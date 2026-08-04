Xpeng už nechce čekat. V Evropě postaví vlastní ultra rychlou nabíjecí síť
Do Evropy se hrnou elektromobily s ultrarychlým nabíjením, lokální síť nabíječek na to ale není připravena. Myslí si to i automobilka Xpeng, která proto postaví vlastní rozsáhlou síť s extrémním výkonem.
Vlastní výstavba dobíjecích stanic automobilkou je v Evropě výsadou převážně Tesly. Pro tu jsou ikonické Superchargery jedním ze stavebních kamenů úspěchu. V menší míře vlastní nabíječky buduje také Porsche, využívat je mohou pouze majitelé vozů této značky. Vlastní stojany už má ve spolupráci s E.ON také Mercedes a pár desítek také Nio, které má i vlastní stanice pro výměnu baterií.
Lokálním stylem jsou spíše společné projekty jako Ionity, za kterým stojí automobilky Volkswagen, BMW, Mercedes, Ford a Hyundai. Na síti Atlante se zase podílí koncern Stellantis se společností NHOA a mezi nákladními vozy je projekt Milence, za kterým stojí Volvo Group, Daimler Truck a Traton Group.
Velmi odlišná je situace v Číně, kde je výstavba vlastních dobíjecích sítí automobilkami docela běžná. Nabíjet tak můžete u stojanů s logy Nia, BYD, Zeekru, Li Auto, Lotusu, Huawei, GAC, SAIC nebo Xpengu. A právě ten se rozhodl, že stejnou strategii zkusí i v Evropě. Dosud zde měl pouze spolupráci s platformou Plugsurfing, ale ne vlastní dobíjecí stanice.
To se v dohledné době změní, šéf automobilky He Xiaopeng totiž na nedávné konferenci v Mnichově řekl, že Xpeng v Evropě postaví vlastní síť se 4.000 dobíjecími body. „Cíl je velmi jasný – vybudovat nejrychlejší nabíjecí síť v Evropě. Do roku 2028 dosáhneme 4.000 nabíječek. Jak víte, já chci ještě víc. Doufáme, že kamkoliv pojedete, užijete si rychlé a plynulé nabíjení,“ řekl k tomu He Xiaopeng.
Xpeng dnes v Evropě nabízí jedny z nejrychleji nabíjených aut vůbec. Rekordmanem je model G9, který po loňském faceliftu umí nabíjet až 525 kW, na což naprostá většina nabíjecích stanic v Evropě není připravena. S nabíjecí sítí a budoucími modely ale chce jít ještě dále.
Potvrdil totiž také, že Xpeng do Evropy přiveze svou nabíjecí platformu X Energy. Nový systém kombinuje ultrarychlé nabíjení, akumulaci energie a monitorování řízené umělou inteligencí, a dosahuje nabíjecího výkonu až 1 MW. K tomu není nutné mít brutální příkon z elektrárny, Xpeng každou stanici vybaví bateriemi.
Čínské modely Xpengu dnes také mají maximální dobíjecí výkon někde nad 500 kW, v blízké budoucnosti se jistě dostane výše. Konkurenční BYD už se s novými modely dostal na 1 MW a stejně jako Xpengu se mu nechce čekat, až si Evropané postaví dostatečně silné nabíječky. Už letos BYD začal v Evropě stavět první stojany vlastní sítě. Nabíječky z produkce BYD mají maximální výkon až 1360 kW a dva dobíjecí kabely. Dočkat by se mělo také Česko.
Xpeng letos v Evropě uvedl nové modely P7+ a X9, s nabíjecím výkonem přes 400 kW. Nedávno je doplnil také levnější model L03, který má ale jen 400V architekturu a maximální dobíjecí výkon jen 236 kW. Se stejnou technikou se sem brzy dostane také model L05 a příští rok i chystané kombi. Na opačném konci nabídky bude prodloužená verze xpeng G9L a vlajková loď xpeng GX.
Zdroj: Xpeng, zdroj foto: Xpeng, zdroj videa: Auto.cz