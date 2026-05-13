Xpeng v Evropě začíná prodávat MPV. Při nabíjení v něm moc čekat nemusíte
Kategorie MPV se pomalu vrací do Evropy, i když její tradiční zákazníci asi novinkami moc nadšení nebudou. Platí to i pro nový Xpeng X9, který do karoserie MPV nacpal impozantní techniku i výbavu.
Automobilka Xpeng k nám loni přišla se dvěma SUV a sedanem, který byl letos nahrazen novým liftbackem. Letos je doplní také model, který jsme v Evropě úplně nečekali. Xpeng totiž začíná prodávat elektrické MPV X9, zatím alespoň u našich západních sousedů, kde už znají i ceny.
Doba MPV v Evropě dávno skončila, a když nepočítáme modely založené na dodávkách, v podstatě žádné se už zde neprodávají. To se zjevně snaží změnit čínské automobilky, které je k nám začaly hrnout. Letos se přidává Xpeng, jehož MPV patří mezi to technicky nejzajímavější.
Od roku 2024 vyráběná X9 má totiž 800V architekturu a na výběr mezi bateriemi LFP o kapacitě 94,8 kWh nebo 110kWh NMC. Menší z nich se umí nabíjet výkonem až 537 kW a do 80 % se dostane za 12 minut. Stejný čas na to potřebuje i větší baterie, která má dobíjecí výkon až 542 kW. Jde tedy o naprosto rekordní čísla, tedy do doby, než se u nás začne prodávat MPV Denza od BYD.
V Německu jsou v nabídce tři verze X9, ty nižší mají pohon zadní nápravy a výkon 235 kW. To stačí pro zrychlení na stovku za 7,7 sekundy u verze s větší baterií a 8,2 sekundy s tou menší. NMC baterie se 110 kWh je totiž lehčí než LFP a celková hmotnost vozu je 2750 kg s LFP a 2690 kg s NMC. Maximální dojezd s větší baterií je až 615 kilometrů v cyklu WLTP.
Vrcholná čtyřkolka má výkon 370 kW, na stovku zrychlí za 5,9 sekundy, ujede 580 kilometrů a váží 2745 kg. Zatímco zadní motor je synchronní s permanentním magnetem, přední je v tomto případě indukční. V Číně je dostupná také varianta se sériovým hybridem, tu však zatím Xpeng v Evropě ani neukázal.
Přes 5,3 metru dlouhý Xpeng X9 zaujme i netradičním vzhledem, který typické MPV proporce nabourává zkoseným zadním oknem. Jinak ale jde o klasiku s posuvným druhým párem dveří a třemi řadami sedaček. Zde ovšem v typicky čínském uspořádání 2+2+3, kde největší komfort je dopřán cestujícím ve druhé řadě, s velikými individuálními křesly.
Výbava je velmi bohatá a nechybí zde výhřev, odvětrávání a masáž pro první dvě řady, velká výsuvná obrazovka pro druhou řadu nebo vestavěná chladnička. Vůz má prémiové audio s 21 reproduktory a podporou prostorového zvuku Dolby Atmos a klimatizaci s difuzorem, která je navržena tak, aby nefoukala přímo na posádku, ale rozptylovala vzduch jemně po kabině. Standardem ve všech verzích je inteligentní dvoukomorové vzduchové odpružení a také natáčení zadních kol.
V Německu novinka startuje na ceně 77.600 eur, tedy v přepočtu 1.887.000 Kč. Zadokolka s větší baterií je za 1.984.000 Kč a vrcholná čtyřkolka za 2.106.000 Kč. Rozhodně tedy nejde o láci, to ale platí pro všechna elektrická a elektrifikovaná MPV této kategorie. V Česku to platí třeba pro Voyah Dream, který v elektrické verzi začíná na 2.629.900 Kč. Hybridní Lexus LM350h v sedmimístné verzi začíná na 3.290.000 Kč.
