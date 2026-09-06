Xiaomi míří do Evropy. Už příští rok zahájí prodej v Německu
Automobilka Xiaomi je velmi mladá, ale ostře sledovaná. Její vozy zaujaly poměrem cena/výkon a v domovině se dostaly na špici žebříčku prodejů. Pokusí se o to i v Evropě, a to už příští rok.
Že se Xiaomi Auto chystá do Evropy, víme už delší dobu a už dříve se potvrdilo, že na to dojde v roce 2027. Teď se to stává téměř jistotou, protože Xiaomi už začalo jednat s lokálními dealery. V první vlně vstoupí do Německa a jeho vozy bude nabízet až osm různých skupin. V následující vlně se podívá také na další trhy v Evropě, jestli mezi nimi bude Česko, ale potvrzeno nebylo.
Koncem srpna 2026 spustila společnost Xiaomi Auto své globální webové stránky a oficiální mezinárodní kanály na sociálních sítích. Mimo jiné tam má i kontaktní formulář pro případné zájemce o prodej jeho vozů. Tento týden Xiaomi svá auta ukazuje na výstavě IFA 2026 v Berlíně. Vedle sedanusu7 a SUV YU7 je tam i koncept supersportu pro hru Gran Turismo.
„Zde v Berlíně s potěšením zahajujeme tuto novou kapitolu s osmi nejuznávanějšími automobilovými dealerskými partnery v Německu,“ uvedl Dr. Yu Liguo, viceprezident Xiaomi Auto a vedoucí mezinárodního obchodu Xiaomi Auto. „Společnost Xiaomi Auto je odhodlána k dlouhodobým investicím v Evropě. Díky našemu evropskému výzkumnému a vývojovému centru v Mnichově a rozrůstající se síti prodejních a servisních partnerů jsme připraveni přinášet evropským zákazníkům inovativní produkty a prvotřídní servisní služby. Místní partnerství tvoří samotné srdce tohoto závazku.“
Společnost na výstavě rovněž podepsala memoranda o porozumění s osmi německými dealerskými skupinami, což představuje první krok k vybudování prodejní a poprodejní servisní sítě v Evropě. Těmito osmi dealerskými skupinami jsou Ernst Dello, Autohaus Dinnebier, Emil Frey Germany, Fett & Wirtz Automobile, Hahn Automobile, LUEG Mobility, Penske-Jacobs Innovation a SPT Avior SE & Co.
Některé z nich jsou aktivní i na evropském trhu a například Emil Frey zde už prodává vozy automobilky Leapmotor, spadající do portfolia Stellantisu. Teoreticky by se tak xiaomi mohla i v Česku objevit u stejných dealerů. Xiaomi ale také plánuje nabírat další partnery.
Xiaomi se od uvedení prvního modelu v roce 2023 probojovalo na první příčky prodejů v Číně a následoval v tom i druhý model YU7. Kromě toho firma uvedla extrémně výkonný sedan SU7 Ultra, který vytvořil rychlostní rekord na okruhu Nürburgring. Ostrou verzi dostalo také SUV YU7 a za jejím vývojem už stojí evropský tým z Mnichova.
V srpnu Xiaomi uvedlo novou řadu SUV modelů Skynomad, které míří hlavně na komfort a pro Xiaomi poprvé nabízejí spalovací motor – jde totiž o elektromobily se spalovacím prodlužovačem dojezdu neboli sériové hybridy. Zatím se představil vrcholný model N90 a levnější N70. Jestli se i ty dostanou do Evropy, firma zatím nepotvrdila.
Zdroj: Xiaomi, zdroj foto: Xiaomi, zdroj videa: Xiaomi