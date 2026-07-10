Xpeng v Česku uvede levnější model. Půjde po enyaqu, ale nabídne i spalovací motor
Xpeng dnes v Česku nabízí tři modely, jejichž cenovka začíná nad milionem korun. Nabídka se má ale brzy rozšířit o několik levnějších vozů, z nichž první se už představil a brzy vstoupí i na náš trh.
Jednou ze zajímavějších čínských značek na našem trhu je Xpeng, který staví velmi dobře odladěné a technicky zajímavé vozy. Vzhledem k nabízené technice nejsou nijak zvlášť drahé, o žádnou láci ale nejde. V Číně má Xpeng také levnější sérii modelů Mona, která právě dostala druhý přírůstek.
Pro nás je na ní zajímavé to, že Mona L03 dorazí i do Evropy, a jak mi potvrdilo české zastoupení, tak i k nám. Nezůstane jen u toho, protože ještě letos by měly vozy z této série dorazit hned dva. A příští rok by se k nim měl přidat také kombík. Nezůstane navíc jen u baterií, Xpeng začne i v Evropě uvádět varianty se sériovým hybridem.
Xpeng Mona L03 je „SUV kupé“, které bude s délkou 4650 mm konkurencí třeba pro Škodu Enyaq kupé, ale i Teslu Model Y. Designem se dost liší od současných modelů Xpengu známých z našeho trhu, například světlomety ve tvaru ležícího písmene T. Zajímavé je, že i tento levnější model má bezrámová okna. Za vzhledem stojí bývalý designér z Ferrari JuanMa López.
Novinka má nabídnout praktický interiér se spoustou odkládacích prostor, včetně třeba výsuvných přihrádek pod předními sedadly, má jich zde být až 37. Na přiloženém videu jsou vidět také magnetické úchyty na různých místech v interiéru, háčky a další praktické prvky. A také velký kufr o objemu 539 litrů, s dodatečným prostorem pod podlahou a možností sklopit zadní opěradla do roviny. Nechybí ani docela velký kufr pod přední kapotou s objemem 102 litrů.
Palubní deska je velmi jednoduchá a po vzoru Tesly jí chybí přístrojový štít. Ten zde nahrazuje nejen obrovská obrazovka multimédií, ale také 26,8“ průhledový displej promítaný na okno před řidičem. Tlačítka zde téměř nejsou, stejně jako v současných vozech Xpeng. Výbava má být stále bohatá, včetně ventilovaných sedaček s masáží vepředu nebo možnosti je sklopit do „spací polohy“.
Zatím představená čínská specifikace L03 má jediný elektromotor o výkonu 183 kW, pohánějící přední kola, později se ale má objevit také čtyřkolka. Na stovku auto zrychlí za 6,5 sekundy, maximální rychlost je 180 km/h. V nabídce jsou dvě varianty LFP baterií s kapacitou 56 nebo 69 kWh. S větší by mělo auto ujet až 625 kilometrů, jde ale o údaj v čínském cyklu CLTC. Výkon nabíjení udán není, z 10 do 80 % se ale má dostat za 18 minut. Mělo by přitom jít o 400V architekturu.
Od evropské a americké konkurence se auto odlišuje možností sériového hybridu, který má baterii o kapacitě 37,2 kWh, 42litrovou nádrž na benzin a pod kapotou přeplňovanou patnáctistovku o výkonu 70 kW. Zůstává jí stejný elektromotor o výkonu 183 kW na přední nápravě, dojezd v kombinovaném režimu má být až 1330 km.
Vůz se brzy ukáže i v Evropě a ještě letos by měl zde vstoupit do prodeje. Cenovku zatím neznáme, musí být ale nižší než u podobně velkého Xpengu G6, který dnes v Česku začíná na 1.089.900 Kč. V Číně mimochodem Mona L03 startuje v přepočtu na 448.000 Kč, zatímco G6 na 551.000 Kč.
Ještě letos L03 také doplní větší L05, které má stejný základ i techniku, měří ale 4870 mm. Karoserie už není SUV kupé, ale je bližší klasickému profilu SUV, přední část je téměř totožná. I zde jsou na výběr elektrická a hybridní verze, oficiální představení ale zatím neproběhlo.
Série Mona se má v dohledné době rozšířit na pět modelů. Vedle už existujícího sedanu M03, který se do Evropy zřejmě nechystá, a dvou nových SUV to má být také malý model ze segmentu A. Znamená to zhruba 4,4 metru dlouhé SUV s prozatímním kódovým označením D11. Zatím posledním známým modelem je vůz s kódovým označením D11T, kde T znamená Travel a mělo by jít o kombík. I ten by se měl dostat na český trh.
Zdroj: Xpeng, zdroj foto: Xpeng, zdroj videa: Xpeng