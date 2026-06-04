Yugo plánuje návrat do Evropy. Slibuje nižší ceny než Dacia
Yugo, tradiční automobilová značka z bývalé Jugoslávie, plánuje návrat na evropské trhy. Za tímto účelem vyvíjí zcela nový malý vůz. Zaujmout má cenou, designem, ale i hospodárností.
Yugo se původně jmenovalo Zastava. Automobilka z Kragujevce byla velmi dobře známá i na chudém československém trhu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jugoslávskou licenci přelomového Fiatu 128, byl o ní za dob socialismu velký zájem. Yugo je pouze jiné označení Zastavy, uvedené v roce 1981 v souvislosti s příchodem malého automobilu Yugo 45, někde nazývaného Yugo Koral nebo Zastava Koral.
Od roku 1985 se dokonce dovážel do USA, pod označením Yugo GV (Great Value), kde minimálně zpočátku zaznamenal solidní prodejní úspěch, jistě také díky velmi nízké ceně. Tehdy šlo o jedno z nejlevnějších nových aut v USA. Yugo zavřelo své brány v roce 2008 a od té doby se po něm slehla zem.
Že se připravuje návrat Yuga, se mluvilo už na začátku roku 2025. Od té doby se objevily nové detaily o projektu. A sice na automobilové konferenci SEE v Bělehradě. Tady byl koncept dále rozpracován a poprvé se začalo mluvit o konkrétních technických aspektech.
Práva na značku Yugo dnes vlastní společnost Globo GmbH ze Švábského Gmündu v Německu. Za připravovaným návratem pak stojí srbský podnikatel (Yugo byla srbská značka) Alexander Bjelič.
Připravované nové malé auto má designově navazovat na „krabičku“ z počátku 80. let, která od té doby dosáhla kultovního statusu. Design vozu bude dílem Darka Marčety, přičemž půjde o hranatou karoserii s krátkými převisy a sportovním nádechem. Jinak řečeno, měli bychom se dočkat dalšího retroauta.
Yugo se tak vydává stejnou cestou, jakou už dříve Fiat s modelem 500, BMW s Mini nebo Renault s R4 a R5. Vozidlo by mělo být zástupcem segmentu B.
Původně se mluvilo o tom, že vůz bude poháněn konvenčním spalovacím motorem, nyní se ale tvůrci přiklánějí spíše k hybridnímu pohonu, kde benzinový agregát bude plnit roli prodlužovače dojezdu. Čili půjde o sériový hybrid. Pohon tak bude zajišťovat pouze elektromotor. Vývojáři mluví o spotřebě paliva pouhých 2,2 litru na 100 km. Do budoucna se plánují další agregáty.
Tím nejlepším na celé věci je však očekávaná cena, pouhých 12.000 eur, tedy rovných 300.000 korun. Zda se to znovuzrozenému Yugu podaří dodržet, je otázkou. Zejména s ohledem na hybridní techniku, která obecně vzato není nikdy výrobně levná. Pokud ano, tak by Yugo mohlo ohrozit pozici rumunské značky Dacia.
Pokud vše půjde podle plánů, tak pojízdného prototypu bychom se měli dočkat v příštím roce, kdy se představí na výstavě Expo 2027 v Bělehradě. Jak bude balkánská novinka nakonec vypadat a co všechno nabídne, se teprve ukáže.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedie