Waymo hlásí o 82 % méně nehod se zraněním. Jeho robotaxi ujela 436 milionů kilometrů
Když havaruje robotaxi, rychle to vzbudí rozruch. O bezpečnosti autonomního provozu ale víc vypovídá četnost nehod na ujetou vzdálenost. Waymo nyní zveřejnilo aktualizovanou bilanci.
Statistika zahrnuje jízdy bez řidiče už od roku 2019 a končí červnem 2026. Za toto období vozy Wayma ujely 271,3 milionu mil, tedy něco přes 436 milionů kilometrů. Široké veřejnosti potom firma svá robotaxi bez řidiče zpřístupnila v říjnu 2020. Ve Phoenixu, oblasti Sanfranciského zálivu, Los Angeles, Austinu a Atlantě se podle výpočtů firmy její autonomní taxíky účastnily o 82 procent méně nehod s hlášeným zraněním, než by při stejném nájezdu odpovídalo lidským řidičům.
V přepočtu na milion kilometrů firma zaznamenala asi 0,42 nehody se zraněním, zatímco pro lidské řidiče jí vychází 2,34. Za celý sledovaný nájezd to znamená o 841 nehod se zraněním méně, než předpokládá srovnávací numerický model. U nehod s vážným nebo smrtelným zraněním Waymo uvádí pokles o 95 procent, tedy rozdíl 55 případů. Statistika započítává nehody bez ohledu na to, kdo je zavinil.
Výrazné rozdíly firma vyčíslila také u zranitelnějších účastníků provozu. Nehod se zraněním chodce bylo podle jejího srovnání o 93 procent méně, s cyklistou o 86 procent a s motocyklistou o 82 procent.
Srovnání navíc nevychází z celostátního průměru. Waymo pro výpočty používá hlášení nehod americkému úřadu NHTSA a policejní údaje o lidských řidičích pouze v oblastech, kde jeho vozy jezdí. Lidský vzorek upravuje podle míst provozu a typů silnic, přičemž srovnání nezahrnuje dálnice; u nehod se zraněním připočítává odhad případů, které lidé policii nenahlásili. Podklady zveřejňuje, výsledný přepočet však sestavilo samo.
Existuje i nezávislé srovnání, byť ze staršího a menšího souboru. Americký institut IIHS zkoumal přibližně osmdesát milionů kilometrů provozu Wayma bez řidiče a zjistil o 81 procent nižší četnost nehod se zraněním na ujetou vzdálenost oproti lidským řidičům. U všech nehod, které by člověk pravděpodobně nahlásil policii, činil rozdíl 68 procent. I tato studie tak podporuje aktuální výsledky Wayma, nelze ji však pokládat za ověření procent za uváděných 436 milionů kilometrů.
Údaje navíc popisují provoz robotaxi ve vybraných amerických městských oblastech. Waymo samo upozorňuje, že v nich prakticky nesněží a srovnání nedokáže zohlednit všechny rozdíly, například denní dobu jízdy.
Zdroj: Waymo, IIHS, Electrek, Carscoops