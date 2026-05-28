Z aut mizí praktická stropní madla. Nejde však jen o šetření nákladů
Když starší člověk nastupuje či vystupuje do auta, nebo když auto projíždí ostrou zatáčkou, ruka pasažéra automaticky letí vzhůru na držadlo. Přesto z moderních interiérů nenápadně mizí madla. Proč?
Rukojeti na stropě auta plní v první řadě klíčovou ergonomickou funkci. Pomáhají pasažérům udržovat stabilní tříbodový kontakt s vozidlem a nadlehčují tělo při vertikálním pohybu. Zcela nepostradatelná jsou potom madla u vysokých SUV, pick-upů a off-roadů s vyšší světlou výškou, kde hrozí uklouznutí. Během jízdy navíc madla pomáhají posádce tělesně kompenzovat účinky příčného zrychlení, čímž snižují svalovou únavu v zatáčkách nebo v náročném terénu.
Zatímco u spolujezdců jsou standardem, na straně řidiče se historicky objevovala zřídka. Výjimkou byla první generace Dacie Duster, zde stropní madlo u řidiče zde sloužilo jako nezbytná páka pro mechanické nastavení výšky sedadla.
Řidič madlo nepotřebuje nutně, protože má k dispozici volant, který při nastupování funguje jako přirozená pevná opora. Přítomnost stropního madla u řidiče navíc z hlediska aktivní bezpečnosti svádí k nebezpečnému zvyku opírat si o něj ruku během jízdy, což kriticky prodlužuje reakční dobu v krizové situaci.
Dnes výrobci od instalace madel často upouštějí, což vyvolává nevoli prakticky smýšlejících zákazníků. Třeba Tesla madla u svých modelů 3 a Y dávno zcela odstranila s argumentem, že se lidé mohou odtlačit od středové konzoly. Mně osobně asi nejvíc absence stropních rukojetí zarazila u Dacie Bigster, která je jinak ideálním parťákem třeba pro seniory na venkov.
Naopak Volkswagen u svých elektromobilů (ID.3, ID.4 i nové ID. Polo) klasická madla zachoval, takže ani moderní elektrické auto automaticky neznamená absenci praktických držadel. Madla dosud najdeme také ve většině vozů koncernu Stellantis. Naopak Seat Ibiza, Volkswagen Taigo i T-Cross madla z interiéru zcela vypustily, což doprovází i absence výškového nastavení pásů.
Třeba Škody Fabia a Rapid si madla také uchovaly, ale v rámci úspor jim chybí tlumený doraz. Po uvolnění tak madlo s bouchnutím narazí do stropu, což majitelé často svépomocí napravují montáží tlumicích válečků z druhovýroby. Škody Octavia, Superb nebo třeba Volva XC90 a S80, si samozřejmě drží plnohodnotné konfigurace s plynulým dojezdem a přilehlými háčky na oděvy.
Kritické pro pasivní bezpečnost
Největším důvodem eliminace madel však podle automobilek nejsou jen finance, ale i drastický vývoj v oblasti pasivní bezpečnosti. Podle nezávislých crash testů amerického pojišťovacího institutu IIHS představují pevná madla vážné riziko poranění hlavy při nárazu.
Například při crash testech pick-upu Toyota Tacoma bylo zjištěno, že po odrazu od airbagu hlava figuríny prudce narazila přímo do masivního madla na sloupku A, což je pro pick-upy typické umístění masivního, často druhého madla. Tento kontakt vygeneroval vážné poranění hlavy. Bezpečnostní hodnocení vozu bylo kvůli tomu degradováno na stupeň dostatečné.
Dalším rizikem je reflexivní chování, kdy se lidé v krizové situaci madla instinktivně chytí. Síla nárazu se pak přenese přes napnutou paži přímo na klíční kost, což vede k jejím tříštivým zlomeninám.
