Z MG4 bude celá modelová řada. Po dvou hatchbacích přichází SUV
Pokud v něčem čínské automobilky vynikají, je to rozmělňování nabídky deriváty stávajících modelů. Potkalo to i MG, které na trh uvádí už třetí variantu MG4. Tentokrát se z elektrického hatchbacku stává SUV.
Uvedení MG4 bylo pro čínskou automobilku trefou do černého, protože na exportních trzích se z něj stal hit. Velmi dobře se první roky prodával i v Evropě, naopak v Číně auto nikoho nezaujalo. MG proto na domácím trhu uvedlo novou verzi s odlišnou technikou, trochu větší karoserií, ale nižší cenou. S tím už se mu podařilo doma uspět více a letos se novinka nazvaná MG4 Urban začala dostávat i do Evropy, brzy by se měla objevit i u nás.
Nejde přitom o náhradu prvního MG4, nýbrž o jeho doplnění. A nezůstane jen u toho, protože v Číně se už ukázala další varianta. Nové MG4X rozšiřuje elektrickou rodinu o zvýšený crossover využívající základ MG4 Urban. Podle koncernu SAIC má být označení „X“ symbolem „nekonečných možností“ pro mladé zákazníky.
Že jde o příbuzného MG4 Urban, je zjevné z designu, který je zaoblený velmi podobným způsobem. Na délku má novinka 4395 mm, takže se vejde do portfolia pod loni uvedené MGS5 s 4476 mm. Na zádi jsou ale velmi podobně rozvětvená světla, jako má první MG4 nebo právě MGS5. Pro srovnání, MG4 má na délku 4287 mm a MG4 Urban stejných 4395 mm.
Interiér se zatím neukázal, ale zde se dá očekávat úplně stejný přístup jako v MG4 Urban. Na čínském trhu auto dostane software společně vyvinutý s výrobcem mobilů Oppo. Umožňovat by měl velmi plynulou spolupráci s mobilem, avšak pravděpodobně pouze od této značky. Auto má také nějakou formu autonomního řízení od firmy Horizon Robotics.
Zatím se oficiálně ukázala jediná varianta novinky, s baterií, která má podle SAIC „tekutě-pevný elektrolyt“. Mělo by jít o mezistupeň mezi klasickými chemiemi a bateriemi s pevným elektrolytem. Reálně má nová baterie na bázi manganu o 5 % méně tekutého elektrolytu než srovnatelné LFP. Tato baterie se poprvé dostala do produkčního vozu v MG4 Anxin Edition loni na podzim. Baterie má kapacitu 53,9 kWh, nabíjecí výkon MG neudává, ale z 30 do 80 % se dostane za 21 minut.
V novince má tato baterie nabídnout dojezd 510 kilometrů, ovšem podle nepřesného čínského měřicího cyklu CLTC. Ve WLTP by byl spíše kolem 350–400 km. Podle údajů z čínského ministerstva průmyslu bude mít základní verze pohon předních kol s výkonem 120 kW, jako to má MG4 Urban. Vyšší varianta dostane výkon 150 kW a větší baterii LFP od firmy CATL.
Jestli se auto dostane i na zahraniční trhy a do Evropy, MG na prezentaci neřeklo, je to ale velmi pravděpodobné. MG chce mít v Evropě do dvou let v nabídce 18 modelů. Dnes jich má 11, minimálně zatím ve Velké Británii, kde se obvykle nová MG uvádějí jako první. MG4X by jako výplň mezery mezi MG4 Urban a MGS5 jistě dávalo smysl.
Zdroj info, foto, videa: MG