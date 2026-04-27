Xiaomi už vyvíjí auta v Evropě. Německý tým stojí za výkonnější kopií Ferrari
Jízdní vlastnosti dnes pro čínské automobilky nejsou příliš důležité, požadavky domácího trhu jsou totiž jiné. Xiaomi má na to jiný názor a pro ladění podvozků založilo evropskou pobočku. Prvním výsledkem je ostrá varianta SUV YU7.
Automobilka Xiaomi v Číně slaví obrovské úspěchy. Vidět to bylo ostatně i na jejím stánku na pekingském autosalonu, který byl konstantně v obležení zájemců. A to i přesto, že značka dnes reálně nabízí pouhé dva modely a na stánku tedy reálně nebylo nic moc nového. Ale i jen na modýlek se stála fronta vedoucí dokonce až mimo samotnou halu ven.
Něco nového se ale v Pekingu přece jen ukázalo. Vedle konceptu Vision Gran Turismo, tedy vozu určeného jen pro hru Gran Turismo 5, to byla také nejostřejší verze SUV Xiaomi YU7. Tentokrát ne s přívlastkem Ultra, jaký si nosí sedan SU7, ale se zkratkou GT. Zajímavostí na něm je, že jde o první vůz Xiaomi vyvinutý novým evropským vývojovým centrem v Německu.
Právě to bylo hlavním bodem prezentace, kterou uváděl sám zakladatel Xiaomi Lei Jun. Na gigantické obrazovce postupně představil členy evropského týmu, kteří sem přešli ze zavedených západních značek. Převážně tedy těch německých jako BMW nebo Mercedes-Benz.
Centrum má přibližně 50 zaměstnanců, sídlí v Mnichově a vede jej Rudolf Dittrich, který dříve pracoval na projektu závodního vozu BMW M4 GT3. V čele oddělení dynamiky vozidel stojí Claus-Dieter Groll, který dříve také pracoval pro BMW a ladil třeba BMW iX3. Je tu ale také Dusan Sarac, který pracoval na Rolls-Royce Cullinan, nebo Kai Langer se zkušenostmi z BMW i8.
Designový tým povede Jean-Arthur Madelaine, který si prošel automobilkami od Saabu přes celou německou prémii či Teslu až po Polestar. Pod ním bude Fabian Schmölz-Obermeier jakožto vedoucí exteriérového designu, který dříve pracoval na Porsche 992 GT3 RS nebo Lamborghini Temerario. Za interiéry bude zodpovědný Julien Cueff, který předtím pracoval v Mercedesu.
Z toho je zřejmé, jakým směrem se evropské centrum Xiaomi vydá. Podle Lei Juna má být zaměřené na výkonné modely, ladění podvozků a na pokročilé technologie. Xiaomi má ambice stát se řidičsky nejlepší čínskou značkou. Což ostatně nemusí být až tak složité, protože snad žádné současné čínské auto není jakkoliv řidičsky zajímavé a ladění jejich podvozků působí jako nejnižší priorita.
Nové YU7 GT se vyvíjelo převážně na evropských cestách a několikrát bylo nafoceno na Nürburgringu. Lehce přes pět metrů dlouhý crossover, s designem ukradeným od Ferrari Purosangue, je výkonem daleko za sedanem SU7 Ultra. Zatímco ten se chlubí 1138 kW, novinka si musí vystačit se 738 kW. Jen pro srovnání, dvanáctiválcové Purosangue má 533 kW.
YU7 GT na to má přední elektromotor s výkonem 288 kW a zadní se 450 kW. Dále má vzduchové odpružení, systém aktivní stabilizace podvozku, vektorování točivého momentu na zadní nápravě nebo karbon-keramické brzdy Brembo s regenerativním brzděním. Ve zrychlení na stovku jej asi starší sedan porazí, v zatáčkách by ale mohlo jít o zábavnější volbu. Více technických údajů každopádně Xiaomi zveřejní až koncem května.
Expanze Xiaomi na evropský trh přijde příští rok, což už samotná automobilka několikrát potvrdila. Jako první se pravděpodobně objeví v Německu, což bude její vůbec první oficiální exportní trh. Kromě dvou současných modelů se má snad ještě letos objevit také větší a hranatější SUV se sériovým hybridem a pravděpodobně také delší a luxusnější varianta sedanu SU7.
Zdroj: Xiaomi, zdroj foto: Xiaomi, Michal Dokoupil, zdroj videa: Xiaomi