Madla mohou zároveň být v přímém mechanickém konfliktu s okenními airbagy. Tyto se rozvinují ze střešního rámu dolů, aby chránily posádku před nárazem do skla a sloupků a splnily přísné normy proti vymrštění osob při převrácení vozidla. Airbag expanduje pod obrovským tlakem během několika milisekund.
Jakákoli překážka v jeho dráze – ať už pevné plastové madlo – způsobí nesymetrické rozvinutí airbagu, zpomalení ochranného účinku, nebo destrukci samotného madla, jehož úlomky pak v kabině působí jako nebezpečné projektily.
Konstrukční situaci dramaticky komplikuje také masivní trend prosklených panoramatických střech. Zatímco u běžné ocelové střechy jsou kotevní body madel navařeny do robustních podélných nosníků skeletu, skleněný panel panoramy zasahuje téměř k samému okraji.
V úzkém kovovém profilu střešního rámu nad dveřmi se tak musí současně ubytovat vodicí lišty skla, mechanismus elektrické rolety, odtokové hadice kondenzátu či okenní airbag a jeho pyrotechnická patrona.
Integrovat do tohoto úzkého prostoru masivní kotevní bloky pro stropní madlo, které musí podle automobilových standardů bezpečně odolat statickému tahu přesahujícímu 110 kg, je prostorově často nemožné. Zvýšená náchylnost karoserie s panoramatickou střechou ke kroucení navíc v oblasti madel obecně generuje nežádoucí vrzání a vibrace.
Evropská norma ECE R21 (Vnitřní výbava) zase podmiňuje schválení vozidla minimálním zaoblením hran interiéru (rádius min. 3,2 mm) a schopností pohlcovat energii při nárazu makety hlavy, což konstruktéry nutí k drahým, sklopným a zapuštěným madlům. Americká norma FMVSS 201U zase exaktně měří přetížení při vystřelování testovací makety hlavy na střešní cíle v místech, kde se madla nacházejí.
Nové protokoly Euro NCAP zavádějí hlubokou reformu v oblasti pasivní a terciární bezpečnosti. Výrobci musejí povinně poskytovat standardizované záchranářské listy podle prostřednictvím aplikace Euro Rescue. Tyto listy detailně mapují i pozice patron airbagů i kotevních prvků madel, aby hasiči při stříhání sloupků havarovaného vozu nezasáhli pyrotechniku.
Nové požadavky Euro NCAP na samočinné nouzové vysouvání elektrických klik a okamžité odemčení zámků po nárazu navíc opět zahušťují elektrickou kabeláž a senzory v oblasti dveří a střechy.
Ušetří nemálo peněz
A ano, z ekonomického hlediska přináší eliminace madel v hromadné výrobě obrovské finanční úspory. Odpadá nákup samotného dílu, montáž kovových matic do skeletu karoserie i samotný čas instalace na lince, čímž se zkracuje výrobní takt a eliminuje riziko lidské chyby.
Výrobci se tak zároveň elegantně zbavují budoucích záručních nákladů na opravy uvolněných či vrzajících pružinových mechanismů. Počítá se i každý ušetřený gram hmotnosti.
Mizení stropních madel z moderních automobilů je tak ukázkovým příkladem toho, jak legislativní tlak na ochranu lidského života při těžkých nehodách dostal absolutní prioritu před každodenním uživatelským komfortem.
Pro stárnoucí populaci absence praktických držadel nepochybně ústupek v přístupnosti, z hlediska moderního inženýrství a biomechaniky nárazu však jde o jediné bezpečné řešení. U běžné automobilové produkce se tak s těmito tradičními prvky budeme setkávat stále vzácněji. A pokud madla v autě najdeme, budou pečlivě navrženým a sofistikovaným prvkem.
Zdroje: evropská bezp. norma (ECE R21), americké bezp. normy (FMVSS 201U), mezinárodní záchranářský standard (ISO 17840), nezávislé nárazové testy (Euro NCAP a IIHS)