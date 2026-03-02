Xiaomi v Evropě ukázalo odvážný supersport. Extrémní výkon nechá vyzkoušet každého
Naprostá většina čínských aut dodnes nikoho nezajímá a mimo svoji domovinu jsou populární spíše kvůli nízké ceně. Xiaomi se ale podařilo zaujmout i automobilové fanoušky svou velmi výkonnou prvotinou. Teď dostane každý šanci vyzkoušet si nový supersport čínské značky, i když jen digitálně.
Xiaomi už fanoušky rychlých aut potěšilo extrémně výkonným sedanem SU7 Ultra a brzy uvede také ostrou variantu SUV YU7 GT. Ještě o kus dál laťku posouvá nový model, který Xiaomi představilo na veletrhu MWC v Barceloně.
Xiaomi Vision Gran Turismo je totiž dvoudveřový supersport s velmi nízkou karoserií, spoustou karbonových spoilerů a dalších rychle vypadajících prvků. Ke vzhledu řekl Li Tchien-jüan, šéfdesignér Xiaomi: „Naší filozofií je dosáhnout aerodynamických cílů bez spoléhání se na dodatečné komponenty. Tato filozofie vyžaduje, abychom dodržovali princip ‚méně je více‘, což znamená, že téměř každý designový prvek musí mít aerodynamickou funkci.“
Interiér schovaný za křídlovými dveřmi je tvarovaný jako kokon, obepínající oba cestující. Jak se na podobný vůz patří, interiér působí minimalisticky a většina ovládání je přímo na volantu. Přímo na něm je také displej s přístrojovým štítem, zbytek údajů se zobrazuje na úzkém displeji protaženém pod čelním oknem napříč celou šířkou palubní desky.
Na přídi je zjevná příslušnost k produkčním modelům značky, zbytek ale vypadá, že patří spíše na okruhy než na silnice. To je ostatně také zaměření vozu a z názvu je asi všem jasné, že i ty okruhy budou pouze digitální. Xiaomi se totiž přidalo do projektu herního studia Polyphony Digital. To krom věrného přepracování reálných modelů aut do série Gran Turismo také vyzvalo automobilky, ať připraví odvážné koncepty určené pouze pro hru.
Po vozech většiny známých značek, včetně české škodovky, je příspěvek Xiaomi prvním takovým vozem čínského původu. Už loni se do Gran Turisma 7 přidalo také Xiaomi SU7 Ultra, jakožto první čínský vůz v této sérii vůbec. Kdy přesně nový supersport zamíří do hry, ale zatím Polyphony Digital ani Xiaomi neuvedlo.
Xiaomi auto rovnou uvedlo i ve fyzické podobě na prezentaci, kterou uváděl šéf Xiaomi Lej Ťün. Technické údaje už ovšem nezveřejnilo žádné. Jasný je ale elektrický pohon, základ v 900V platformě Xiaomi a výkon přesahující 1000 kW, aby překonalo sériový model SU7 Ultra. Produkční verze Vision GT se ale pravděpodobně nikdy nedočkáme.
Zato se ale blíží uvedení ostatních vozů Xiaomi na evropský trh, dojít na to má už příští rok. Ostatně uvedení supersportu na evropském veletrhu ukazuje na postupnou přípravu oficiálního uvedení značky. Loni se v Barceloně ukázal i sedan SU7 Ultra. Současné dva produkční modely by mělo brzy doplnit také delší a luxusnější verze sedanu SU7 a velké sedmimístné SUV se sériovým hybridem.
Zdroj: Xiaomi, zdroj foto: Xiaomi, zdroj videa: Xiaomi