Xiaomi boduje s novým SUV. Na každém autě ale silně prodělává
Mít auta na předních pozicích prodejů může působit jako důkaz, že se automobilka topí v penězích. Realita je ale často úplně jiná, jak dokazuje příklad Xiaomi. Její YU7 je sice jedním z nejprodávanějších aut Číny, ale na každém kuse tratí přes 100.000 Kč.
Vstup Xiaomi do automobilového světa je brán jako úspěšný příběh. První auto bylo představeno v roce 2023 a ihned se probojovalo na přední příčky prodejních tabulek. Druhý model je dokonce v některé měsíce ovládnul a letos jde zatím o druhé nejprodávanější auto Číny.
Kromě toho se podařilo zaujmout také nadšence extrémním sedanem SU7 Ultra, který vybojoval rekordy na Nürburgringu, a nově se SU7 Ultra na stejném okruhu stalo vůbec nejrychlejším čtyřdveřovým vozem. Od příštího roku se vozy Xiaomi začnou oficiálně nabízet také v Evropě.
Jenže i přes tento úspěch se automobilce zatím nepodařilo vyhnout problému typickému pro všechny nové automobilky. Xiaomi Group zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2026. Segment chytrých elektromobilů (EV) a inovací v oblasti AI vygeneroval tržby ve výši 19,9 miliardy jüanů (60,5 miliardy Kč) a provozní ztrátu 3,1 miliardy jüanů (9,5 miliardy Kč).
V prvním čtvrtletí společnost prodala celkem 80.856 vozidel, což znamená, že na každém prodaném autě tratila 116.800 Kč. V prvním čtvrtletí loňského roku přitom ztráta činila 18.800 Kč na jedno prodané vozidlo. Prodejní čísla se přitom zlepšila, protože ve stejném období loni Xiaomi prodalo 75.869 aut.
Xiaomi mezitím uvedlo modernizovanou verzi sedanu SU7 a také SUV YU7. K 6. květnu zaznamenala nová generace modelu SU7, která byla uvedena na trh v březnu, již více než 80.000 závazných objednávek. Mezitím řada YU7 dosáhla milníku 232.000 kumulativně dodaných vozů, a to během pouhých 10 měsíců od svého uvedení na trh.
Ve světě nových automobilek nejde o nic neobvyklého, období ztrát trvá i celé dekády. Jediný západní výrobce elektromobilů, který dokáže za celý rok vykazovat zisk, je totiž právě Tesla.
A ani ta neměla cestu k ziskovosti zrovna jednoduchou. Za celý rok vykazovala černá čísla poprvé v roce 2020, po zahájení výroby dvou svých nejprodávanějších modelů a 17 let od založení. V Číně je z čistě NEV (EV + PHEV) automobilek ziskový BYD, Seres a Li Auto, kterému se to podařilo jako prvnímu už v roce 2023. Nově je v tomto klubu také Leapmotor, který v roce 2025 dosáhl svého vůbec prvního celoročního zisku a pro rok 2026 cílí na další masivní růst.
K ziskovosti má našlápnuto značka Zeekr (spadající pod Geely), která v posledních kvartálech stlačila svou provozní ztrátu na minimum a její hrubá marže se pohybuje kolem 19 %. Výrazný skok kupředu zaznamenal také Xpeng, jehož provozní marže se z původních dvouciferných ztrát dostala na úroveň kolem –4 %.
Naopak velmi známé Nio sice ztrátu také výrazně srazilo na aktuálních cca –16 %, ale k trvalé celoroční profitabilitě má stále ještě kus cesty. Největší provozní ztrátu má na svědomí americký Lucid, jehož roční provozní marže se sice zlepšila z hrozivých –374 % na současných přibližně –260 %, což je znatelný posun, ale firma na každém vyrobeném autě stále masivně prodělává.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Xiaomi, zdroj videa: Xiaomi