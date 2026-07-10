Vyzkoušeli jsme falešný manuál v Porsche Taycan. Výsledek překvapil i opravdové petrolheady
Porsche dalo do taycanu sekvenční řazení. Není opravdové, všechnu práci zde dělá software. Abychom si na něj udělali názor sami nejen z tiskové zprávy, poslalo nás Porsche do Stuttgartu si jej rovnou vyzkoušet.
První elektrické Porsche rozhodně je jedním z nejlépe jezdících a nejzábavnějších elektromobilů současnosti. Nízký sedan a kombík si nevystačí jen s obrovským výkonem, ale také skvěle naladěným podvozkem. Zákazníkům přesto ani to nestačilo a Porsche tak přišlo s novým způsobem, jak zážitek z jízdy v taycanu ještě o kus vylepšit. Asi víte, že taycan je unikátní také použitím dvoustupňové převodovky na zadní nápravě.
Od modelového roku 2027 si ale řidič taycanu může pádly pod volantem řadit hned mezi osmi stupni. Hardware přitom zůstává převážně stejný, novinka je pouze softwarovým řešením. Podle Porsche stojí za zavedením „falešné“ sekvenční převodovky zájem zákazníků. Jak moc se novinka blíží dojmu z opravdového spalovacího vozu, jsme zjišťovali přímo ve Stuttgartu.
Tam mě Porsche bez nějakého většího briefingu rovnou posadilo do taycanu a poslalo mě s ním na silnici. Malé hardwarové změny si všímám ihned – objevilo se tu jedno nové tlačítko na volantu pod voličem jízdních režimů. Zmáčknutím modrého e-shiftu se aktivuje simulovaná převodovka v automatickém režimu a otočením se přepne do manuálního. Na displeji přede mnou se také objeví otáčkoměr s rudou linkou začínající někde u 7200 otáček.
Spolu s tím začne z reproduktorů do interiéru, ale v menší míře také ven, proudit i umělý zvuk. Podle Porsche nemělo jít o zvuk spalovacího motoru, ale spíše zesílení elektromotoru. Přesto zní prostě velmi podobně jako nějaký neurčitý sportovně naladěný motor s vyšším objemem – a to velmi realisticky, ne jen jako přehrávání zvuku z repráků, jako v některých jiných autech.
Porsche šlo tak daleko, že po aktivaci e-shiftu dokonce v interiéru simuluje i vibrace spalovacího motoru. Ne že by se třásl celý interiér, ale s nohou na pedálech rozhodně cítím rozdíl a efekt to opravdu má. Když auto stojí, otáčkoměr ukazuje 1000 otáček, „motor“ lehce vrní a pedály vibrují. Zároveň se ale vyhnulo věcem jako plivání z výfuku při podřazení, což už by asi bylo falešné až moc. Zvuk mimochodem nejde měnit a v režimu E-Shift také nejde nijak vypnout.
Vyzkoušel jsem si nejprve automatický režim, kdy si auto háže vymyšlené stupně samo. Zní to bizarně, ale kombinace zvuku, otáčkoměru a lehkého cukání převodovky prostě působí nesmírně autenticky. Trhání se o něco zvětší ve sportovních režimech, nikdy ale není přehnaně agresivní.
Inspirací jí je chování dvouspojkového osmistupňového automatu PDK, který je v poslední generaci Porsche 911. Dojem z jízdy v taycanu by se tak měl nejvíce přiblížit právě tomuto autu, pro každou verzi taycanu je ale naladěná trošku jinak, aby to odpovídalo rozdílnému výkonu a charakteru vozů.
To hlavní přichází s přepnutím do manuálního režimu, kde se řadí pádly pod volantem. Těsně před červeným polem zmáčknu pravé pádlo, auto lehce cukne, zvuk se opět posune o trochu níže a auto pořád upaluje mohutně kupředu. Když si nepřeřadím o stupeň výše, ručička otáčkoměru vjede do rudého pole, zafunguje umělý omezovač otáček, auto ztratí tah, ale samo nepřeřadí a i zvuk začne simulovat štěkání motoru. Zároveň se nemusíte bát, že byste zde něco tímto chováním poškodili, opravdu jde jen o software.
