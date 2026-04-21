Vzácnější než hypersporty! Renault rozzáří japonské ulice limitovanou sérií modelu Kangoo

Renault Kangoo
Renault Kangoo
Renault Kangoo
Renault Kangoo
Jiří Landa
Jiří Landa
Barevné užitkové vozy nejsou v Evropě zrovna běžným úkazem. V Japonsku se však malý užitkový model Kangoo těší oblibě a Renault zákazníkům pravidelně nabízí různé limitované edice. Pestré barvy také nebudou v nabídce poprvé.

Zatímco na evropském trhu model Kangoo představuje ideální pracovní nástroj, v Japonsku je Kangoo oblíbené mezi lidmi, kteří ho považují za nástroj umožňující určitý životní styl. Nejnovější limitovaná edice modelu nese název Couleur a chce pokračovat v boji proti šedým japonským ulicím.

„V často nudných japonských ulicích Kangoo vždy přinášelo zábavu a hravost. Barvy dýchají náladou a kulturou doby, charakteristickou pro Francii,“ stojí u modelu Kangoo na japonském webu značky Renault. „Japonským městům chyběla barva,“ říká slogan vysvětlující historii barevných laků karoserie modelu Kangoo.

V roce 2010 proto automobilka přišla s první limitovanou edicí Couleur, kterou si japonští zákazníci oblíbili. V Japonsku se dokonce koná největší sraz majitelů těchto vozidel na světě zvaný Kangoo Jamboree. Před třemi lety jej navštívilo přes 5000 lidí a parkoviště čítalo téměř 2000 vozů řady Kangoo.

Nová varianta bude dostupná ve dvou barvách karoserie. Zelená barva Vert Foret našla inspiraci ve francouzském lese, kde „vítr jemně šumí mezi stromy a svěží zelené listy oslňují. Svěží zeleň rostlin a stromů na začátku léta“ má zelená barva evokovat. K cestě do lesa vybízejí také nelakované nárazníky nebo ocelové disky kol s celoročními pneumatikami. Dokonce v interiéru najdeme tlačítko režimu pro lepší přilnavost na nezpevněném povrchu.

Druhou možností je křiklavě žlutý lak karoserie nazvaný Jaune La Poste. Kangoo v něm skutečně vypadá jako poštovní dodávky, ovšem standardní přední světlomety s technologií LED a prosklená okna naznačují něco jiného.

Obě verze jsou navíc extrémně exkluzivní. Jejich prodej odstartuje letos v květnu formou loterie (pokud počet objednávek převýší limitovaný počet dostupných kusů). To se velmi snadno může stát, vybraní šťastlivci si totiž budou muset vybrat pouze z 50 kusů žlutě lakovaných a 50 ks zeleně lakovaných kangoo.

Na výběr je mezi zážehovým motorem o objemu 1,3 litru v kombinaci se 7st. automatickou převodovkou EDC a vznětovým motorem o objemu 1,5 litru. Exkluzivně pro tuto limitovanou edici je dostupná s 6st. manuální převodovkou. Zážehový motor disponuje výkonem 96 kW (131 k), vznětový si musí vystačit s 85 kW (116 k).

I výběr motorizací je omezený, vyrobeno bude 40 zážehových a 60 vznětových kusů. Obě verze startují na doporučené prodejní ceně ¥4,390,000, v přepočtu asi 570.000 korunách. Pro srovnání, základní cena modelu je v Japonsku přibližně o 26 tisíc korun levnější. Zájemci, na které se nedostane, dostanou druhou šanci zhruba za měsíc, kdy Renault nabídne stejnou limitovanou edici u modelu Grand Kangoo.

Zdroje: Renault Japan, CarScoops

