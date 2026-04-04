Vzpomínáte na tyto zakázané vynálezy v autech? Vlastně není proč smutnit
Samozřejmě že nejúžasnějším vynálezem světa je dle nás automobil. I na něm je ale pořád co zlepšovat, a pokud někdo jako automobilka něco uvede na trh, lze předpokládat, že to má dokonale promyšlené. Ne vždy se ale novinky osvědčí i v praxi.
S čím si neporadí trh, to si podá legislativa. Nestává se to sice často, protože výrobce si zpravidla své investice dobře hlídá, ale některé prvky v autech spadnou do propadliště dějin jen pár chvil poté, co vzniknou. Dali jsme dohromady deset ikonických příkladů konstruktérského umu, který přišel nazmar.
1. Olovnatý benzin
Olovnatý benzin Na začátek si dáme trochu morbidnější téma. První auta používala palivo s nízkým oktanovým číslem a z dnešního pohledu velmi nízkým kompresním poměrem, čímž samozřejmě trpěl výkon a také spolehlivost prvních motorů. S řešením přišel americký chemik Thomas Midgley Jr., jímž objevená sloučenina tetraetylolovo (zkráceně TEL) dokázala úspěšně zamezit klepání i s podstatně vyšším kompresním poměrem, a ještě k tomu chránila nejkritičtější místa prvních motorů jako třeba ventilová sedla.