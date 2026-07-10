Xiaomi uvádí auto se spalovacím motorem. Po krku s ním půjde Range Roveru a luxusním MPV
Vstup mezi výrobce automobilů není snadný, jen málokomu se to podařilo tak rychle jako Xiaomi. Po dvou modelech přichází novinka, která poprvé dostane také spalovací motor. Xiaomi Sky Nomad bude konkurencí třeba pro Zeekr 9X nebo Range Rover.
Xiaomi se do výroby aut pustilo teprve v roce 2023, od počátku je s nimi ale velmi úspěšné. V Číně se loni umístilo Xiaomi SU7 na celkovém desátém místě, nové SUV YU7 to v prvních měsících tohoto roku dotáhlo dokonce na první pozici. Kromě toho se extrémně výkonnému SU7 Ultra podařilo posbírat rekordy na Nürburgringu a letos se rozjelo také evropské vývojové centrum automobilky.
Příští rok Xiaomi své vozy začne oficiálně prodávat i v Evropě, jak opakovaně potvrdil třeba šéf firmy Lei Jun na Twitteru. Současná nabídka se má z dvou modelů podstatně rozrůst, Xiaomi totiž oficiálně potvrdilo třetí model N90. Ten zamíří pod novou sérii Sky Nomad, která se zaměřením liší od současné dvojice.
Nemá jít o zcela separátní značku, ostatně čínský název je Xiaomi Pengcheng a i v angličtině asi zůstane název Xiaomi Sky Nomad. Na rozdíl od sportovně laděného sedanu a SUV je nová řada zaměřená na veliká luxusní SUV. To je dnes v Číně nový populární žánr, do kterého už zamířila spousta výrobců, včetně Zeekru, Xpengu, Leapmotoru, Li Auto nebo Great Wallu. Stejně jako ty i novinka od Xiaomi nebude elektromobilem.
Poprvé se tedy dočkáme produktu Xiaomi se spalovacím motorem, vozy Sky Nomad mají totiž mít prodlužovač dojezdu, neboli sériový hybrid. Xiaomi si na to vyvinulo novou platformu nazvanou Kunlun Architecture. Jestli si vyvine i vlastní motory, zatím jasné není, i zavedenější výrobci si ale pro REEV vozy motory mnohdy kupují jinde.
Podle Lei Juna práce na novém voze začaly před 3,5 roky a na trh vstoupí už brzy jako „Inteligentní, rekonfigurovatelné, prostorné SUV“ s variabilitou podobnou MPV. N90 bude s délkou přes 5,3 metru opravdu obrovské a s designem odpovídajícím současnému trendu. Xiaomi zatím ukázalo pouze pár fotek, na kterých je lehce genericky hranaté auto, podobné ostatním čínským příspěvkům stejné kategorie.
Hlavním sdělením teaserů je ovšem luxusní konfigurovatelný interiér. Nechybí otočné sedačky, stoleček uprostřed, spací rozložení a spousta výbavy. Xiaomi u obrázků uvedlo, že se model N90 dokáže proměnit v „garsonku pro jednoho, kavárnu pro dva, zasedačku pro tři nebo hřiště pro celou rodinu.“ V interiéru mají být také 230V zásuvky napájené přímo z trakční baterie, nebo projektor.
Ve standardní konfiguraci by mělo být sedmimístné, se dvěma velikými sedadly ve druhé řadě a lavicí ve třetí. Uvedena bude i pětimístná varianta, která je poslední dobou populární i u podobných modelů konkurence. Potvrzená byla také existence varianty se stanem vestavěným do střechy.
Technika se zatím neodhalila úplně, jistotou je přeplňovaná patnáctistovka v roli generátoru pod přední kapotou. Její výkon je 112 kW a doplňují ji dva elektromotory, každý o výkonu 210 kW. Baterie od výrobce CALB by měla mít kapacitu 76 kWh. Platforma má mít minimálně 800V architekturu, takže jistotou je ultra rychlé nabíjení.
Kromě N90 se už v úniku z čínského ministerstva průmyslu ukázal také menší Skynomad N70. Ten má na délku 4960 mm a velmi podobný design jako jeho větší sourozenec. Opět jde o sériový hybrid se stejným spalovacím motorem a na výběr bude mezi bateriemi o kapacitě 52 nebo 76 kWh.
Jestli se série Sky Nomad dostane i do Evropy, zatím nebylo potvrzeno, je to ale pravděpodobné. Čínské automobilky se dosud zdráhaly své největší modely dovézt i do Evropy, například podle Leapmotoru je jeho vrcholné SUV D99 pro nás příliš velké. Jenže ještě letos se začne v Evropě oficiálně prodávat velké SUV Zeekr 9X, následovat bude Xpeng GX, Freelander 8 nebo Geely Galaxy Cruiser.
Zdroj: Xiaomi, zdroj foto: Xiaomi, zdroj videa: Xiaomi