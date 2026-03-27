Vyzkoušeli jsme Super Hybrid v Omodách a Jaecoo. Čím je speciální?
Hybridní systém dvou exportních značek čínského koncernu Chery umožňuje využití různými způsoby. Měli jsme možnost tři z nich vyzkoušet v modelech, které si u českých zákazníků postupně hledají své místo. Stojí systém za to? A čím je vlastně tak výjimečný?
Značky Omoda a Jaecoo jsou na českém trhu teprve rok, od 27. března 2025. Letos v únoru už stihly s 486 registrovanými vozy nahlédnout mezi desítku nejprodávanějších značek. S rostoucí dealerskou sítí roste také počet nabízených modelů i variant. Tři modely s technologií Super Hybrid jsme měli možnost krátce vyzkoušet.
Nejprve objasníme názvosloví; jestli je technologie Super Hybrid opravdu tak super, jak svým názvem naznačuje, si povíme až za chvíli. Vysvětlení je namístě, jelikož modely značené SHS-P umožňují externí dobíjení akumulátoru hybridního systému a řadí se tedy mezi plug-in hybridy.
A pak jsou tu modely, které využívají menší baterii a externí nabíjení neumožňují. Těm značky Jaecoo a Omoda přidávají označení SHS-H a jde o sériové full-hybridy. To znamená, že jezdí vždy na elektřinu, kterou jim ale vyrábí spalovací motor. Stejně tomu je např. u systému ePower u Nissanu.
To umožňuje jedno unikátní řešení samotného spalovacího motoru. Nenajdeme na něm totiž drážkový řemen pohonu příslušenství. Start probíhá pomocí elektromotoru v převodovce, vodní čerpadlo je čistě elektrické a klimakompresor je taktéž operován pomocí vysokonapěťového systému. Zážehový přímovstřikový spalovací motor páté generace o objemu 1,5 litru využívají všechny verze.
Zajímavý je jeho poměrně vysoký vstřikovací tlak 350 bar, ale také fakt, že kvůli vysokému převodovému poměru je schopný auto pohánět až při překročení rychlosti 60 km/h. Do té doby jezdí auta vždy na elektřinu a spalovací motor běží pouze v režimu generátoru.
Spárován může být s různými systémy (SHS-H a SHS-P), a dokonce různě řešenými převodovkami DHT (Dedicated Hybrid Transmission). V jednostupňové převodovce 1DHT jsou dva elektromotory. Jeden je schopen přímo pohánět kola, druhý primárně zastává funkci startéru.
V třístupňové převodovce 3DHT jsou elektromotory také dva, s tím rozdílem, že první z nich může kromě funkce startéru také vyrábět elektřinu při přebytečném výkonu spalovacího motoru. Při velkém zatížení dokonce může spolu se spalovacím motorem a druhým elektromotorem v převodovce pomáhat při pohonu auta. Touto verzí převodovky zatím disponuje pouze vrcholná Omoda 9 SHS-P.
Žádný spěch
Jako první jsem usedl za volant modelu Omoda 5 se systémem SHS-H, který disponuje baterií o kapacitě 1,83 kWh. Její stav byl nízký a zpočátku se auto chovalo opravdu extrémně letargicky. Trvalo pár minut, než se vše probudilo. Proč? Bylo mi řečeno, že důvodem nejspíše bylo chladné pohonné ústrojí v kombinaci s nízkým stavem baterie.
Mohla to být anomálie, a tak pokračuji v jízdě s otevřenou myslí. Když vše funguje, jak bylo zamýšleno, je systém opravdu příjemný. Pohon kol na elektřinu skrze jednostupňový reduktor zajišťuje plynulost i při rozjezdu a vše je hezky lineární, žádný kopanec při naskočení spalovacího motoru se nekoná.
Motor funguje po většinu času jako generátor, jen v určitých rychlostech jízdy se umí připojit spojkou přímo na kola, když je to výhodné z hlediska efektivity. Do kabiny jeho zvuk proniká v podstatě jen v momentě, kdy máte plynový pedál až na podlaze. Na takové ježdění však omoda moc není.
V druhé části testovací trasy sice už omoda relativně čiperná byla, a to i po zvolení Eko módu (přepínat lze jen mezi Eko a Sport, nic jako Normal auto nezná), ale nejlépe se chová při klidné jízdě, kdy si člověk užije plynulost pohonného ústrojí. Překvapilo mě také odlišné chování brzdového pedálu. V režimu Sport je nástup docela ostrý, v módu Eko je naopak velmi lineární a intuitivní.
Komentovat reálnou spotřebu po krátké trase nemá moc cenu, norma WLTP slibuje 5,3 l/100 km. Ještě jednu výtku k autu přeci jen mám. Řazení pod volantem v podobě páčky na pravé straně, jako mají mercedesy, mám rád. U Omody 5 ale musíte opravdu úplně zastavit a pevně sešlápnout brzdový pedál, když chcete přeřadit z D do R a naopak. Někdy stejně musíte pohnout páčkou opakovaně, protože převodovka přeřadí jen do neutrálu.
