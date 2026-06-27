Z levného auta Britové nemají radost. Dacia na chvostu, příjemně překvapil Opel
Průzkum spokojenosti Driver Power 2026 ukázal, že majitelé levných automobilů jsou se svými vozy dlouhodobě nejméně spokojeni. Světlou výjimkou se však stal Opel, který v hodnocení britských řidičů nečekaně porazil i mnohem dražší konkurenci.
Britský server AutoExpress organizuje každoročně průzkum spokojenosti zákazníků s vozidly, která vlastní. V letošním ročníku Driver Power 2026 se však vyskytla zajímavá zpráva o tom, že vozy prémiových značek potěší majitele spíše než vozy levnějších značek.
Mezi levné značky klasifikuje průzkum automobilky, u kterých je medián cen o 30 a více procent nižší než je typická cena nového vozu (ve Spojeném království je to 40.000 liber, tedy přibližně 1,125 milionu korun). Průzkum se týkal 30 značek, z nichž mezi ty levné připadlo těchto šest: Dacia, Fiat, Citroën, Vauxhall (Opel), Suzuki a Seat.
Tyto vozy měly statisticky vyšší pravděpodobnost nízkého skóre spokojenosti než značky s dražší nabídkou. Úplně poslední skončila v Česku oblíbená značka Dacia, předposlední bylo MG, které se mezi levné značky nedostalo kvůli rozsáhlé nabídce elektromobilů vč. nové prémiové značky IM.
Lépe to nevypadá ani mezi konkrétními modely, jelikož všech 10 posledních míst obsadila auta s cenou začínající pod 28.000 liber (přibližně 785 tisíc korun). To posiluje nespokojenost řidičů s koupí levného nového vozu.
Překvapením byl Opel, který se ve Spojeném království prodává pod značkou Vauxhall. Jen těsně se totiž nedostal mezi pět značek, se kterými jsou majitelé spokojeni nejvíce. Umístil se na krásném šestém místě a jako jediná „levná“ značka tak vyčnívá nad výsledky ostatních.
Bodoval hlavně v kategorii „poměr cena/výkon“ a v jízdním komfortu. Zdá se, že na tom měl velký podíl především model Grandland, který u britských řidičů boduje svou prostorností, komfortem a nízkými provozními náklady.
„Na svém Grandlandu mám rád úplně všechno; je to nejlepší auto, jaké jsem kdy měl. Sedadla jsou nesmírně pohodlná,“ vyzdvihuje vůz jeden z majitelů. Vauxhall Grandland se v žebříčku spokojenosti umístil na skvělém třetím místě. Řidiči mu také udělili cenu za nejlepší středně velké SUV roku 2026.
V nejlepší desítce se umístila také frontera (5. místo) a mokka (8. místo). Nejspokojenější jsou britští řidiči s Teslou Model 3, i když mezi automobilkami skončila Tesla až třetí.
Model 3 dosáhl na nejlepší hodnocení v oblasti pohonného systému, bezpečnosti, spolehlivosti a velmi dobře si vedl také v oblasti infotainmentu. Nespokojenost vyjadřovali majitelé nejčastěji ve spojitosti s designem.
Mezi automobilkami obsadil první místo Mercedes-Benz, který si v očích zákazníků stále drží vnímaný pocit kvality a luxusu a za jediné větší negativum považují zákazníci vyšší provozní náklady.
V oblasti spokojenosti se značkou si skvěle vedla také Alfa Romeo, Lexus nebo BMW. Do top 10 značek se zejména díky integraci služeb Google do infotainmentu dostal také Renault. Jak jste vy spokojeni se svým autem?
Zdroj: AutoExpress