Když si pravým pádlem naklikám jeden z vyšších stupňů a dám plynový pedál až na podlahu, auto vůbec neakceleruje. Takže si musím levým pádlem pořádně podřadit, aby auto realisticky s trhnutím vystřelilo kupředu. Zajímavé mimochodem je, že když řadíte správně, nemělo by zrychlení být horší než ve výchozím módu bez simulované převodovky. To je rozdíl proti řešením od konkurence, které obvykle nějaké setiny až sekundy uberou. Ostatně když jsem si vyzkoušel launch control u verze Turbo S s E-Shiftem, opravdu vystřelil na stovku za méně než tři sekundy.
Z jízdy jsem se vrátil s dojmem, že kdybych nevěděl, že sedím v elektromobilu, a neměl tu ukazatel zbývajícího dojezdu na baterii, asi by mě simulovaná převodovka dokázala zmást. A vlastně i ten zvuk, který je poněkud neurčitý, ale pořád zní jako tlumený spalovací motor. Podobný systém jsem zkoušel u Hyundai Ioniq 5 N, kde funguje také hezky, ale není až tak realistický.
To samé platí i pro Lexus RZ550e nebo i hybridní Hondu Prelude. Ve všech jsem falešné řazení bral jako takovou hračku, kterou po druhém dni vlastně už ani nemám zájem znovu zapnout. V taycanu to může být jiné, protože systém funguje podstatně realističtěji.
Po jízdě jsem mluvil s vývojáři z Porsche, kteří stáli za vývojem falešného PDK. A z práce na něm byli nadšeni, nejen proto, že jim umožnil strávit spoustu dnů za volantem taycanu na testovacích tratích po celém světě. Jakožto nadšenci do řízení jim prý opravdu tento systém požitek z taycanu o kus vylepší. A to prý i z driftování, které s falešným řazením působí autentičtěji. Lépe než na německé silnici se to prý ale zkouší na zamrzlém jezeře za polárním kruhem.
Jednou z větších výzev bylo sladění se skutečnou dvoustupňovou převodovkou. Tu s novým systémem pořád nemůžete nijak manuálně ovlivnit, svou práci dělá nezávisle na e-shiftu. Její vlastní trhnutí, které bylo v prvních verzích taycanu docela citelné, se navíc s modernizací podařilo téměř odstranit. Reálně přeřazení přichází někde mezi druhým a třetím falešným stupněm, ale ani jednou jsem ho necítil.
Ptal jsem se také, proč otáčkoměr neukazuje reálné otáčky elektromotoru a místo toho simuluje spalovací motor. Reálné otáčky elektromotoru taycanu končí někde v 12.000, uživatele by to prý mátlo, což vlastně dává smysl – zadáním prostě bylo Porsche 911.
Že se to povedlo, dokazovaly i reakce dalších novinářů, ne všichni totiž přijeli s nadšením. Ostatně si asi umíte představit námitky opravdových petrolheadů k podobné falši. Testovací jízdou se ale podařilo přesvědčit, že systém má něco do sebe. Zároveň se nemusíte bát, že v novém taycanu odteď budete odkázáni na falešné řazení. E-shift je pouze příplatkovou výbavou a po nastartování je vždy defaultně vypnutý, musí se aktivovat tlačítkem na volantu.
V konfigurátoru Porsche je už teď řazení E-shift jako příplatek dostupné pro všechny verze taycanu, a to jen za 26.111 Kč, což je na poměry příplatkové výbavy této značky velmi lidová cena. Přítomní lidé z Porsche na můj dotaz ostatně odpověděli, že očekávají zaškrtnutí tohoto příplatku až u poloviny všech kupujících taycanu. A těší se na práci na úpravě systému pro další elektromobily Porsche. Že se tam objeví, automobilka na prezentaci rovnou potvrdila.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Porsche, zdroj videa: Porsche