Evropský miláček
Přesedám do Jaecoo 7 s technologií SHS-P, tedy plug-in hybridní verze s kapacitou baterie 18,3 kWh a možností dobíjení výkonem až 40 kW (DC). Teoretický dojezd čistě na elektřinu bez zapnutí spalovacího motoru je dle WLTP až 90 km, celkový dojezd vozu až 1200 km.
Také má pouze jednostupňový reduktor, zde nic neobvyklého nenajdeme. Pohonné ústrojí čítá dva elektromotory na přední nápravě; jeden plní funkci startéru a generátoru, druhý slouží k přenosu výkonu přímo na kola. Do 60 km/h jede auto na elektřinu i v režimu prodlouženého dojezdu.
Jaecoo 7 je v Evropě oblíbené, zejména ve Velké Británii. Proč? To je jasné hned od pohledu, má líbivý hranatý design, který nápadně připomíná modely prémiové značky Range Rover. Celý pohonný systém navíc v našem případě fungoval dobře, auto zvládlo i nezpevněnou lesní cestu a interiér se obejde bez zbytečných výstřelků.
Fajn je automatické zobrazení 360° kamery při větším zatočení volantu, obraz si navíc jde na displeji posunout úplně kamkoli vám bude vyhovovat. Displej je vertikální a po stažení horní lišty má opravdu obrovské a čitelné jednotlivé dlaždice. Vlastně se vůbec nedivím prodejním úspěchům značky Jaecoo.
Luxusní vrchol?
To nejlepší jsem si nechal na konec. Nebo ne? Omoda 9 se chce zařadit mezi prémiová SUV velikosti zhruba Škody Kodiaq a má taky nejpokročilejší verzi systému Super Hybrid. Kromě pohonu všech kol zajištěného třemi elektromotory má totiž převodovku se třemi fyzickými stupni. Dva z nich navíc mohou být nejen simultánně zařazené, ale zároveň ve stejný moment v záběru.
Jak to funguje? Jeden může být poháněný elektromotorem ve stejnou chvíli, co je druhý poháněn spalovacím motorem. Zajímavé řešení, jehož odladění je však v praxi diskutabilní.
K jízdě s Omodou 9 mám sice výhrady hlavně ohledně naladění podvozku, ale také sebou auto při jízdě párkrát zvláštním způsobem cuklo. Jestli to bylo právě kvůli komplexnosti převodovky, nebo k tomu byl jiný důvod, je z krátké testovací jízdy těžko soudit.
Abych vysvětlil svůj problém s podvozkem, který je příliš houpavý a měkký, je důležité zmínit také výkon plug-in hybridní Omody 9. Ten totiž dosahuje působivé hodnoty 395 kW (537 k), na kterou podvozek ani řízení bohužel nejsou stavěné. Zde se krásně ukazuje, proč jsem u modelu Ioniq 6 N zmiňoval, že výkon zdaleka není vše.
Omoda 9 má alespoň hromadu výbavy, v níž najdeme vyhřívané a ventilované přední i zadní sedačky (z továrny červené, černá je za příplatek). Ty přední navíc nabízejí masážní funkci s devíti různými druhy masáže. Líbí se mi také, že při zrcadlení telefonu se dá stáhnout jak horní lišta infotainmentu, tak i ovládání klimatizace potažením zespodu (to platí i u menší Omody 5).
Znovu ale problém. Při naší testovací jízdě byl infotainment chvílemi extrémně pomalý. Při změně jízdních režimů kruhovými ovladači (které pocitově nejsou o nic kvalitnější než Smart Dials ve Škodě Superb nebo Kodiaq) trvalo systému přepnutí i několik sekund.
To samé platí pro načtení kamerového systému, čekat na něj přes 2,5 sekundy je v kombinaci s řazením, které taktéž trpí neschopností konzistentně řadit z D do R bez spadnutí do neutrálu, další negativum celého vozu.
S kůží na trh
Ostatní účastníci testovacích jízd byli z Omody 9 více nadšení, osobně mi však nejpovedenější z celého dne přišel model Jaecoo 7 SHS-P s jednodušší technikou a líbivým designem. Omoda 5 je ve své hybridní verzi o poznání lepší než s čistě spalovacím pohonem, ale i tak existuje prostor pro další zlepšení.
Technologie však jdou u čínských automobilek opravdu rychle vpřed a systém Super Hybrid je toho určitě důkazem. Omoda 9 SHS-P nabízí za 1,2 milionu korun výbavu, o které si evropské automobily dané kategorie mohou nechat jen zdát. Záleží tak na tom, co je pro vás při výběru nového auta nejdůležitější.
Jaecoo 7 SHS-P u mě boduje nejlépe sladěným systémem a designem, její plug-in hybridní varianta ale začíná na 929.000 Kč. To není o moc méně než dospělejší Hyundai Tucson PHEV ve výbavě Go Czech! Testovaná Omoda 5 SHS-H startuje na 749.000 korunách. Máte mezi nimi svého favorita?
Zdroj: Autorský text | foto: Omoda | video: Jiří Landa/Auto.cz