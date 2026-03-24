Vzácná podívaná: Všechny generace Opelů Kadett a Astra pohromadě!
V chorvatském Splitu se při příležitosti premiéry nové Astry sešla celá rodina kompaktních modelů značky Opel, od předválečných kořenů až po současnost. Vznikla tak výjimečná galerie, která ukazuje vývoj designu i techniky napříč desetiletími. Byli jsme u toho.
Na jednom místě se potkaly vozy, které psaly historii evropských kompaktů. Od elegantního kadettu z 30. let přes poválečné generace, jež motorizovaly široké vrstvy, až po novodobé astry, které definovaly standardy třídy v oblasti bezpečnosti, komfortu i jízdních vlastností. Kulisa dalmatského pobřeží přitom dodala celé expozici téměř filmovou atmosféru.
Opel Kadett I (1936–1940) působí vedle ostatních skoro křehce, ale byl to právě on, kdo přinesl do Německa myšlenku dostupného auta pro širší vrstvy. Na svou dobu byl technicky pokrokový – samonosná karoserie, nezávislé zavěšení předních kol a čtyřválcový motor 1,1 l. Po válce se jeho výrobní dokumentace dostala do Sovětského svazu, kde posloužila jako základ pro Moskvič 400, jeden z nejpřímějších „exportů“ německé konstrukce bez účasti výrobce.
Opel Kadett A (1962) vsadil na jednoduchost a nízkou hmotnost, vážil kolem 700 kg a používal moderní krátkozdvihové motory OHV. Právě Opel Kadett A jsem měl ve Splitu možnost řídit. Šlo o silnější verzi Super 1000 a byl to úžasný zážitek.
Zapomeňte na hlavové opěrky či bezpečnostní pásy, Opel Kadett A to vyvažuje kilogramy poctivého chromu. Řízení bez posilovače i chod řadicí páky jsou lehké, jen jednotlivé rychlosti jsem chvíli hledal, chce to trochu cviku.
S tiše chraplavým motorem i docela měkkou spojkou se krásně rozjíždí, ale v dnešním uspěchaném provozu to na předjíždění opravdu není. Auto dokonale zpomalí čas, detaily jsou nádherné, kontakt se silnicí a okolím je přímý. Paráda! Karoserie typu Caravan potom připomíná také dobu elegantních třídveřových kombi.
Opel Kadett B (1965) výrazně narostl a přinesl širší paletu verzí včetně kupé a praktických kombi Caravan. Kadett C (1973) zůstal u koncepce s pohonem zadních kol, ale technicky ji dovedl na vrchol – nízká hmotnost, dobré rozložení hmotnosti a i sportovní deriváty GT/E z něj dnes dělají jeden z nejzajímavějších klasických Opelů.
Zlom přichází s Opelem Kadett D (1979): přechod na přední pohon a napříč uložený motor, což zásadně zlepšilo využití prostoru. Zadní náprava dostává vlečená ramena a torzní příčku – řešení, které v různých evolucích přežívá dodnes.
Opel Kadett E (1984) přidal důraz na aerodynamiku, součinitel odporu Cd 0,32 patřil ke špičce třídy. Poprvé se objevují i výrazně úspornější verze a sofistikovanější zavěšení, stejně jako ostré varianty GSi, které kombinovaly nízkou hmotnost s překvapivým výkonem.
Opel Astra F (1991) pak přináší zásadní posun v bezpečnosti – výztuhy karoserie, airbagy a postupně i ABS jako standard. Zároveň jde o první skutečně globální kompaktní Opel.
Opel Astra G (1998–2004) přinesla výrazný posun v konstrukci podvozku i elektronice. Vůz dostal sofistikovanější zadní nápravu s vlečenými rameny doplněnou Wattovým přímovodem u vybraných verzí, což zlepšilo stabilitu v zatáčkách i komfort. Poprvé se ve větším měřítku prosazují elektronické systémy jako ABS a postupně i ESP, spolu s nástupem moderních turbodieselů (DTI, později CDTI), které kombinovaly nižší spotřebu s vyšším točivým momentem.
Opel Astra H (2004–2009) na tento základ navazuje, ale posouvá integraci techniky ještě dál. Klíčovým prvkem je systém IDS (Interactive Driving System), který poprvé propojuje řízení, podvozek a stabilizační systémy do jednoho funkčního celku. V kombinaci s adaptivním tlumením IDS Plus dokázal vůz měnit komfortní nastavení po výrazně tužší projev. Současně se rozšiřuje nabídka motorů.
Astra J (2009–2015) přidává adaptivní podvozek FlexRide a posouvá kompaktní Opel blíž vyšším třídám – řidič si může volit mezi režimy Standard, Tour a Sport, které mění odezvu tlumičů, řízení i plynu. Současně přichází širší paleta asistenčních systémů a komplexnější elektronika, ale také nárůst hmotnosti, který částečně ubírá na lehkosti předchozích generací.
Generace K (2015–2021) jde opačným směrem. Díky nové platformě a důsledné optimalizaci konstrukce shazuje až 200 kilogramů, což se okamžitě projevuje na jízdní agilnosti i spotřebě. Právě zde Opel poprvé ve třídě nasazuje matrix LED světlomety IntelliLux, které umožňují trvale jet na dálková světla bez oslňování ostatních – technologie, která se rychle stala etalonem v nižší střední třídě.
Astra L (od 2022) znamená další generační zlom po technické stránce. Vůz přechází na platformu EMP2, přináší plug-in hybridní pohony a poprvé i čistě elektrickou variantu. Zásadní je také digitalizace interiéru a sjednocení designového jazyka, který propojuje masku a světlomety do jednoho celku.
Čerstvý facelift současné Astry (2022–dosud, facelift 2025) pak přidává světlenou masku Opel Vizor, ale hlavně světlomety Intelli-Lux HD s více než 50.000 pixely, které výrazně zpřesňují světelný kužel a zlepšují viditelnost.
Uvnitř se objevují udržitelnější materiály a nová sedadla Intelli-Seat, zatímco nabídka pohonů zůstává na dnešní poměry mimořádně široká – od dieselu přes hybridy až po čistý elektromobil.
Zdroj: Opel