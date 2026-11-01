Vyzkoušeli jsme nový hybrid Volkswagenu. Dobrý úmysl kazí špatné naladění
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Ještě než dojde na plný přechod na elektromobily, tahounem trhu budou hybridy. Uvědomuje si to i Volkswagen, který po mild-hybridní a plug-in hybridní technice uvádí i první full-hybrid. Jak funguje, jsme zkoušeli v prvních dvou modelech.
Není to tak dávno, co Volkswagen prezentoval elektromobily jako jedinou možnou cestu vpřed. Od té doby se dost změnilo a ačkoliv jsou dnešní elektromobily Volkswagenu povedené, ne každý zákazník je na takovou změnu připraven. Do hry se tak vrátily hybridy všech možných úrovní.
Volkswagen dosud ve svých modelech nabízel jednoduché 48V mild-hybridy nebo dobíjecí plug-in hybridy, letos ale uvádí také klasický full-hybrid. Tedy takový, jaký od roku 1997 nabízí Toyota a dnes i většina japonských automobilek. Mezi evropskými automobilkami jde spíše o unikát, protože full-hybridní pohon zde dosud nabízel pouze Renault.
Pro nás je nový hybrid zajímavý i tím, že jej dostane i Škoda a v octavii po svém příchodu nahradí vznětový motor. Volkswagen nic takového oficiálně v plánu nemá. Prozatím bude hybrid uveden v modelu T-Roc, který už dieselový motor nenabízí, a v golfu, který o dieselový motor přijde v průběhu příštího roku po přestěhování výroby modelu do Mexika. Na mezinárodní prezentaci ve Francii jsem si mohl vyzkoušet nový pohon v obou modelech.
Srovnání s Toyotou není úplně přesné, protože hybrid Volkswagenu jde trochu jinou cestou. Jde o sériově-paralelní hybrid s mnohem větším důrazem na provoz v sériovém režimu. Převodovka TQ 250 má pouze jeden stupeň a spalovací motor se ke kolům může přes ni připojit až při rychlostech nad 60 km/h. V nižších vždy kola pohání elektromotor.
Tuto techniku pro Volkswagen vyvinul německý Schaeffler a automobilka už ji nějakou dobu používá v čínských modelech, ale pouze v plug-in hybridech. V Evropě je spojen s přeplňovaným spalovacím motorem 1.5 TSI Evo II, který už plní emisní normu Euro 7. A samozřejmě je zde menší baterie o kapacitě 1,6 kWh, z čehož asi 0,6 kWh by mělo být použitelných. Baterie je pod zadní sedačkou a nádrž o kapacitě 40 litrů se přesunula pod podlahu kufru. Ten se kvůli tomu v Golfu zmenšil z 381 litrů na 273.
V nabídce budou dvě varianty, se systémovým výkonem 100 nebo 125 kW. Rozdíl je zde ve výkonu spalovacího motoru, který má 96 nebo 110 kW. Trakční elektromotor a generátor už zůstávají stejné.
Výhodou systému je jednoduchost, z níž by měla plynout maximální provozní spolehlivost. Nejsou zde žádné třecí spojky, řaditelné převody ani synchrony. Jediným dílem s axiálním pohybem zde je spojka pro přímé spojení spalovacího motoru s koly. Volkswagenu také šlo podle slov přítomných expertů o jízdní projev srovnatelný s elektromobilem – právě proto jednostupňová převodovka místo využití již existující techniky z evropských plug-in hybridů koncernu. Motor má otáčky omezené na 4.500 ot/min, údajně aby se zamezilo projevu „vysavače“, jak to známe z dřívějších hybridů Toyoty.
Jako první jsem usedl za volant golfu se silnější verzí hybridu, který se nijak neliší od spalovací varianty. Není zde tlačítko pro výběr elektrického nebo hybridního režimu, není zde ani žádná možnost výběru rekuperace – pouze dobře fungující automatický eco asistent, který už známe z dosavadních vozů. Po nastartování auto naběhne v elektrickém režimu a v mém případě s baterkou na zhruba polovičním nabití, podle jednoduchého ukazatele na přístrojovém štítu.
Vydal jsem se na asi 80 km dlouhou trasu, kterou nám vybral Volkswagen. Na podobných prezentacích jezdíme většinou mimo města a obce, tentokrát to bylo přesně naopak. Volkswagen mě vedl téměř bez výjimky po vesnicích a městech v okolí Nice, přes centrum tohoto města a na konci do Monaka. Zmiňuji to proto, že to znamenalo jízdní podmínky naprosto ideální pro hybrid.
