Webasto slaví 125 let. Modernizovalo nezávislá topení i klimatizace
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Německá společnost Webasto je známá jako výrobce nezávislého topení, pro automobilový průmysl však vyrábí třeba i skládací střechy kabrioletů. Začínala jako výrobce drátěného a železného zboží.
Když dnes člověk zkoumá luxusnější ojetiny, nezřídka padne otázka, zda dané auto „má webasto“. Myslí se tím nezávislé topení, protože právě tahle společnost je synonymem pro v druhovýrobě domontovávané systémy nezávislého topení. Letos oslavila 125 let.
Založil ji Wilhelm Baier v roce 1901 v Esslingenu, který tehdy ležel ve Württemberském království, dnes Bádensku-Württembersku. Pod původním názvem „Eßlinger Draht- und Eisenwarenfabrik“, tedy „Esslingenská továrna na drátěné a železné zboží“, vyráběla díly jízdních kol, drátěné výrobky a secí stroje. O sedm let později se výroba přesunula do Stockdorfu, který je dnes předměstím Mnichova, a název se změnil na Webasto.
Webasto v roce 1932 vyvinulo první plátěnou skládací střechu, jejíž rám a sloupky zůstávají na místě, pro automobil značky Daimler-Benz. O tři roky později přišel ohřívač vzduchu pro automobily s vodou chlazenými motory, tedy topení v podstatě ve formě, v jaké ho známe dnes. Nezávislé topení přišlo v roce 1952 a toho, spolu s klimatizacemi, ale i skládacími střechami pro kabriolety, se drží dodnes.
V dnešní době se pouští i do práce pro elektrická užitková vozidla. Speciálně pro ně vyvinula řadu elektrických topení Air Flow, u níž dbá na energetickou efektivitu. Pro obytná vozidla nabízí nezávislé střešní klimatizace Cool Top Trail, které umí fungovat i jako nezávislé topení.
Kromě těchto vozidel je i pro lodě dostupná nová generace teplovzdušných topení Air Top Pro 25 a Air Top Go 20. Mají tišší chod, nižší spotřebu energie a vyšší efektivitu vytápění než dřív. Konečně, modernizací prošla také teplovodní topení Thermo Top Evo Smart a Thermo Top Pro, která kromě interiéru zahřejí i motor vozidla.
zdroj: Webasto