Xiaomi Skynomad N90 Max je obří SUV se 76kWh baterií. Verze Explorer ukrývá obytné patro
Automobilka Xiaomi uvedla na čínský trh téměř 5,3 metru dlouhý Skynomad N90 Max. Sedmimístné SUV spojuje elektrický pohon všech kol, velký trakční akumulátor a benzinový „prodlužovač“ dojezdu v podobě spalovacího motoru. Pětimístná verze Explorer k tomu přidává tovární obytné patro, které se elektricky vysune ze střechy.
Vůz měří 5285 mm na délku, 1998 mm na šířku a 1825 mm na výšku. Rozvor náprav dosahuje 3080 mm. Základní provedení nabízí sedm míst v uspořádání 2+2+3 a Xiaomi tvrdí, že i při obsazení všech sedadel zbývá v zavazadlovém prostoru místo pro sedm kufrů.
Interiér je navržen především s ohledem na variabilitu. Mezi sedadly se posouvá středová konzola s devítilitrovou chladničkou, přední sedadla lze na přání po zaparkování otočit dozadu a první dvě řady mohou být vybaveny ventilací, vyhříváním a masážní funkcí. Palubnímu systému HyperOS slouží centrální displej s úhlopříčkou 16,1 palce.
Benzinový motor jako pojistka
N90 Max je EREV, tedy elektromobil s prodlouženým dojezdem (extended-range electric vehicle). Kola pohánějí dva elektromotory, zatímco přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru slouží jako zdroj elektrické energie ve chvíli, kdy energie uložená v baterii už nestačí.
Přední elektromotor má výkon 210 kW, zadní přidává dalších 100 kW. Systémový výkon činí 310 kW, vůz má pohon všech kol a z 0 na 100 km/h podle výrobce zrychlí za 5,9 sekundy. Spalovací motor sám o sobě poskytuje 112 kW.
Neobvyklá je především velikost akumulátoru. NMC baterie s kapacitou 76 kWh odpovídá spíše plnohodnotnému elektromobilu, benzinová nádrž pojme dalších šedesát litrů. Xiaomi pro standardní N90 Max uvádí 464 km čistě na elektřinu a celkový dojezd 1705 km. Oba údaje vycházejí z čínského cyklu CLTC.
Automobilka dále slibuje doplnění energie odpovídající až 285 kilometrům dojezdu během patnácti minut. Nabití z dvaceti na osmdesát procent má trvat osmnáct minut. Jde znovu o údaje výrobce; evropské hodnoty podle WLTP zatím nejsou k dispozici.
Explorer rozvine druhé podlaží
Provedení Explorer mění zaměření celého vozu. Místo sedmi sedadel má pětimístný interiér a do střechy integrované elektricky výsuvné obytné patro. Nejde tedy o stan připevněný na sériový automobil až dodatečně.
Po stisknutí tlačítka se střecha zvedne a vytvoří horní prostor o rozměrech 2110 × 985 mm s nosností 200 kilogramů. Celková vnitřní výška dosáhne 2294 mm, takže se uvnitř může dospělý člověk postavit. Obytné patro má síťovaná okna, vlastní osvětlení, výdechy klimatizace a konektor USB-C. Ve složeném stavu nástavba automobil zvyšuje o 100 mm.
Také spodní část interiéru počítá s nocováním. Zadní sedadla lze elektricky složit do rovné plochy o rozměrech 1,87 × 1,24 metru a součástí výbavy je vyhřívaná podlaha. Xiaomi upozorňuje, že obytné patro smí být vysunuto pouze u zaparkovaného automobilu mimo veřejné komunikace.
Úpravy se mírně promítly do dojezdu. Explorer má podle CLTC zvládnout 462 km bez spuštění spalovacího motoru a 1688 km s plnou baterií i nádrží.
Vzduchové odpružení a dva lidary
Vpředu používá N90 Max dvojitá příčná ramena, vzadu víceprvkovou nápravu s rameny ve tvaru písmene H. Standardem je vzduchové pérování s pěti úrovněmi nastavení a průběžně řízené tlumiče.
Asistenční systém Xiaomi HAD využívá čip Nvidia Drive Thor s výpočetním výkonem 700 TOPS, tedy 700 bilionů operací za sekundu. Senzorová výbava N90 Max zahrnuje přední střešní lidar, zadní polovodičový lidar, 4D radar, jedenáct kamer a dvanáct ultrazvukových čidel. Vysoký výpočetní výkon a rozsáhlé snímání okolí však samy o sobě neznamenají, že vůz nabízí autonomní řízení.
Zatím pouze pro Čínu
Standardní Xiaomi Skynomad N90 Max stojí 269 900 jüanů (837 tisíc korun), o 30 000 jüanů (zhruba o devadesát tisíc) méně, než činila červencová předprodejní cena. Explorer s obytným patrem vyjde na 299 900 jüanů (930 tisíc korun).
Xiaomi připravuje vstup své automobilové divize na evropský trh v roce 2027, dostupnost Skynomadu N90 Max však nepotvrdilo. Nejsou proto známy evropská homologace, dojezd podle WLTP ani případná cena.
Zdroj: Xiaomiev, CarNewsChina, Cnevpost