V první sekci asi 20 kilometrů byla podle cedulí maximální rychlost většinou do 50 km/h. V této sekci ale můj golf dosáhl průměrné spotřeby 7,2 litru/100 km. V další části začaly kolony a nejčastější omezení maximální rychlosti padlo na 30 km/h. Zde spadla i spotřeba mého golfu na 5,5 l/100 km, níže se ale nikdy nedostala.
To je na poměry full-hybridu s relativně velikou baterií dost špatný výsledek. Trasa přitom vedla z většiny po rovině, jezdilo se opravdu dost pomalu a na nějaké zkoušení dynamiky zde absolutně nebyl prostor. Problém bude podle mě ve velmi podivném naladění hybridního pohonu Volkswagenu.
V jiném full-hybridu nebo i lepším 48V systému by na podobné trase auto zvládlo jet třeba 2 km v kuse na baterku, pak by chvíli spalovacím motorem dobíjelo a zase přeplo na elektřinu. Volkswagen ale místo toho radši dvacetkrát po sobě na pár sekund zapne spalovací motor a na elektřinu téměř odmítá jet. Ukazatel stavu baterie se dobrých 40 kilometrů prostě vůbec nepohnul a pořád ukazoval stav kolem poloviny. I při pokusu o velmi jemnou akceleraci na rovince auto okamžitě spustilo spalovací motor, místo aby více využilo energii z baterie.
Trochu lépe začal hybrid fungovat, když jsem se dostal na zmíněný pomalejší úsek. Nikdy se nestalo, že by auto využilo baterii pod asi 50 % stavu, čas od času si ji ale dobilo doplna. Nevím, podle jakého klíče se rozhodovalo kdy, přišlo mi to velmi náhodné. Podle Volkswagenu je běžné rozpětí využití baterie 40-80 %. Navíc nespolupracuje s navigací, takže dvakrát si zaplo spalovák na delší dobu, aby plně dobilo baterii, když jsem zrovna stoupal do kopce. Takže o pár sekund později při sjezdu z kopce nemělo do čeho rekuperovat.
Dálnici Volkswagen v prezentaci vůbec nenaplánoval, ale po obědě jsem dostal klíčky od hybridního T-Rocu, taktéž se silnější 125kW variantou, a měl velkou časovou rezervu. Vydal jsem se proto na dálnici mezi italskou hranicí a Nice. Projel jsem ji v obou směrech, aby se snížil efekt převýšení, a jel dle dálničních limitů. V paralelním režimu hybrid nefunguje zle a na konci asi 50 km dálničního segmentu jsem měl spotřebu 5,8 l/100 km. Jenže většinu času jsem jel 90 nebo 110 km/h, více zde prostě nebylo možné.
Zajímavé také je, že do paralelního režimu se hybrid nepřepíná vůbec ochotně. I při vyšších rychlostech do něj auto skočí jen při držení stálé rychlosti. Takže když jedu třeba 100 a pedálem jen udržuji rychlost, hybrid je paralelní. Jakmile plynový pedál stlačím jen o trochu více, okamžitě přepíná do série. Ale ne vždy, v pár případech byl ochotný chvíli akcelerovat i v paralelním zapojení.
Další kritiku mám i k projevu hybridu. Neustále se zapínající motor by si zasloužil o trochu lepší odhlučnění a onen vysavačový projev při akceleraci stejně je i tady. Ale především se úplně nepovedlo napodobit onen jízdní projev elektromobilu. I ve sportovním režimu totiž po sešlápnutí plynového pedálu trvá kolem dvou sekund, než hybrid zareaguje. Takže třeba při předjíždění sešlápnu pedál naplno, vrhnu se do levého pruhu a auto celé dvě sekundy čeká, než začne akcelerovat.
Inženýrům se tak podařilo s jednostupňovou převodovkou napodobit spíše turbodíru velkého osmiválce. Je ale pravda, že jakmile už hybrid začne tahat, je cítit, že výkonu má hodně a je schopen i slušné pružnosti. A především opravdu jede plynule, není zde žádné cukání při zapojení spalovacího motoru a samozřejmě žádné řazení.
Že se nový hybrid Volkswagenu příliš nepovedl, jsme se shodli i s dalšími přítomnými novináři. Nemusí ale jít o finální stav a nejde jen o to, že testované kusy byly z předprodukční série. Mechanika hybridu totiž působí dobře, selhává zde spíše software, který ji ovládá. Pokud se s budoucími updaty naučí lépe využívat baterii a elektromotor, věřím, že se podstatně sníží spotřeba. Jen doufám, že na to nebudeme muset čekat příliš dlouho.
Zdroj: autorský článek, zdroj foto a video: Volkswagen