze Privilege má standardně aktivní vzduchové odpružení s plynulou regulací tuhosti tlumičů. To má více čínských aut, ale většinou fungování takových podvozků dost zaostává za vozy mimočínských značek. V 7GT je jeden z nejlépe naladěných vzduchových podvozků, jaké jsem zatím zažil. Nabízí velmi příjemný poměr mezi sportovností a komfortem. Čínské vozy jsou obvykle buď příliš tuhé, nebo naopak příliš uhoupané.
Zeekr 7GT vás houpáním neuspí, ale zároveň se při přejezdu nerovností v naprosté většině případů ladně přenese bez jakéhokoliv uskakování nebo ran. Podvozek se ve vyšších rychlostech automaticky sníží až o 15 milimetrů, což pomáhá snížit spotřebu. Naopak se dá i zvednout o 30 mm, což jsem ocenil při průjezdu polní cestou s vyjetými kolejemi.
Řízení je rychlé kolem středové polohy a auto na natočení volantu reaguje okamžitě a bez prodlevy. Jak je však u čínských elektromobilů s elektrickým posilovačem zvykem, mechanická zpětná vazba od předních kol je slabá. V režimu Comfort jde volant zlehka, zatímco v režimu Sport citelně ztuhne. Ztuhnutí je však dost syntetické a dodává pocit stability ve vysokých rychlostech na dálnici, ale více citu o limitech přilnavosti nedá.
Vzduchový podvozek úspěšně eliminuje náklony v zatáčkách a 2,4 tuny vážící auto se do nich vrhá překvapivě ochotně. Elektronická stabilizace je mimochodem i ve sportovním režimu naladěna dost restriktivně. I tak na výjezdu ze zatáčky pod plynem dovolí lehký, nezáludný náznak přetočení zádě, než zasáhne. Do podobných evropských vozů má stále daleko, na čínské poměry je ale podvozek naladěn dobře.
Evoo v Česku Zeekr 7GT prodává za cenu startující na 1.249.000 Kč za základní variantu Core se 75kWh baterií. Střední Long Range se 100 kWh je za 1.399.000 Kč a vrcholné AWD Privilege za 1.569.000 Kč. Jak je u čínských vozů zvykem, příplatková výbava téměř neexistuje, vše je ve standardu včetně tepelného čerpadla.
Sáhnout můžete kromě lakování jen po příslušenství, včetně elektricky výklopného tažného zařízení (tažná kapacita je až 1600 kg). Evoo k tomu přihazuje záruku na 5 let/100.000 km na auto a 8 let/200.000 km na baterii. Servisování není v Česku problém, protože Evoo má autorizovaný servis Zeekru.
Možná vám to přijde jako hodně peněz za čínské auto, mezi elektrickými kombíky jde ale o solidní nabídku. Elektrické kombi BMW i5 startuje s 250 kW a 81,2kWh baterií na 1.799.200 Kč. Volkswagen ID.7 Tourer má základní cenu 1.136.000 Kč, jenže za to nabídne jen 150 kW a 59 kWh. Se 77kWh baterií a 210kW elektromotorem je už za 1.350.000 Kč a čtyřkolka GTX s 86 kWh a 250 kW je za 1.764.000 Kč.
Nejporovnatelnější je tak o pár cm kratší Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, který je s 85kWh baterií a 200kW elektromotorem za 1.386.600 Kč a jako 260kW čtyřkolka za 1.502.820 Kč. Stejně jako Zeekr 7GT má navíc 800V architekturu a velmi rychlé nabíjení. To samozřejmě nabídne i v titulku zmíněné Porsche Taycan, které ale v Česku začíná nad 2,6 milionu korun.
Základní technické údaje Zeekr 7GT
Verze
Core
Long Range
Privilege
Pohon
RWD
RWD
AWD
Výkon
310 kW
310 kW
475 kW
Točivý moment
440 Nm
440 Nm
710 Nm
Zrychlení 0–100 km/h
5,3 s
5,3 s
3,3 s
Max. rychlost
210 km/h
210 km/h
210 km/h
Dojezd WLTP
519 km
655 km
558 km
Kombinovaná spotřeba
16,6 kWh/100 km
16,9 kWh/100 km
19,8 kWh/100 km
Kapacita baterie
75 kWh
100 kWh
100 kWh
Typ baterie
LFP
NMC
NMC
Architektura
800 V
800 V
800 V
DC max. výkon nabíjení
480 kW
480 kW
480 kW
DC Nabíjení 10–80 %
13 min
16 min
16 min
AC palubní nabíječka
22 kW
22 kW
22 kW
AC nabíjení 10–100 %
4,5 h
5,5 h
5,5 h
Cena
1 249 000 Kč
1 399 000 Kč
1 569 000 Kč
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Autor. Zeekr, zdroj videa: Auto.cz