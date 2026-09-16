Z moderních aut mizí loga automobilek. Proč je nahrazují písmeny?
Tradiční emblémy automobilek z kapot a zádí nových vozů postupně mizí. Na jejich místo nastupuje výrazná typografie, která aktivně dotváří tvary celé karoserie. Tento krok představuje promyšlený estetický i marketingový tah moderního designu.
Okřídlený šíp už na nových elektrických modelech značky Škoda najdeme jen na středových pokličkách disků kol. Typické poznávací znamení jednotlivých automobilek postupně nahrazují jejich názvy a zejména u modernizací již známých modelů se tato změna často nesetkává s vlídným přijetím. Co k tomu ale automobilky a designéry vede?
Nejde jen o drobný stylistický detail nebo volbu hnanou nižšími náklady. Nápisy se stávají významnější součástí designu vozidla a pomáhají definovat tvar především v zadní části automobilů – a stále častěji také vpředu, což dokazují právě elektromobily tuzemské automobilky, jejichž design je v jazyce nazvaném Modern Solid. Spalovací modely totiž stále na kapotě hrdě vozí okřídlený šíp.
Nejde jen o to, že se jedno logo vymění za druhé. Tato změna ovlivňuje to, jak je vůz vnímán z vizuálního hlediska. Nápis často zabírá více místa, kopíruje linie karoserie a stává se grafickým prvkem, který pomáhá vyvážit celkový design, podobně jako světelná lišta nebo ostrý záhyb v plechu.
U prémiových automobilek je tento trend velmi zajímavý. Zatímco Lexus u svých nových modelů ponechává typické logo na přídi a naopak uvnitř zadního světelného podpisu dává původ auta najevo formou textu, německá trojka je v tomto ohledu zdrženlivá.
Mercedes-Benz svůj název opatrně umístil pod zadní sklo modernizované třídy V před pár lety, jinak však používá trojcípou hvězdu. Nevýhodou pro mnichovské BMW je podobná délka názvu i šířka loga, takže užití tří písmen nedává příliš smysl. To ostatně potvrzují i středové pokličky opulentního modelu XM.
Přístup Audi je úplně bizarní, jelikož vozy s nápisem AUDI jsou zcela jiné modely odlišné automobilky, které se prodávají pouze na čínském trhu. U evropského Audi je tak jisté, že se logo z vozidel jen tak nevytratí. Jaguar se naopak na nadcházejícím modelu Type 01 plánuje prezentovat již pouze v podobě textu.
Nejde jen o marketing
Některé automobilky navíc svůj název místo loga uvádějí již desítky let. Jedním z příkladů může být Porsche, jehož modely na zádích upřednostňují právě název automobilky před tradičním emblémem již delší dobu. Dnes však tato myšlenka nabývá poněkud odlišnou roli. Název již není pouhým identifikátorem, ale stává se nedílnou součástí designu vozidla.
Název značky vám okamžitě prozradí, na co se díváte, aniž byste museli znát logo automobilky, o tom není pochyb. Designérům však možnost použití názvu automobilky místo loga zároveň poskytuje další prvek, se kterým mohou pracovat.
Slovo zabírá horizontální prostor, může být lépe integrováno mezi zadní svítilny, nebo dokonce může být integrováno přímo do světelného podpisu (i když o možnostech integrace trojcípé hvězdy do světelného podpisu se své zákazníky snaží přesvědčit Mercedes-Benz už několik let).
Slovo může pomoci vytvořit vizuálně vyváženou zadní část mnohem více než malý emblém uprostřed víka zavazadlového prostoru. Interpretace se napříč automobilkami samozřejmě různí. Příkladem budiž značka Lancia, která ke svému znovuzrození potřebuje svůj název dávat na odiv co nejvíce. Zakomponovala jej na výrazný černý panel mezi zadními světly nového ypsilonu i nad výrazný světelný podpis nadcházejícího modelu Gamma.
Naopak francouzský Peugeot přešel na formu nápisu v zadní části teprve nedávno, musel s tím však počítat již při uvedení stávajících modelů. Zvláštní kupé-fastback-crossover 408 měl totiž černou lištou spojené zadní světlomety již při svém uvedení na trh. Uprostřed však trčelo logo automobilky. Po modernizaci byla právě tato část nahrazena osvětleným nápisem Peugeot. Která varianta vypadá lépe, můžete posoudit sami.
Písmo hraje roli
V marketingu automobilek hraje důležitou roli také vizuální identita a ta kromě loga samozřejmě zahrnuje také typografii. Jednotlivá písmena a fonty se navrhují se stejnou pozorností k detailům jako tvar světlometů, kol a karoserie, přičemž si zachovávají rozpoznatelné rysy napříč celou modelovou řadou.
Například automobilka Mazda používá velmi jednoduché, čisté písmo, ostatně stejně jako již zmíněný Lexus. Obě automobilky jsou součástí spíše prémiové nabídky, i tam ale můžeme najít extravagantní řešení.
O to se stará například DS Automobiles, které dříve na záď svých vozů umisťovalo elegantní logo i velmi jednoduchý text, dnes ale využívá extravagantní a moderní font, který krásně kontrastuje s velmi ostrými tvary karoserie.
Jedná se o jeden z nejzajímavějších trendů, které se v současné době v automobilovém designu odehrávají. Je těžké si představit, že by tradiční emblémy úplně zmizely. I mnoho ze zmíněných vozů je stále využívá alespoň v přední části či uvnitř a nadále patří k nejvýraznějším symbolům identity značky.
Tento posun vypovídá především o tom, kam směřuje automobilový design v posledních letech a kam do budoucna směřovat bude. Tvary karoserie jsou čím dál podobnější, mizí organické tvary a zajímavé detaily ve prospěch minimalistického designu.
Například značka DS Automobiles tvrdí, že ostré hrany na rozích karoserie přispívají aerodynamice a v souvislosti s tím také dojezdu. Každý použitý prvek tak nabírá na významu pro rozpoznatelnost konkrétních značek a modelů.
To platí zejména v dnešní době, kdy raketově roste počet nových automobilek a občas bývá opravdu náročné zjistit, co za auto před námi vůbec stojí. Velký nápis na zádi tomu může nemálo pomoci.
Zdroj: Motor1