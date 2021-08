Ypres Rallye v cíli: Neuville nedal soupeřům šanci a vyhrál

Nedělní program se odehrával částečně v okolí slavného okruhu Spa Francorchamps a částečně přímo na jeho trati. V zákulisí se však začalo mluvit o tragédii. Jedenapadesátiletá ředitelka závodní trati Nathalie Mailletová totiž nepřišla ráno do práce. Podle informací belgických médií ji kolegové začali hledat a nalezli zavražděnou v jejím domě v Gouvy. Podle informací místních sdělovacích prostředků jí našel v jejich domě manžel Franz Dubois s přítelem Mailletové. Oba zastřelil a následně obrátil zbraň proto sobě.

Tlak se dal zvládnout

Neuville vstupoval do posledních čtyř rychlostních zkoušek s náskokem 10,1 sekundy na týmového kolegu, irského pilota Craiga Breena (Hyundai i20 Coupé WRC). Souboj byl o to pikantnější, protože Neuville čekal na výhru devatenáct měsíců a Breen se zatím ještě žádné ve světovém šampionátu nedočkal. Domácí jezdec však využil znalosti místních podmínek, byl třikrát rychlejší než jeho soupeř a do cíle si nakonec přivezl převahu 30,7 sekundy.

„Od rána jsem měl v autě dobrý pocit, přilnavost byla docela vysoká a bylo příjemné ho řídit. Tam, kde to bylo potřeba, jsem se snažil vyhnout špinavým místům a kamení. Cítil jsem celý víkend na sobě velký tlak, ale současně mi všechno vycházelo. Mohl jsem se spolehnout na svůj tým i vůz. Bylo pro mě potěšením dát první výhru mému navigátorovi Martinu Wydaeghemu,“ řekl vítězný Neuville.

Těžké je být druhý

Breen ztratil hned v RZ17 na vedoucího Neuvilla 6,2 sekundy, v další si vzal 1,4 zpět. „Jsem rád, že se mi povedla erzeta bez chyb. Ráno jsem udělal dost velkou chybu, měl jsem být více ostražitější. Naštěstí se nám to podařilo přežít,“ komentoval situaci. Ovšem i v dalším průběhu na svého soka nestačil a nezískal ani bonusový bod v závěrečné Power Stage. „Snažil jsem se držet čistou stopu a stejně to nestačilo. Je mi potěšením řídit tak špičkové auto, užil jsem si každou sekundu v něm. Pro mistrovství výrobců je samozřejmě dobré mít první dvě auta v cíli, je to skvělá vzpruha pro další průběh šampionátu. Bohužel není snadné smířit se s tím, že jste nakonec ten druhý,“ povzdechl si.

Nejmladší byl nejlepší

Závěrečnou etapu začínali na třetím až pátém místě jezdci tovární Toyoty v pořadí Elfyn Evans, Kalle Rovanperä a Sebastien Ogier v rozpětí pouhých 4,3 sekundy. Ten se pokusil hned v sedmnácté erzetě o útok, ale přivodil si defekt levé zadní pneumatiky. „Při psaní rozpisu byla takhle pasáž úzká, teď ji pořadatelé rozšířili a nebylo jasné, kudy bychom měli jet. Vzali jsme to trochu ze široka a bohužel něco trefili,“ řekl k situaci Ogier.

Přišel tak o třetí místo, na kterém se držel Evans, ale po osmnácté zkoušce o něj přišel. „V úsecích na okruzích jsem byl příliš divoký a nebyl se schopen opřít o auto, tak jak to umím na klasické erzetě. Pochopitelně se cítím zklamaný. Byla to velká bitva a musím zjistit, proč mi to nešlo,“ říkal smutně v cíli Evans.

Z bitvy o bronz vyšel nakonec nejlépe nejmladší z trojice Kalle Rovanperä. „Byla to těžká etapa. Na začátku bylo auto nedotáčivé, nebylo to ideální. Naši kluci v týmu byli hodně silnými soupeři. Cítím se teď v cíli opravdu dobře. Když vidím, že ta dvě auta před námi byla opravdu rychlá. Jsem opravdu hrdý na to, že jsme mohli být nejlepší ze závodníků, kteří zde startovali poprvé,“ řekl Rovanperä.

Celkově šesté místo obsadil Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC), který vyhrál úvodní erzetu soutěže. Ve druhé polovině prvního dne měl problémy s výkonem motoru. Vinou nich se mu přiblížili soupeři na továrních toyotách. Na začátku druhého dne přišel defekt, navíc se mu při výměně kola zlomil zvedák. Poslední den však dokázal svou rychlost a vyhrál tři ze čtyř zkoušek, včetně závěrečné bonusové Power Stage. „Vždycky jde o to dělat dobře svoji práci a dobře řídit svoje auto. Celkově se mi tahle soutěž líbila a byla dost obtížná. Když jsme jeli po okruhu ve Spa, napadlo, že řídit tady něco o pět set koní silnějšího, by bylo určitě lepší,“ usmíval se Tänak.

Konečné pořadí:

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) ´2:30:24,2; 2. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +30,7; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +43,1; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +49,6; 5. 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +55,8; 6. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +3:46,5; 7. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +12:14,9; 8. Cracco, Vermeulen (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +13:05,9; 9. Kreim, Christian (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) +13:13,8; 10. Verschueren, Cuvelier (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) +13:31,1; 11. Bedoret, Gilbert (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:46,5; 12. McErelan, Fulton (Irl./Hyundai i20 R5) 14:51,6; 13. Casier, Vincke (Ford Fiesta Rally2) +15:13,3; 14. De Mevius, Jalet (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:55,2; 15. De Cecco, Humblet (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) 16:06,9; … 19. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 NRally2) +21:08,7; 47. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +43:58,5; 59. Grjazin, Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI R5) +1:05:08,0.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 12 rallye):

1. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 162 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 124; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 124; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 99; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 87; 6. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 66; 7. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 60; 8. Greensmith (Brit/Ford Fiesta WRC) 34; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 31; 10. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta WRC a Rally2) 30; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC a Rally2) 17; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 13; 13. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 14. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 10; 15. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 8; 16. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 7; 17. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 18. Rai (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 6; 19. Loubet (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 20. Cracco (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 21. López (Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 22. Patel (Keňa/Ford Fiesta R5) 4; 23. Lukjaňuk (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 4; 24. Kreim (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 25. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 26. Tundo (Keňa/Volkswagen Polo GTI R5) 2; 27. Verschueren (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) 1; 28. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 29. Grjazin (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1; 30. Bulacia Wilkinson (Bol./Škoda Fabia Rally2 evo) 1.

Značky: 1. Toyota 348 bodů; 2. Hyundai 307; 3. Ford 135; 4. Hyundai 2C Competition 44.

Vedení v soutěži: Neuville 37, Tänak 33, Ogier 32, Rovanperä 24, Evans 11; Sordo 5, Breen 3, Katsuta 2.

Vyhrané RZ: Tänak 39, Ogier 33, Neuville 29, Evans 20, Rovanperä 14, Sordo 8, Breen 6, Katsuta 3, Fourmaux 1.

