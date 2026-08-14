Xpeng zahušťuje nabídku, v Česku uvede další velké SUV. I se spalovacím motorem
Čínské automobilky se zpočátku bály uvádět v Evropě své největší modely, které prý nejsou pro Evropu vhodné. Letos se ale situace změnila a míří k nám hned několik čínských SUV s délkou přes pět metrů. Po M-Hero 817 nebo Zeekru 9X to je i nový Xpeng G9L.
Mladý startup Xpeng se v Česku uvedl třemi modely a letos nabídku rozšířil o další tři novinky. Příští rok můžeme očekávat příchod dvou velkých SUV. Vedle vlajkové lodi Xpeng GX, která chce jít třeba proti Range Roveru, to bude i o kus menší SUV G9L. To má vyplnit mezeru mezi GX a u nás již prodávaným modelem G9.
Ačkoliv by tomu jméno napovídalo, novinka ve skutečnosti není jen prodlouženým modelem G9. Auto dostalo novou platformu sdílenou s GX a zcela nový design, který na G9 navazuje jen zaoblenými detaily. S délkou 5120 mm je také podstatně delší než 4891 mm dlouhé G9.
Stejně jako G9 má novinka jen pět sedadel, aby nekonkurovala šestimístnému GX (dlouhému 5265 mm). Součinitel odporu vzduchu u G9L je 0,238 a výhodou je i natáčení zadních kol, díky němuž je poloměr otáčení pouhých 5,4 metru.
Výbava je opět nadprůměrná a zahrnuje třeba vestavěnou chladničku o objemu 12,5 litru či velký otočný sklopný stolek. Pravé sedadlo ve druhé řadě podporuje funkci „nulové gravitace“, tedy sklopení sedačky do téměř ležící pozice, kterou Hyundai nebo Škoda nazývá „relaxační“. Také je vybaveno elektricky nastavitelnou opěrkou nohou.
K dispozici je dále stropní obrazovka s úhlopříčkou 21,4 palce. Další 8palcový dotykový displej se nachází přímo před cestujícími vzadu. Zavazadlový prostor v základu nabízí objem 1.152 litrů a elektrická verze má ještě přední kufr o objemu 109 litrů.
Xpeng G9L je k dispozici v čistě elektrické verzi i jako sériový hybrid (EREV). Základní elektrický model využívá jeden elektromotor na zadní nápravě s maximálním výkonem 270 kW. Z nuly na sto zrychlí za 6,8 sekundy. V podvozku je LFP akumulátor od společnosti CALB s kapacitou 91,9 kWh, který zajišťuje dojezd 702 km podle nepřesné metodiky CLTC. Díky 800V vysokonapěťovému systému dokáže G9L údajně nabít dojezd 450 km za pouhých devět minut.
Dvoumotorová varianta G9L EV s pohonem všech kol přidává na přední nápravu elektromotor o výkonu 160 kW, celkový maximální výkon systému je 430 kW. Baterie zůstává stejná a dojezd se snížil na 660 km. Verze G9L EV s pohonem všech kol je ale k dispozici také s větší ternární baterií NMC od CALB o kapacitě 110 kWh. Tato varianta má dojezd 755 km dle CLTC a zrychlení na stovku za 4,45 sekundy.
Xpeng G9L EREV se vyrábí jen s dvoumotorovým pohonem. Jeho přední elektromotor zůstává stejný se 160 kW, zadní má 230 kW a celkový výkon dosahuje 370 kW. Zrychlení na 100 km/h zvládne za 4,95 sekundy. Hybrid napájí akumulátor LFP od CALB o kapacitě 63,3 kWh, který zajišťuje elektrický dojezd 435 km v cyklu CLTC. G9L EREV využívá 1,5litrový benzinový turbomotor od Dongan Power o výkonu 110 kW, který funguje jako generátor. Díky palivové nádrži o objemu 60 litrů má G9L kombinovaný dojezd 1602 km (CLTC).
V Číně už se vůz dostal do předprodeje a odhalena zatím byla cena nejvyšší varianty, která tam vyjde v přepočtu na 810.000 Kč. Od českého zastoupení máme potvrzené, že příští rok se G9L dostane i k nám, stejně jako větší GX. Počítat ale jistě musíme s podstatně vyšší cenovkou, ostatně menší G9 u nás dnes začíná na 1.469.900 Kč.
Automobilka Xpeng vznikla v jihočínském Kantonu v roce 2014 a první auto na trh uvedl o čtyři roky později. Jeho prvotina G3 se dostala i do Evropy, kde je dnes aktivní na většině trhů. V roce 2023 koupil 5% podíl v Xpengu Volkswagen, který dnes na čínském trhu uvádí vlastní modely postavené na technice tohoto startupu.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Xpeng, zdroj videa: Auto.cz