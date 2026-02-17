Vzpomínáte na bláznivý Renault 5 Turbo 3E? Nová generace Alpine A110 využije jeho techniku
Model A110 nastartoval návrat značky Alpine na trh sportovně zaměřených automobilů. Do druhé generace vkládá automobilka velké naděje, s plně elektrickým pohonem doplní modely A290 a A390.
Značka se po svém vzkříšení v roce 2017 pomalu dostává do své plně elektrifikované fáze. Model A110, malé sportovní kupé s motorem uprostřed a pohonem zadních kol, se za pár měsíců (červen 2026) přestane vyrábět. Že jeho nástupce má být v rámci dříve oznámené strategie značky plně elektrický je známo již delší dobu. Nyní ale díky exkluzivním informacím britského Autocaru víme, jakou techniku nová generace použije.
Detaily nadcházejícího modelu prozradil v rozhovoru na Rétromobile v Paříži generální ředitel značky Philippe Krief. Nová generace si zachová legendární název A110, a dokonce naznačil, že její vzhled bude navazovat na současnou generaci se spalovacím motorem. Ta je povedenou retro-reinkarnací úspěšného A110 Berlinette, vyráběného v letech 1963 až 1977.
Elektrický model kromě významné změny pohonného ústrojí zmíněný vzhled značně omladí a dle Kriefa spíše než další retro přinese futuristický design. Nakolik se inspiruje u modelu A390, jehož přední část také čtyřmi většími světly odkazuje na původní model A110, si ale musíme ještě počkat.
Technika hot-hatche
Stejně jako novodobá Alpine A110 používala techniku založenou na modelu Mégane RS čtvrté generace, také nadcházející generace svou elektrickou platformu čerpala u ostrého hatchbacku mateřské společnosti. Nová A110 využije stejnou hliníkovou platformu Alpine Performance Platform (APP) jako limitovaný Renault 5 Turbo 3E.
Díky umístění 70kWh baterie do prostoru za pasažéry by neměla být nová generace A110 o nic vyšší než ta stávající. Zároveň nejtěžší komponent auta bude v jeho středu před zadní nápravou. Krief předpokládá, že nová platforma umožní ještě sportovnější pozici řidiče, podobnou té ve formuli 1.
V sesterském modelu Renault 5 Turbo 3E kombinovaný výkon motorů umístěných na zadních kolech přesahuje 500 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 3,5 sekundy. Nová generace A110 tak pravděpodobně výkonově přesáhne generaci stávající, která v nejvýkonnější verzi R Ultime dosahuje maximálního výkonu 350 koní.
Důležité ale bude, jaké hmotnosti se inženýrům u plně elektrické verze podaří dosáhnout. Značka Alpine si totiž na lehkosti a obratnosti svých vozidel zakládá nejen na silnici, ale také ve formuli 1. Stávající A110 vážila kolem 1100 kilogramů, historický model dokonce jen 565 kg. Krief Autocaru řekl, že hmotnost nové A110 by měla být pod 1500 kilogramů.
U modelu Renault 5 Turbo 3E však výrobce udává předpokládanou hmotnost 1400 kg, a můžeme tak doufat v nižší hodnotu i u Alpine. Hodnota kolem 1400 kg by vůbec nebyla špatná, naopak. Konkurenční MG Cyberster váží o půl tuny více a Porsche 718 Cayman se spalovacím motorem je jen o pár kilogramů lehčí.
A110 s větrem ve vlasech?
Kromě nízké výšky vozidla poskytuje nová platforma APP také další výhody. Dle Kriefa můžeme očekávat minimálně čtyři varianty modelu, mezi nimiž se kromě kupé počítá s verzí kabriolet. Zároveň jsou v plánu dvě varianty s konfigurací sedadel 2+2 a prodlouženým rozvorem. Varianty zaměřené na pohodlí a delší cesty budou dostupné jako dvoudveřové kupé nebo kabriolet.
Kriefova vize značky Alpine se skládá ze tří modelových pilířů. Právě A110 je ve všech svých karosářských variantách tím hlavním modelem, na kterém bude značka stavět. Druhý pilíř Krief nazval „každodenními specialitami“. Patří do něj již prodávané modely A290 a A390. V budoucnu by k nim mohl přibýt velký vůz s karoserií kombi.
Do třetího pilíře značka plánuje zařadit modely, které „nabízejí maximum.“ Jak by takový model mohl vypadat, naznačil vodíkový koncept Alpenglow s tisícikoňovou V6. Alpine však před vstupem do třetího pilíře potřebuje získat dostatečnou reputaci, aby si mohla dovolit prodávat vozy v této kategorii.
Pozice na trhu
Důležitá je totiž také cenovka, která sice díky zařazení modelu A110 do prvního pilíře nebude atakovat statisíce eur, ale o dostupnou zábavu nejspíše také nepůjde. Cenovka modelu Renault 5 Turbo 3E totiž bude přibližně 160.000 eur, při dnešním kurzu téměř 4 miliony korun. Nejdražší spalovací verze A110 R 70 sice na českém trhu přesahuje třímilionovou hranici již dnes, ale základní verze modelu A110 začíná na mnohem příznivějším 1,7 milionu korun.
Novou generaci A110 značka představí napřed pro evropský trh, kde se prodává zhruba čtvrtina sportovních vozů na světě. Navíc je zde značka již etablovaná, od roku 2022 je oficiálně také na českém trhu. Další plány s modelem A110 zahrnují vstup na asijský trh, který tvoří druhou čtvrtinu celosvětových prodejů sportovních vozů. Dokonce by Alpine chtěla zkusit vstoupit také na trh americký, ovšem jen pokud to podmínky dovolí.
Vstup na americký trh by znamenal historicky významný moment pro celý francouzský automobilový průmysl. Renault opustil americký trh už před téměř 40 lety v roce 1987, jen o 4 roky déle na tamním trhu vydržela společnost Peugeot. Od té doby se žádná mainstreamová francouzská automobilka o úspěch v USA nepokusila. Vyjde to Alpine?
Zdroje: AutoCar, Alpine, Renault